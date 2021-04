BVB, News und Gerüchte: Verträge von Jude Bellingham und Mahmoud Dahoud sollen verlängert werden, Pokalspiel gegen Kiel im Free-TV - alles zu Borussia Dortmund

Die Verträge von Jude Bellingham und Mahmoud Dahoud sollen verlängert werden und das Pokal-Duell gegen Kiel gibt's im Free-TV. Alle News zum BVB.

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund am Montag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB vom Tage.

BVB, News: "Zeitnahe" Vertragsgespräche mit Mahmoud Dahoud geplant

Borussia Dortmund plant nach Angaben der Bild-Zeitung, "zeitnah" Vertragsgespräche mit Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud zu führen. Der Vertrag des 26-Jährigen beim BVB läuft 2022 aus. Zuletzt hatte Dahoud unter Trainer Edin Terzic einen deutlichen Formanstieg gezeigt, sich in der ersten Elf festgespielt und war beim 2:0 gegen den VfL Wolfsburg nach Ansicht Terzics "ein Schlüssel zu den drei Punkten".

Nicht nur vom BVB-Trainer holte sich der "herausragende" Dahoud (Terzic) nach dem Spiel am vergangenen Samstag ein Sonderlob ab. Auch BVB-Sportdirektor Michael Zorc zeigte sich begeistert von der Leistung des U21-Europameisters: "Mo hat ein schlaues Spiel gemacht und viele Bälle gestohlen. Ab und an hat er den Ball unnötig verloren. Aber das war sonst sehr gut. Er macht es nach längerem Anlauf sehr gut."

Der von Zorc bemühte "längere Anlauf" Dahouds beim BVB dauert schon drei Jahre. Nachdem er 2017 von Borussia Mönchengladbach nach Dortmund gewechselt war, konnte Dahoud nicht nachhaltig überzeugen und wurde oftmals zum Bankdrücker. Das war er auch zunächst unter Terzic, der ihn nach einer Auseinandersetzung im Training sogar für zwei Spiele suspendierte.

Bis Ende Januar machte Dahoud in dieser Saison nur fünf Bundesligaspiele (260 Einsatzminuten) und stand daher vor einem Wechsel auf Leihbasis nach Frankreich, wo die AS Monaco und Olympique Marseille Interesse bekundeten, oder nach Italien zu US Sassuolo. Ein Wechsel scheiterte jedoch nach Angaben der Ruhr Nachrichten an den finanziellen Voraussetzungen, die keiner der interessierten Klubs erfüllen konnte.

Anschließend mauserte sich Dahoud zum Leistungsträger und Stammspieler. Seit dem 30. Januar war er in jedem Bundesligaspiel für die Dortmunder auf dem Platz (8-mal in der Startelf), außerdem stand er in den vier K.-o.-Spielen in der Champions League gegen Sevilla und Manchester City jeweils in der Startelf. Aufgrund der positiven Entwicklung seien beide Seiten nach Angaben von Sport1 aktuell einer Verlängerung der Zusammenarbeit über 2022 hinaus nicht abgeneigt.

BVB, News: Borussia Dortmund will wohl vorzeitig mit Jude Bellingham verlängern

Der BVB will offenbar nach nur einer Saison den Vertrag von Youngster Jude Bellingham (17) vorzeitig verlängern. Das berichtet das Portal 90min.de. Im Zuge einer Ausdehnung des ohnehin noch bis 2023 laufenden Vertrags soll das Gehalt des englischen Nationalspielers verdoppelt werden, heißt es. Fünf Millionen Euro pro Jahr soll der 17-Jährige dann verdienen. Dass die Schwarz-Gelben gerne mal Verträge von Spielern im stillen Kämmerlein verlängern, zeigten zuletzt die Beispiele Jadon Sancho und Manuel Akanji.

Einer Verlängerung seines Arbeitspapiers sei nach 90min.de-Infos auch Bellingham selbst nicht abgeneigt. Der Mittelfeldspieler, der erst im vergangenen Sommer für 23 Millionen Euro vom englischen Zweitligisten Birmingham zum BVB gekommen war, sei der Meinung, dass er in Dortmund optimale Bedingungen für seine weitere Entwicklung habe, heißt es in dem Bericht.

Nachdem Bellingham gegen Manchester City im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals herausragend gespielt hatte und anschließend von City-Trainer Pep Guardiola als "unglaubliche fu**ing Persönlichkeit" geadelt worden war, kamen erste Gerüchte über ein angebliches Interesse des FC Chelsea an einer Verpflichtung des Mittelfeld-Juwels auf.

Eurosport berichtete gar von einer angeblichen Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Euro, die die Blues bereit zu zahlen seien. Nach Angaben von Sky-Journalist Fabrizio Romano sei Bellingham jedoch im kommenden Transfer-Sommer für die Dortmunder Verantwortlichen "unantastbar".

BVB im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel: TV-Übertragung und Livestream

Der BVB empfängt am kommenden Samstag Zweitligist Holstein Kiel im Halbfinale des DFB-Pokals. Die Partie beginnt um 20.30 Uhr und wird im Free-TV zu sehen sein. Die ARD überträgt die Begegnung am Samstag ab 20.15 Uhr in voller Länge.

Zudem bietet der öffentlich rechtliche TV-Sender einen kostenlosen Livestream via Sportschau.de an. Neben der ARD überträgt auch der Pay-TV-Sender Sky das Halbfinall-Duell.

BVB, News: Der Kampf um die CL-Teilnahme in der Bundesliga

VIDEO-Highlights: BVB schlägt Wolfsburg dank Haaland-Doppelpack

