BVB: Ricken will "keine kleinen Prinzen in bunten Fußballschuhen", Alcacer fällt gegen Gladbach aus - News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Dortmunds Nachwuchsskoordinator sieht alarmierende Entwicklungen und will bei der Borussia gegensteuern. Alle BVB-News.

Vizemeister hat nach der Länderspielpause einen echten Kracher vor der Brust: Am 8. Spieltag der trifft der BVB auf Tabellenführer .

Für den BVB, der zuletzt mehrfach Punkte liegen ließ, ist das Duell mit den Fohlen die Gelegenheit, in der Tabelle wieder Boden gut zu machen und von Rang acht nach oben zu klettern.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB-Nachwuchschef Lars Ricken: "Wollen keine kleinen Prinzen in bunten Fußballschuhen"

Borussia Dortmunds Nachwuchskoordinator Lars Ricken attestiert den deutschen Junioren einer "weniger ausgeprägte Widerstandsfähigkeit". Diese Tendenz sei ihm schon vor einigen Jahren aufgefallen, erklärt er in einem Interview mit der Welt. Daher habe man sich beim BVB bemüht, dieser Entwicklung gegenzusteuern.

Ricken erklärte: "Beispielsweise hatten wir in Bezug auf unsere U19-Mannschaft in den vergangenen zwei Jahren festgestellt, dass wir zwar den stärksten Kader in hatten, uns aber trotzdem mitunter nur mit Mühe und Glück ins Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft spielen konnten. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es sich um kein rein fußballspezifisches Problem handelt: Es fehlte den Spielern häufig an Widerstandsfähigkeit. Das ist in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext zu sehen. Junge Menschen tun sich heute schwerer, gegen Widerstände anzukämpfen. Wir wollen aber keine kleinen Prinzen in bunten Fußballschuhen entwickeln!"

Es gehe dabei aber nicht nur darum, bei den jungen Spielern anzusetzen, sondern auch bei deren Eltern, wie der Champions-League-Sieger von 1997 betonte: "Eltern sind speziell für die ganz jungen Spieler auch Trainer, Manager und Förderer. Doch das darf nie dazu führen, dass sie ihren Kindern immer nur die besten und teuersten Fußballschuhe kaufen und alles abnehmen. Auch darf nicht jedes Problem vom Vater oder der Mutter gelöst werden, die Jungs müssen lernen, Problemlösungen selbstständig anzugehen. Das müssen die Jungs lernen – aber auch die Eltern."

BVB: Nico Schulz kehrt gegen Gladbach zurück, Paco Alcacer fällt aus

Für das Bundesliga-Spitzenspiel gegen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach am Samstag steht Borussia Dortmund Nationalspieler Nico Schulz hinten links wieder zur Verfügung.

Für Stürmer Paco Alcacer (Achillessehnenreizung) komme das Spiel allerdings "zu früh", sagte Trainer Lucien Favre.

Borussia Mönchengladbach: Rose sieht beim BVB "keine Krise"

Borussia Mönchengladbach geht mit dem Selbstbewusstsein des Tabellenführers in das Spitzenspiel bei Borussia Dortmund am Samstag. "Wir haben wohl ein paar Dinge richtig gemacht, das sollte uns ein gutes Gefühl geben", sagte Trainer Marco Rose am Donnerstag während der Pressekonferenz: "Den positiven Eindruck wollen wir mitnehmen und weiter Spiele gewinnen."

Die Borussia hatte vor der Länderspielpause den ersten Platz in der Bundesliga erobert, Dortmund ist vier Punkte zurück nur Achter. "Ich kann bei ihnen keine Krise erkennen. Sie hätten alle ihre Spiele auch gewinnen können", sagte Rose jedoch. Der BVB hat zuletzt in der Liga dreimal in Serie 2:2 gespielt.

BVB-Trainer Lucien Favre: Marco Reus' Formkrise scheint überwunden

BVB von der UEFA zur Kasse gebeten - Fans benahmen sich in Prag daneben

Der deutsche Vizemeister Borussia Dortmund ist von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) zur Kasse gebeten worden. Aufgrund der Vorfälle rund um das Champions-League-Spiel bei Slavia Prag muss der BVB 29.875 Euro zahlen. Das gab die UEFA am Donnerstag bekannt.

Die Dortmunder Anhänger hatten Feuerwerkskörper gezündet und Gegenstände geworfen. Der achtmalige deutsche Meister muss sich zudem innerhalb von 30 Tagen mit Prag in Verbindung setzen, um den von den Fans verursachten Schaden zu beheben. Slavia muss 26.000 Euro zahlen.

Raphael Guerreiro verlängert seinen Vertrag beim BVB

Borussia Dortmund hat den Vertrag von Raphael Guerreiro vorzeitig bis Sommer 2023 verlängert. Das gab der BVB am Donnerstagnachmittag offiziell bekannt. "Raphael ist ein international erfahrener und technisch erstklassiger Fußballer, der flexibel auf mehreren Positionen einsetzbar ist und innerhalb unseres Kaders eine hohe Wertschätzung genießt", wird BVB-Sportdirektor Michael Zorc zitiert.

Guerreiro war im Sommer 2016 vom FC Lorient nach Dortmund gewechselt. In der laufenden Saison hat der portugiesische Nationalspieler bisher acht Pflichtspiele (ein Tor) für die Elf von Trainer Lucien Favre absolviert.

BVB wohl mit Interesse an Denis Zakaria - Gladbach will Rekordablöse

Borussia Dortmund gehört zu den zahlreichen Interessenten für Mittelfeldspieler Denis Zakaria von Borussia Mönchengladbach. Das berichtet die Bild . Neben dem BVB haben demnach auch der FC Bayern, , Tottenham und ihre Fühler nach dem Schweizer ausgestreckt.

"Wir sind super zufrieden mit Denis' Entwicklung und planen langfristig mit ihm", wird Manager Max Eberl zitiert. "Gladbach ist und bleibt ein Verein, der auf Ablösesummen angewiesen ist. Wenn unmoralische Angebote kommen, müssen wir uns natürlich damit beschäftigen."

Gladbach hofft wohl auf eine interne Rekordablöse. Für Granit Xhaka erhielt man 2016 rund 45 Millionen Euro, Zakaria soll nun im Falle eines Abschieds über 50 Millionen Euro einbringen.