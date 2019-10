BVB, News und Gerüchte: Sieg des Willens gegen Gladbach, Favre erklärt schmerzhaften Torjubel - alles zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund gewinnt gegen Gladbach dank Julian Brandt, Lucien Favre tut der Jubel über das Siegtor weh. Alle News und Gerüchte zum BVB.

Was für eine Schlussphase im Signal Iduna Park! Am Mittwochabend drehte im DFB-Pokalspiel gegen einen 0:1-Rückstand dank zweier Tore von Julian Brandt noch in einen 2:1-Erfolg.

Brandt war danach natürlich in aller Munde, während der Jubel über den Siegtreffer für BVB-Trainer Lucien Favre schmerzhaft ausfiel. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl machte indes seinem Ärger über das Fehlen des VAR Luft.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Trainer Lucien Favre erklärt schmerzhaften Jubel gegen Gladbach

Lucien Favre hat sich scheinbar beim Torjubel verletzt. Der BVB-Trainer sprang beim 2:1-Siegtreffer von Julian Brandt im Duell mit Borussia Mönchengladbach vor Freude in die Luft und hielt danach mit schmerzverzerrtem Gesicht seinen Oberschenkel.

Wie Favre nach dem Spiel erklärte, handelte es sich um eine Vorverletzung: "Ich war schon vor dem Spiel verletzt, es ist eine Muskelverletzung. Ich habe mir vor zwei Tagen einen Faserriss im Training geholt, das hatte ich beim Jubel total vergessen."

Julian Brandt: "Beim BVB sind schon viele schräge Sachen passiert"

Borussia Dortmund kann nach dem 2:1-Sieg im gegen Borussia Mönchengladbach etwas durchatmen, so auch Julian Brandt. Mit seinen beiden Treffern war er nach schwacher erster Halbzeit maßgeblich am Erfolg gegen die Fohlen beteiligt. Im Interview nach dem Spiel in der Mixed Zone sprach er unter anderem über seine Lieblingsposition und die ruhige Art von Trainer Lucien Favre.

Nach 1:2 beim BVB: Gladbach-Manager Max Eberl mächtig sauer

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl hat sich nach der 1:2- Niederlage im DFB-Pokal bei Borussia Dortmund über das Fehlen des Videoassistenten in der 2. Runde echauffiert.

"Das 1:1 war Abseits. Dass der Verein, der sich so für den Video-Assistenten einsetzt, jetzt so bestraft wird, das ärgert mich maßlos", haderte Eberl nach dem Spiel.

Tatsächlich stand Julian Brandt vor seinem ersten von zwei Treffern mit der Fußspitze im Abseits, allerdings wird der VAR im DFB-Pokal erst ab dem Achtelfinale eingesetzt und konnte somit nicht eingreifen.

Der BVB nach dem Sieg gegen Gladbach: Ein geplatzter Knoten macht nicht knotenfrei

Guter Start, wochenlange Flaute, erster Hoffnungsschimmer: Die Saison von Julian Brandt lief bisher so wie die der Borussia selbst.

Nachdem Brandt zum -Auftakt gegen den (5:1) ein Tor beisteuerte, fiel er in ein Formtief. Der 23-Jährige zeigte gute Ansätze, blieb aber häufig letztlich blass und war offensiv zu harmlos. So war es auch im Pokal-Duell mit Gladbach. Brandt fehlte die Durchschlagskraft, er verlor fast jeden dritten Ball.

Dann kam die 71. Minute, als Marcus Thuram nach einer Unachtsamkeit der BVB-Abwehr die Führung für Gladbach erzielte. Nach den Wochen der Ergebniskrise, den Diskussionen um Trainer Lucien Favre und einen fehlenden Stürmer, drohte nun auch noch das Aus im DFB-Pokal. Das weckte das Feuer in Brandt. Oder wie ARD-Experte Thomas Broich sagte: "Da kann man durchaus auch sagen, dass der Brandt on fire war."

Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach, Noten: Die BVB-Stars in der Einzelkritik

DFB-Pokal: BVB schlägt Gladbach dank Julian Brandt

Doppelpacker Julian Brandt hat seinem Trainer Lucien Favre die dringend benötigte Atempause verschafft und Borussia Dortmund ins Achtelfinale des DFB-Pokals geschossen. Der Nationalspieler führte den BVB mit zwei späten Treffern noch zum 2:1 (0:0)-Sieg gegen Favres Ex-Klub Borussia Mönchengladbach - für den Schweizer Trainer brachte auch das nächste Rendezvous mit der alten Liebe ein Happy End, zehn Tage zuvor hatte Dortmund sich schon in der Liga (1:0) durchgesetzt.

Brandt (77./80.) drehte das Spiel innerhalb von vier Minuten und schoss den BVB zum neunten Mal in Folge ins Achtelfinale des Pokal-Wettbewerbs. Für den Bundesliga-Tabellenführer Gladbach platzte der Traum vom vierten Pokalsieg trotz der Führung durch Marcus Thuram (71.) dagegen. In der hektischen Schlussphase sah Gladbachs Trainer Marco Rose die Rote Karte wegen Meckerns (90.+1).

Dabei hatte es für den angezählten Favre vor der Begegnung weitere schlechte Nachrichten gegeben. Der Schweizer musste Kapitän Marco Reus (muskuläre Probleme), Abwehrchef Mats Hummels (Magen-Darm-Infekt) und wie schon im Revierderby am vergangenen Samstag bei Schalke 04 (0:0) Torhüter Roman Bürki (Infekt) ersetzen. Torjäger Paco Alcacer stand nach seinen Achillessehnen- und Wadenproblemen immerhin erstmals wieder im Kader.