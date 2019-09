BVB: Klärendes Gespräch wegen Havertz, Zorc geht gegen Facebook-Doppelgänger vor - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Michael Zorc führt ein klärendes Gespräch mit seinem Kapitän und wehrt sich gegen einen Online-Doppelgänger. Alle News zum BVB.

Die Länderspielpause hätte man sich bei wahrscheinlich entspannter vorgestellt. Mit dem überraschenden 1:3 bei Aufsteiger belastet das erste Negativerlebnis der Saison die Stimmung bei den Schwarz-Gelben.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Bei der Nationalmannschaft will Marco Reus Leverkusens Kai Havertz von einem Wechsel zum BVB überzeugen. Sportdirektor Michael Zorc gefällt diese forsche Herangehensweise seines Stars allerdings nicht. Beide haben sich deswegen wohl unterhalten.

In diesem Artikel informieren wir Euch über alle wichtigen Nachrichten zum BVB vom Freitag - egal, ob News oder Transfergerücht.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB-Sportdirektor Zorc geht gegen Facebook-Doppelgänger vor

Im Sozialen Netzwerk Facebook gibt sich ein User als BVB-Manager Michael Zorc aus. Sehr zum Ärger des Sportchefs, der nun dagegen vorgeht.

Die Bild berichtet, Zorc habe seine Anwälte beauftragt, den Urheber des Accounts "Zorc Michael" ausfindig zu machen. Der entsprechende Facebook-Nutzer postet auf jenem Account seit Juni 2019 unter anderem Videos vom BVB-Training, Transfergerüchte und Aussagen im Namen des echten Michael Zorc.

Wegen Havertz-Aussagen: Klärendes Gespräch zwischen Marco Reus und Michael Zorc

Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus hat mit seinen Aussagen zu Kai Havertz (Bayer Leverkusen) für reichlich Wirbel gesorgt, was vor allem bei den BVB-Verantwortlichen um Michael Zorc nicht gut ankam. Mittlerweile haben nach Informationen der WAZ beide Parteien die Unstimmigkeit in einem Gespräch aus der Welt geschafft.

Reus war offenbar selbst überrascht, welch hohe Wellen seine Aussage über seinen Nationalmannschaftskollegen geschlagen hat. Der BVB-Kapitän hatte gegenüber Sport1 erklärt, dass er "alles versuchen" werde, um Havertz nach Dortmund zu lotsen.

BVB bei Energie Cottbus: LIVE-STREAM, TV, Aufstellungen – alle Infos zum Testspiel

Borussia Dortmund nutzt die Länderspielpause für ein Testspiel gegen einen unterklassigen Gegner: den ehemaligen Bundesligisten FC Energie Cottbus. Inzwischen ist die Mannschaft von Trainer Pele Wollitz in der Regionalliga (4. Liga) am Ball.

Während der Testkick für die Stars des BVB eine willkommene Abwechslung zum Trainingsalltag in der Länderspielpause darstellt, geht es für die finanzschwachen Cottbuser in der Partie um viel mehr, denn die Begegnung ist auch ein Benefizspiel, dessen Einnahmen dem Traditionsklub aus dem Osten helfen.

⚽️ MATCHDAY!



🆚 FC Energie Cottbus

🏟 Stadion der Freundschaft

⏰ 17:00 CEST

📲 #FCEBVB



📺 Facebook (EN), YouTube (DE), BVB-TV (DE) pic.twitter.com/f3XWq1UCbZ — Borussia Dortmund (@BVB) 6. September 2019

BVB-Stürmer Paco Alcacer netzt auch für

BVB: Als Klopp und Watzke betrunken im Hühnerlaster landeten

Jürgen Klopp und Hans-Joachim Watzke geben in der Amazon-Doku 'Inside Borussia Dortmund' einen spannenden Einblick hinter die Kulissen des BVB und erzählen auch eine Anekdote rund um die Meisterfeier aus dem Jahr 2011.

"Ich bin allein auf dem Lastwagen in der Garage wach geworden", so der damalige BVB-Coach Klopp. "Daran kann ich mich erinnern. An die eineinhalb Stunden davor nicht. Es hat auch keiner nach mir gefragt. Ich bin dann runter vom LKW und über den Hof gegangen. In der Ferne sehe ich die Konturen einer Gestalt. Dann habe ich laut gepfiffen und gemerkt, die Figur bewegt sich. Als ich näher kam, erkannte ich Aki Watzke. Wir waren die einzigen beiden, die auf dem Hof standen."

BVB: Warum steht Jadon Sancho im CL-Kader auf der B-Liste?

Borussia Dortmund hat Shootingstar Jadon Sancho in seinem Kader für die Gruppenphase der nur auf die B-Liste gesetzt.

Marius Wolf über Zeit beim BVB: "Keine Chance bekommen"

Der vom BVB bis zum Saisonende an ausgliehene Marius Wolf hat sich enttäuscht über seine bisherige Zeit in Dortmund gezeigt. "Ich wollte die Vorbereitung bei Dortmund mitmachen und mich anbieten. Dass ich dort keine Chance bekommen habe, war nicht meine Entscheidung", sagte er im kicker .

Wolf war 2018 für fünf Millionen Euro von zu den Dortmundern gewechselt, kam unter Trainer Lucien Favre aber nur zu zehn Startelf-Einsätzen in der Liga.

BVB: zeigt angeblich Interesse an Mario Götze

Der italienische Traditionsklub Inter Mailand zeigt angeblich Interesse an Mittelfeldstar Mario Götze von Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund. Dies berichtet die Gazzetta dello Sport . Sie schreibt, es habe bereits in der abgelaufenen Transferperiode Gespräche zwischen den Nerazzurri und BVB-Verantwortlichen gegeben. Ein konkretes Angebot sei in Dortmund allerdings nicht eingegangen. Inter bleibe aber grundsätzlich interessiert am Weltmeister von 2014.

Dessen Vertragssituation ist in der Tat verlockend: Götzes Arbeitspapier beim BVB läuft im kommenden Sommer aus. Die Schwarz-Gelben möchten gerne verlängern, zu einer Einigung kam es bisher allerdings nicht. Wohl auch nicht, weil der 27-Jährige angeblich ein niedrigeres Gehalt beziehen soll. Die Bild meldete vor wenigen Monaten, die Dortmunder erwarteten von Götze in den Verhandlungen "ein gewisses Entgegenkommen".