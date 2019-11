Borussia Dortmund (BVB) gegen VfL Wolfsburg: TV, LIVE-STREAM und Co. - Alles zur Übertagung der Bundesliga

In der Bundesliga trifft der BVB heute auf den VfL Wolfsburg. Wir erklären, wie Ihr das Spiel im LIVE-STREAM und live im TV sehen könnt.

Spitzenspiel in der . In Deutschlands Eliteklasse treffen heute zwei Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel aufeinander. Vizemeister (derzeit auf Platz fünf) trifft auf den (derzeit auf Rang vier).

Als einziges Team der Bundesliga sind die Wolfsburger noch ohne Niederlage (vier Siege, fünf Remis), weshalb es für den BVB alles andere als einfach wird. Zumal mit Mats Hummels und Marco Reus zwei wichtige Spieler auszufallen drohen.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg heute im LIVE-STREAM und TV sehen könnt. Außerdem informieren wir Euch über LIVE-TICKER und die Aufstellungen beider Teams.

BVB gegen Wolfsburg: Alle Infos zum Spiel

Duell Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg Datum Samstag, 02. November, 15.30 Uhr Ort Signal-Iduna-Park, Dortmund Zuschauer 81.365 Plätze

BVB gegen Wolfsburg heute live im TV sehen

Fans von Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg haben die Möglichkeit, das Spiel der beiden Bundesliga-Spitzenklubs heute live im TV zu sehen. Im Free-TV wird BVB gegen die Wölfe allerdings nicht übertragen. Die einzige Option ist der Pay-TV-Anbieter Sky.

Der Sender aus Unterföhring bei München übertragt in der Saison 2019/20 alle Samstagsspiele der Bundesliga live. Dementsprechend hat Sky auch heute Dortmund gegen Wolfsburg exklusiv im Programm.

Sky zeigt / überträgt BVB vs. VfL Wolfsburg heute live im TV

Beginn der Vorberichterstattung auf die Samstagsspiele ist heute bereits um 14.00 Uhr auf dem Sender Sky Sport HD1. Moderiert wird der Countdown auf den Spieltag von Michael Leopold. Dietmar Hamann steht dem Moderator als Experte zur Seite.

Ab 15.15 Uhr meldet sich dann Kai Dittmann live aus Dortmund. Nachdem der Kommentator die Zuschauer mit den letzten Infos vor dem Spiel versorgt hat, kommentiert er die 90 Minuten zwischen dem BVB und den Wölfen.

BVB gegen Wolfsburg: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen

Neben der Übertragung im Pay-TV bei Sky haben Kunden des Anbieters auch noch die Möglichkeit, Dortmund gegen Wolfsburg heute im LIVE-STREAM zu sehen. Voraussetzung ist dementsprechend aber auch ein Abonnement bei Sky.

Als Kunde hat man die Möglichkeit, parallel zur normalen TV-Übertragung mit Sky Go auch per App auf das Sky-Programm zuzugreifen. Die App kann für die verschiedensten Gerate installiert werden – egal, ob auf dem PC, Tablet oder Smartphone.

Ganz günstig ist das Vergnügen allerdings nicht, schließlich muss man das Bundesliga-Paket abonniert haben, um auf Sky Go zugreifen zu können. Aktuelle Preise könnt Ihr der Website des Senders entnehmen.

BVB gegen Wolfsburg: So seht Ihr die Bundesliga mit dem Sky Ticket heute live

Doch auch ohne langes Abonnement ist es bei Sky möglich, heute Dortmund gegen Wolfsburg im LIVE-STREAM zu sehen – dank Sky Ticket. Entscheidet man sich für diese Variante, kann man entweder tageweise oder monatsweise auf das Programm des Senders zugreifen, ohne es zu abonnieren.

Der Tagespass kostet 9,99 Euro, der Monatspass ist aktuell im Angebot und kostet ebenfalls nur 9,99 Euro – ab dem zweiten Monat dann 29,99 Euro. Das Sky Ticket ist anders als das reguläre Sky-Abo jederzeit monatlich kündbar.

BVB gegen Wolfsburg heute live: So seht Ihr die Highlights

Seit Jahren ist die ARD-Sportschau eine Institution in der Fußball-Berichterstattung. Sofern in der Bundesliga gespielt wird, bekommt man hier jeden Spieltag die Highlights der Nachmittagsspiele serviert. Habt Ihr Dortmund gegen Wolfsburg heute also verpasst, bekommt Ihr hier die besten Szenen ab circa 18.30 Uhr.

Wer nicht so lange warten will, kann die Highlights auch online abrufen. DAZN ist hier eine empfehlenswerte Anlaufstelle. Schon 40 Minuten nach Abpfiff, also um etwa 18.00 Uhr, stehen beim Streamingdienst alle Highlights der Bundesligaspiele auf Abruf bereit – heute dementsprechend auch die Höhepunkte von BVB gegen Wolfsburg.

Dortmund gegen Wolfsburg: Die Highlights 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN schauen

Neben den Highlights aller Spiele aus der 1. und bietet DAZN auch eine Fülle an LIVE-Events – unter anderem alle Freitags- und Montagsspiele aus Deutschlands Eliteliga. Zusätzlich streamt DAZN auch die , zahlreiche Spiele der , , und die live.

Die monatlichen Kosten für DAZN liegen bei nur 11,99 Euro. Dabei ist der Streamingdienst jederzeit monatlich kündbar und im ersten Monat kostenlos. Entscheidet Ihr Euch für den Jahrespass werden zwar auf einen Schlag 119,99 Euro fällig, doch Ihr spart aufs Jahr gerechnet Geld.

BVB gegen Wolfsburg heute im LIVE-TICKER verfolgen

Gerade von unterwegs hat man häufig nicht die Möglichkeit, die Spiele seines Lieblingsteams zu schauen. Eine echte Alternative stellen deshalb die zahlreichen LIVE-TICKER dar, die im Netz zu finden sind. In Schriftform werdet Ihr dort zeitnah über die aktuellen Geschehnisse aus den Stadien informiert.

Auch Goal bietet heute einen solchen LIVE-TICKER zum Spiel des BVB gegen Wolfsburg. Neben blitzschnellen Aktualisierungen bei Toren, Großchancen und sonstigen Highlights werdet Ihr hier auch über zahlreiche spannende Statistiken und Fakten rund um beide Mannschaften informiert.

BVB gegen Wolfsburg: Die Aufstellungen

