BVB-Sportdirektor Michael Zorc über Julian Brandt: "Negative Urteile werden viel zu schnell gefällt"

Michael Zorc hat sich zur Situation von Julian Brandt geäußert. Man gehe heutzutage mit Spielern zu schnell und zu hart ins Gericht.

Sportdirektor Michael Zorc von hat sich kritisch zum Umgang mit Julian Brandt geäußert. "Mir werden diese negativen Urteile heute im Zeitalter von Social Media viel zu schnell und zu hart gefällt. Erinnern wir uns doch alle mal an das erste BVB-Jahr von - beispielsweise - Robert Lewandowski und Ilkay Gündogan zurück. Sie haben auch eine Eingewöhnungszeit benötigt und sind zu Weltklassespielern gereift", sagte Zorc der WAZ .

Am Mittwoch hatte Brandt den BVB in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen (2:1) nach einem 0:1-Rückstand mit einem Doppelpack zum Sieg geschossen.

"C-Jugend-Fußball ohne Körperkontakt": Julian Brandt zuletzt in der Kritik

"Julian hat nach der einen oder anderen unglücklichen Situation sein Selbstbewusstsein behalten, eine gute zweite Hälfte gespielt und unser Spiel gedreht. Er hat nach der Pause immer wieder versucht, in torgefährliche Bereiche zu kommen. Ihn nach seinen Toren so jubeln zu sehen, hat uns alle extrem gefreut", so Zorc.

Zuvor war bereits Kritik am 23-jährigen Offensivspieler aufgekommen. Der ehemalige Bundesligaspieler Michael Rummenigge etwa meinte nach der 0:2-Niederlage im Champions-League-Spiel bei bei WDR2 : "Normalerweise suche ich mir keinen einzelnen Spieler raus, aber Julian Brandt beim Spiel gegen Inter Mailand - das war C-Jugend-Fußball ohne Körperkontakt und Durchsetzungsvermögen."

Brandt war im Sommer von Bayer Leverkusen zum BVB gewechselt. In 13 Pflichtspielen erzielte er drei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.