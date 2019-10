BVB: Juwel Morey sagte den Bayern ab, Alcacer fraglich - News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Ein BVB-Talent sagte den Bayern ab und Alcacers Einsatz gegen Gladbach ist fraglich. Hier gibt es alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

Der BVB empfängt nach der Länderspielpause am kommenden Samstag . Ein Fragezeichen steht derzeit hinter dem Einsatz von Goalgetter Paco Alcacer. Der Spanier soll wohl noch einmal untersucht werden.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Talent Mateu Morey verriet unterdessen, dass er dem FC Bayern, Juventus und EPL-Klubs für den BVB absagte. Entscheidend war dabei ein anderes Talent der Schwarz-Gelben. Außerdem: Wer Tomas Rosicky beim BVB am meisten beeindruckte und wie um Jadon Sancho kämpft.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB-Legende Rosicky verrät: Diese Stars haben mich am meisten beeindruckt

Tomas Rosicky, der von 2001 bis 2006 für spielte, hat verraten, wer ihn in seiner BVB-Zeit am meisten beeindruckte. "Puh, das ist schwer, es waren so viele gute, mit denen ich zusammenspielen durfte. In Dortmund haben mir vor allem Stefan Reuter oder Jürgen Kohler geholfen zu verstehen, wie man sich professionell verhält – oder wo ich mich noch verbessern muss. Sie waren großartige Lehrer", sagte der Tscheche im Interview mit dem kicker .

Der mittlerweile 39-Jährige, der mit dem BVB 2002 Deutscher Meister wurde, outete sich außerdem als Fan von Mario Götze und Marco Reus: "Marco und Mario sind Spielertypen, bei denen es einfach Spaß macht, zuzuschauen. Sie sind unberechenbar in ihren Aktionen. Damit verfügen sie über eine Eigenschaft, die man heute nicht mehr so häufig findet."

Tomas Rosicky wurde bei zum Profi, wechselte 2001 für 14,5 Millionen Euro zum BVB. 2006 zog er für 10 Millionen Euro zum weiter, ehe er seine Karriere ab 2016 bei Sparta ausklingen ließ.

BVB: Paco Alcacer für Borussia-Spiel fraglich

Paco Alcacer von Borussia Dortmund ist für das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach fraglich. Der Spanier verpasste bereits die vergangenen beiden Spiele seines Arbeitgebers wegen einer Achillesfersenverletzung und blieb deshalb auch den Länderspielen Spaniens fern.

Der BVB schickte den Angreifer zuletzt sogar in einen Kurzurlaub nach Valencia. "Wir haben ihm diese Zeit gegeben, damit er in Ruhe seine Verletzung auskurieren konnte", so Sebastian Kehl im kicker .

Die Bild berichtet nun, dass Alcacer nach seiner Verletzung noch einmal gründlich untersucht werden soll, um das Risiko eines zu frühen Einsatzes auf jeden Fall zu minimieren. Sein Einsatz gegen die Borussia ist mit einem Fragezeichen versehen.

BVB-Neuzugang Morey sagte FC Bayern und Juventus ab

Mateu Morey hat in einem Interview mit den Ruhrnachrichten bestätigt, dass er im Sommer einigen europäischen Topklubs - darunter auch der FC Bayern und Juventus - abgesagt habe, um zu Borussia Dortmund zu wechseln.

"Das stimmt. Es gab diese Anfragen tatsächlich", sagte der erst 19 Jahre alte Rechtsverteidiger, der sich im Juli ablösefrei dem BVB angeschlossen hatte. Die Dortmunder mussten für den Spieler des lediglich eine Ausbildungsentschädigung im niedrigen sechsstelligen Bereich entrichten.

Ausschlaggebend für seine Entscheidung zugunsten der Schwarz-Gelben seien unter anderem die intensiven Bemühungen von Sportdirektor Michael Zorc gewesen, der schon im Februar Gespräche mit Moreys Berater aufgenommen habe. Auch ein Gespräch zwischen Morey und Sergio Gomez, der bereits ein Jahr zuvor zum BVB gewechselt war und aktuell auf Leihbasis bei SD spielt, habe eine große Rolle gespielt: "Danach war für mich klar, dass ich diesen Schritt machen will. Am Ende ist mir die Entscheidung leichtgefallen."

Gomez sagte, Morey werde Wechsel zum BVB nicht bereuen

Gomez habe besonders von den Fans geschwärmt und davon, dass es in Dortmund "einzigartig" sei. "Und er hat gesagt, dass ich es nicht bereuen werde, wenn ich den Schritt hierher wage", erklärte Morey, der jedoch bis dato auch aufgrund einer Schulterverletzung Anfang August noch kein Pflichtspiel für den BVB bestritten hat.

Zuletzt erhielt der 19-Jährige, der die gesamte vergangene Saison bei Barca aufgrund von Verletzungen verpasst hatte (Meniskusriss, Bänderanriss), Spielpraxis bei der zweiten Mannschaft der Dortmunder in der Regionalliga West. Beim 2:0-Sieg über Rot-Weiß Oberhausen spielte Morey 51 Minuten. "Ich bin auf einem guten Weg und ich warte auf meine Chance", äußerte sich Morey daher positiv bezüglich kommender Einsätze bei den Profis.

170 Millionen für Jadon Sancho? Manchester United spart angeblich auf den BVB-Star

Der englische Rekordmeister Manchester United bleibt an Jadon Sancho interessiert. Die Red Devils legen aktuell Geld für einen Transfer des Rechtsaußen von Borussia Dortmund beiseite. Das berichtet die Sun . Angeblich sei United bereit, im kommenden Sommer 170 Millionen Euro Ablöse für den Angreifer hinzublättern.

Mit dieser Summe wäre Sancho der mit Abstand teuerste Transfer der Dortmunder Klubgeschichte. Bislang ist dies Ousmane Dembele, der 2017 für 125 Millionen Euro zum FC Barcelona wechselte.

ManUnited streckte bereits im vergangenen Sommer seine Fühler nach Sancho aus, allerdings waren die BVB-Verantwortlichen bei dem englischen Nationalspieler nicht gesprächsbereit. Sanchos Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2022.