BVB: Jadon Sancho fliegt gegen Gladbach wohl aus dem Kader, was läuft mit Dries Mertens? Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Jadon Sancho wird gegen Gladbach aus disziplinarischen Gründen wohl nicht im Kader stehen. Zudem könnte Napoli-Star Dries Mertens beim BVB landen.

Vizemeister hat nach der Länderspielpause einen echten Kracher vor der Brust: Am 8. Spieltag der trifft der BVB auf Tabellenführer .

Für den BVB, der zuletzt mehrfach Punkte liegen ließ, ist das Duell mit den Fohlen die Gelegenheit, in der Tabelle wieder Boden gut zu machen und von Rang acht nach oben zu klettern. Das Duell wird aber wohl ohne Jadon Sancho stattfinden, der einem Medienbericht zufolge aus dem BVB-Kader für das Duell gegen die Fohlen gestrichen wurde.

Indes stellt Sebastian Kehl klar, dass es intern keine Diskussionen über Trainer Lucien Favre gibt. Und offenbar ist Dries Mertens ein Thema auf dem Transfermarkt.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Jadon Sancho fliegt gegen Gladbach wohl aus dem Kader

Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre hat Offensivstar Jadon Sancho für das Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) angeblich aus dem Kader gestrichen. Das berichtet t-online.de mit Berufung auf eigene Informationen.

Der Grund für die Maßnahme soll demnach sein, dass Sancho von der jüngsten Länderspielreise mit der englischen Nationalmannschaft zu spät nach Dortmund zurückgekehrt ist.

Jadon Sancho fliegt wohl aus BVB-Kader und erhält zudem eine Geldstrafe

Neben der Verbannung aus dem Spieltags-Aufgebot habe der 19-Jährige zudem eine Geldstrafe erhalten. Über deren Höhe gebe es keine näheren Angaben.

Sancho stand zuletzt zwar leicht in der Kritik, ist aber dennoch ein enorm wichtiger Spieler für den BVB. In der laufenden Saison hat der Engländer bisher vier Tore und sieben Assists für die Favre-Elf beigesteuert.

BVB: Was läuft da mit Napoli-Star Dries Mertens?

Einem Bericht des italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio zufolge könnte Angreifer Dries Mertens vom demnächst Thema bei Borussia Dortmund werden.

Demnach sei der BVB interessiert und unter den Klubs, die den Belgier beobachten, die "konkreteste Alternative". Eigentlich wolle Mertens seinen kommenden Sommer auslaufenden Vertrag bei Napoli zwar verlängern - sollte eine Einigung jedoch nicht zustande kommen, soll der 32-jährige Nationalspieler einem Wechsel im Januar offen gegenüber stehen.

Inter wohl ohne Stefano Sensi gegen BVB

Der italienische Nationalspieler Stefano Sensi wird Inter Mailand im Champions-League-Gruppenspiel gegen Borussia Dortmund am kommenden Mittwoch (23. Oktober) höchstwahrscheinlich verletzt fehlen.

Wie die Nerazzurri am Freitag offiziell bekanntgaben, hat sich der Mittelfeldspieler erneut eine Muskelverletzung zugezogen.

BVB - Sebastian Kehl stärkt Lucien Favre: "Keine Trainerdiskussion"

Lizenzspielerchef Sebastian Kehl vom Bundesligisten Borussia Dortmund hat Trainer Lucien Favre den Rücken gestärkt. "Er geht seinen Weg, hat seine Arbeitsweise, von der er absolut überzeugt ist, und die uns im letzten Jahr auch so erfolgreich gemacht hat", sagte Kehl der Funke Mediengruppe und betonte vor dem Spiel gegen Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER), dass man im Klub "keine Trainerdiskussion" führe.

Nach zuletzt drei Unentschieden in der Liga kam auch Kritik an Favre auf. Sollte der BVB gegen den Ex-Klub des Schweizers am Samstag verlieren, würde der Rückstand des selbst ernannten Titelanwärters auf Platz eins schon sieben Punkte betragen.

"Noch kein Märchen": Brandt spricht ehrlich über Start beim BVB

BVB: Darum trägt Reus gegen Gladbach die "13" auf der Binde

Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus hat verraten, warum er im Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) eine "13" auf seiner Kapitänsbinde tragen wird. Dahinter steckt seine Rolle als SOS-Kinderdorf-Botschafter für vernachlässigte Kinder.

"Allein in muss alle 13 Minuten ein Kind zu seinem Schutz aus der eigenen Familie genommen werden", erklärte Reus in einem Trailer der Hilfsorganisation SOS-Kinderdorf. Die riesige "13", die in seine grüne Stoffbinde eingenäht wird, soll also jene 13 Minuten symbolisieren. "Die Familie können wir nicht ersetzen, aber wir können Kinder und Familien stark machen."