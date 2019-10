BVB: van der Sar wäre fast zu Schwarz-Gelb gewechselt, Demirbay lehnte Profi-Vertrag ab - News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Kerem Demirbay wollte beim BVB keinen Profi-Vertrag unterschreiben, Edwin van der Sar wäre beinahe in Dortmund gelandet. Alle Borussia-News.

In der Länderspielpause ist beim BVB nicht viel los. Da die meisten Spieler mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind, trainiert aktuell nur eine Kleingruppe täglich am Brackel.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Derweil verriet der frühere Weltklasse-Keeper Edwin van der Sar, dass er 2001 Angebote vom BVB und vom hatte. Und Kerem Demirbay erklärte, warum er in Dortmund keinen Profi-Vertrag unterschreiben wollte.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Edwin van der Sar hätte zum BVB wechseln können

Der frühere Weltklassetorhüter Edwin van der Sar hätte im Jahr 2001 von auch zu wechseln können. Das verriet der Niederländer im Interview mit t-online.de.

"Ich hatte zwei Möglichkeiten und hätte nach Liverpool oder Dortmund wechseln können. Aber beide Vereine haben ein wenig gezögert, also habe ich mich letzten Endes für Fulham entschieden", erklärte van der Sar.

Der heute 48-Jährige, mittlerweile Geschäftsführer bei , ging nach vier Jahren bei Fulham dann noch zu , ehe er 2011 seine aktive Karriere bei den Red Devils beendete. Mit United gewann er unter anderem 2008 die , die er 1995 auch schon mit Ajax geholt hatte.

Kerem Demirbay lehnte einst Profi-Vertrag beim BVB ab

Mittelfeldspieler Kerem Demirbay von Bayer Leverkusen hat verraten, dass er vor einigen Jahren einen Profi-Vertrag bei Borussia Dortmund hätte unterschreiben können. Der heute 26-Jährige entschied sich 2013 dann aber, aus der zweiten Mannschaft des BVB zum Hamburger SV zu wechseln.

"Man legte mir dort einen Drei-JahresVertrag als Profi vor. Jürgen Klopp war damals der Trainer beim BVB. Ich weiß noch, wie er mich in den Raum zum Gespräch gerufen hat und sagte: ,'Komm, wir wollen dich'", sagte Demirbay im Interview mit Bayers offizieller Webseite. "Mit meiner heutigen mentalen Stärke wäre ich damals geblieben und hätte versucht zu kämpfen und mich durchzubeißen. Aber damals war ich damit überfordert und einfach noch nicht so weit, mich der großen Konkurrenz dort zu stellen."

BVB: Bruun Larsen holt wichtigen Sieg mit Dänemarks U21

Offensivspieler Jacob Bruun Larsen von Borussia Dortmund hat mit Dänemarks U21 in der EM-Qualifikation am Montag einen wichtigen 1:0-Erfolg in gefeiert.

Bruun Larsen stand in der Startelf und wurde in der Nachspielzeit ausgewechselt. Durch den Sieg sprangen die Dänen in ihrer Quali-Gruppe vorbei an den Finnen auf Platz eins.

BVB-Star Jadon Sancho bei -Sieg lange geschont

Offensivspieler Jadon Sancho wird relativ ausgeruht von der Länderspielreise zu Borussia Dortmund zurückkehren.

Beim 6:0-Sieg Englands in der EM-Quali in Bulgarien wurde Sancho am Montag erst nach 73 Minuten eingewechselt.