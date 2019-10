Bundesliga-Topspiel: Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Borussia Mönchengladbach live im TV und LIVE-STREAM?

Borussia Dortmund (BVB) trifft im Bundesliga-Topspiel auf Tabellenführer Mönchengladbach. Doch wer zeigt / überträgt das Duell im TV und LIVE-STREAM?

Das Bundesliga-Topspiel am achten Spieltag: Borussia Dortmund empfängt die Borussia aus Mönchengladbach. Das Duell steigt am Samstagabend um 18.30 Uhr im Signal-Iduna-Park.

Das Borussen-Duell ist ein echtes Highlight an diesem Wochenende. Schließlich gastiert der Spitzenreiter beim BVB. steht mit 16 Punkten nach sieben Spielen auf Platz eins der Bundesliga-Tabelle.

Während Gladbach die letzten drei Spiele allesamt gewinnen konnte (Fortuna Düsseldorf (2:1), TSG Hoffenheim (3:0), FC Augsburg (5:1)), steckt der BVB in der Ergebniskrise. Dreimal hintereinander lautete das Endergebnis 2:2 - gegen Eintracht Frankfurt, Werder Bremen und zuletzt gegen den SC Freiburg.

Wer gewinnt das -Top-Spiel - Dortmund oder M'Gladbach? Wir erklären Euch in diesem Artikel, wer das Duell am Samstagabend live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

BVB ( ) vs. Borussia Mönchengladbach: Das Bundesliga-Topspiel im Detail

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Borussia Mönchengladbach live im TV?

Zwei Anbieter teilen sich in diesem Jahr die Übertragungsrechte der Bundesliga untereinander auf - Sky und DAZN. Nur diese beiden Anbieter zeigen die Bundesliga live und in voller Länge. Doch wer überträgt das Bundesliga-Top-Spiel?

Eines ist auf jeden Fall sicher: Im Free-TV sind die Spiele des deutschen Fußball-Oberhauses nur ganz selten mal zu sehen - das Bundesliga-Topspiel dagegen gar nicht. Weder ARD und ZDF noch RTL, Eurosport und Co. zeigen BVB (Borussia Dortmund) vs. Borussia Mönchengladbach live im Free-TV.

Die Bundesliga live bei Sky und DAZN - Hier gibt's alle Infos:

Die Bundesliga im LIVE-STREAM bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt folgende Partien:

alle Freitagsspiele

alle Sonntagsspiele, die um 13.30 Uhr angepfiffen werden

alle Montagsspiele

alle Relegationsspiele

Die Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM bei Sky. Der Bezahlsender zeigt folgende Partien:

alle Samstagsspiele um 15.30 Uhr

alle Topspiele am Samstagabend um 18.30 Uhr

alle Sonntagsspiele um 15.30 Uhr und 18 Uhr

Sky zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Borussia Mönchengladbach live im Pay-TV

Na, die obigen Zeilen aufmerksam verfolgt? Dann wisst Ihr es ja bereits. Nur Sky überträgt das Duell zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und Borussia Mönchengladbach live und in voller Länge im TV. Der Bezahlsender ist Eure einzige Möglichkeit, wenn Ihr das Topspiel der Bundesliga live im TV verfolgen wollt. Allerdings zeigt Sky das Borussen-Aufeinandertreffen ausschließlich im Pay-TV.

Die Nutzung von Sky ist nämlich nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender. Dieses müsst Ihr im Vorfeld abgeschlossen haben. Nur dann könnt Ihr BVB vs. Borussia M'Gladbach live im TV bei Sky erleben. Mehr Infos zu aktuellen Angeboten, Preise, Paketen und Vertragslaufzeiten gibt es auf der Website von Sky.

Sky zeigt / überträgt das Bundesliga-Topspiel BVB (Borussia Dortmund) vs. Borussia Mönchengladbach live im TV! Hier gibt's alle Infos zur Übertragung:

Sender: Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD

Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD Start der Vorberichte: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Experte und Co-Kommentator: Lothar Matthäus

Lothar Matthäus Kommentator: Wolff Fuss

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE-STREAM?

Wollt Ihr das Bundesliga-Duell zwischen BVB (Borussia Dortmund) vs. Borussia Mönchengladbach lieber im LIVE-STREAM verfolgen? Dann seid Ihr bei Sky ebenfalls genau richtig. Der Bezahlsender bietet Euch zwei Optionen, das Bundesliga-Topspiel im LIVE-STREAM zu schauen. Alle Infos bekommt Ihr dazu in diesem Abschnitt.

Sky Go zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE-STREAM

Der LIVE-STREAM bei Sky Go: Sky überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Borussia Mönchengladbach in voller Länge im LIVE-STREAM mit Sky Go. Dies ist der Online-Dienst von Sky. Genau wie im TV-Programm startet der Stream um 17.30 Uhr mit den Vorberichten zum Topspiel der Bundesliga.

Doch auch die Nutzung von Sky Go setzt ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender voraus. Falls Ihr ein solches bereits abgeschlossen habt, erhaltet Ihr einen kostenlosen Log-In für Sky Go.

Wollt Ihr BVB vs. Gladbach im LIVE-STREAM mit Sky Go schauen? Dann ladet Euch hier die kostenlose Sky-Go-App herunter:

Sky Ticket zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE-STREAM

Der LIVE-STREAM bei Sky Ticket: Ihr habt keine Lust auf ein langfristiges Sky-Abonnement? Ihr wollt das Topspiel der Bundesliga aber dennoch unbedingt live verfolgen? Dann ist Sky Ticket genau das richtige Angebot für Euch.

Auch Sky Ticket zeigt BVB vs. M'Gladbach in voller Länge im LIVE-STREAM. Sky Ticket ermöglicht es Euch, die Programminhalte des Bezahlsenders über einen kürzeren Zeitraum zu nutzen und ein langfristiges Sky-Abo zu umgehen.

Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach: Um das Bundesliga-Topspiel im LIVE-STREAM mit Sky Ticket genießen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket. Hier gibt's alle Infos:

Das Monatsabo: Die ersten vier Wochen kosten Euch 9,99 Euro. Im Anschluss erhöht sich der Preis auf monatlich 29,99 Euro. Ihr könnt das Abo aber jederzeit monatlich kündigen.

Die ersten vier Wochen kosten Euch 9,99 Euro. Im Anschluss erhöht sich der Preis auf monatlich 29,99 Euro. Ihr könnt das Abo aber jederzeit monatlich kündigen. Das Tagesabo: Dieses 24-Stunden-Angebot erhaltet Ihr für einmalig 9,99 Euro.

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu BVB (Borussia Dortmund) vs. Borussia Mönchengladbach?

Habt Ihr das Bundesliga-Topspiel zwischen dem BVB und M'Gladbach verpasst? Ihr wollt aber trotzdem mitreden, wenn es um die schönsten Tore und die strittigsten Szenen geht? Dann passt mal auf. Wir empfehlen Euch in diesem Fall folgendes:

Die Highlights zu BVB (Borussia Dortmund) vs. Borussia Mönchengladbach bei DAZN!

Bei DAZN seht Ihr die Highlights aus aus dem Signal-Iduna-Park bereits 40 Minuten nach dem Schlusspfiff. Lange gedulden müsst Ihr Euch also nicht. Der Streamingdienst lädt Euch zeitnah eine ausführliche Zusammenfassung zu BVB (Borussia Dortmund) vs. Borussia M'Gladbach auf die Plattform. Schaut doch mal rein!

Damit aber nicht genug: DAZN zeigt nicht nur die Highlights von BVB (Borussia Dortmund) vs. Borussia Mönchengladbach. Der Streamingdienst liefert Euch alle Highlights der 1. und bereits 40 Minuten nach Spielende auf die Bildschirme Eurer Wahl. Hier könnt Ihr Euch die kostenlose DAZN-App herunterladen.

Damit aber immer noch nicht genug: DAZN hat ein ganz besonderes Angebot für Euch. Der Streamingdienst schenkt all seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis. Somit könnt Ihr alle Highlights sowie die Bundesliga live und kostenlos bei DAZN anschauen. Wie geht das? Ganz einfach. Sichert Euch einen kostenlosen Probemonat bei DAZN! Mit diesem erlebt Ihr die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang kostenlos.

Und das Übertragungspaket von DAZN ist riesig. Der Streamingdienst zeigt jährlich über 8.000 Livesport-Events in voller Länge im LIVE-STREAM. Mit dabei: Spitzenfußball vom Allerfeinsten! Die Champions League und Europa League, die Bundesliga, Serie A, LaLiga und die Ligue 1 sowie zahlreiche weitere Top-Ligen und Top-Wettbewerbe.

Ohnehin ist bei DAZN für jeden Sportfan etwas dabei. NBA, NFL, NHL, Tennis, Darts und vieles mehr... Holt Euch den DAZN-Gratismonat!

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Borussia Mönchengladbach live? Die Topspiel-Übertragung der Bundesliga im Überblick

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Borussia Mönchengladbach? Die Bilanz beider Teams