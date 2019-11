BVB, News und Gerüchte: Zorc stellt sich hinter Brandt, Piszczek will Wolfsburg-Serie reißen lassen - alles zu Borussia Dortmund

BVB-Star Julian Brandt zeigte es gegen Gladbach seinen Kritikern, Michael Zorc konnte diese ohnehin nicht verstehen. Alle News zu Borussia Dortmund.

Nachdem man unter der Woche einen echten Pokalfight gegen positiv gestaltet hat, will nun am Samstag in der gegen den unbedingt nachlegen.

Lukasz Piszczek ist dabei davon überzeugt, die bisher noch ungeschlagenenen Wölfe knacken zu können. Und Pokalheld Julian Brandt erhält Rückendeckung vom Sportdirektor.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Lukasz Piszczek will Serie des VfL Wolfsburg beenden

Rechtsverteidiger Lukasz Piszczek hat mit Borussia Dortmund gegen den in der Bundesliga noch ungeschlagenen VfL Wolfsburg am Samstagnachmittag ein klares Ziel.

"Zuhause sind wir immer sehr gefährlich. Deshalb wird die Serie von Wolfsburg am Samstag reißen", betonte der Pole.

BVB: Sportdirektor Michael Zorc stellt sich hinter Julian Brandt

Sportdirektor Michael Zorc von Borussia Dortmund hat sich kritisch zum Umgang mit Julian Brandt geäußert. "Mir werden diese negativen Urteile heute im Zeitalter von Social Media viel zu schnell und zu hart gefällt. Erinnern wir uns doch alle mal an das erste BVB-Jahr von - beispielsweise - Robert Lewandowski und Ilkay Gündogan zurück. Sie haben auch eine Eingewöhnungszeit benötigt und sind zu Weltklassespielern gereift", sagte Zorc der WAZ .

Am Mittwoch hatte Brandt den BVB in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) nach einem 0:1-Rückstand mit einem Doppelpack zum Sieg geschossen.

Borussia Dortmund - wildes Gerücht: PSG buhlt offenbar um Lukasz Piszczek

hat offenbar Interesse an Lukasz Piszczek von Borussia Dortmund. Dies berichtet das französische Portal soccerlink.fr.

Demnach soll der Klub von Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel den polnischen Rechtsverteidiger im kommenden Sommer gerne verpflichten wollen. Dann wäre der Routinier nämlich ablösefrei zu haben.

Piszczek steht seit 2010 beim BVB unter Vertrag und kennt Tuchel aus dessen Zeit im Signal Iduna Park. Der PSG-Trainer coachte den Bundesligisten von 2015 bis 2017.

Zur Einordnung: Ein Transfer des 34-Jährigen nach Paris gilt jedoch als unwahrscheinlich.