BVB, News und Gerüchte: Gosens offen für Wechsel, Haaland bekommt wohl Maulkorb - alles zu Borussia Dortmund

Robin Gosens kann sich einen Wechsel zu Borussia Dortmund vorstellen, während Erling Haaland nichts mehr zu Transferthemen sagt. Alle News zum BVB.

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund am Dienstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB vom Tage.

BVB, News: Robin Gosens schließt Wechsel nach Dortmund nicht aus

Dass Robin Gosens großer Fan des FC Schalke 04 ist und auch einem Wechsel in die Bundesliga nicht ganz abgeneigt wäre, ist bekannt - doch auch ein Engagement bei S04-Erzrivale Borussia Dortmund hat der 26-Jährige nun nicht gänzlich ausgeschlossen.

"Das ist eine schwierige Frage. Was soll ich sagen?", antwortete Gosens der DPA auf die Frage, was passieren würde, wenn ihm der BVB ein Angebot unterbreiten würde.

"Wenn also tatsächlich ein Angebot vom BVB kommen sollte und die wollen, dass ich für sie im nächsten Jahr die linke Seite beackere, dann würde ich mir das sicher überlegen", so Gosens weiter. "Denn am Ende des Tages geht es auch wieder um meine sportlichen Ambitionen, um meinen nächsten großen Traum, einmal in der Bundesliga zu spielen."

Felix Passlack verlängert wohl beim BVB

Felix Passlack hat seinen Vertrag beim BVB offenbar verlängert - dies berichtet jedenfalls Sport1 . Der neue Vertrag soll nun bis 2023 gelten, eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

"Wir befinden uns bei diesem Thema auf der Zielgeraden", hatte BVB-Boss Michael Zorc vor wenigen Wochen noch zu einer möglichen Vertragsverlängerung von Passlack gesagt.

BVB: Erling Haaland bekommt offenbar Maulkorb

Die Zukunft von BVB-Star Erling Haaland über den Sommer hinaus beschäftigt im Moment halb Fußball-Europa - der Spieler selbst dagegen soll sich allerdings nicht dazu äußern.

Wie die Bild berichtet, haben sein Berater Mino Raiola und Vater Alf-Inge Haaland dem 20-Jährigen nun einen Maulkorb angelegt, wenn es um Transferthemen geht.

Auch in der norwegischen Heimat soll Haaland, dessen Vertrag beim BVB noch bis 2024 läuft, seit Februar kein TV-Interview mehr gegeben haben.

BVB im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel: TV-Übertragung und Livestream

Der BVB empfängt am kommenden Samstag Zweitligist Holstein Kiel im Halbfinale des DFB-Pokals . Die Partie beginnt um 20.30 Uhr und wird im Free-TV zu sehen sein. Die ARD überträgt die Begegnung am Samstag ab 20.15 Uhr in voller Länge.

Zudem bietet der öffentlich-rechtliche TV-Sender einen kostenlosen Livestream via Sportschau.de an. Neben der ARD überträgt auch der Pay-TV-Sender Sky das Halbfinall-Duell.

BVB, News: Der Kampf um die CL-Teilnahme in der Bundesliga

Platz Klub Spiele Tore Differenz Punkte 2. RB Leipzig 31 55:25 30 64 3. VfL Wolfsburg 31 54:32 22 57 4. Eintracht Frankfurt 31 62:47 15 56 5. Borussia Dortmund 31 66:42 24 55 6. Bayer Leverkusen 31 51:35 16 50

BVB - Ilkay Gündogan: "Klopp schrie: 'Mach', was du willst, verdammt nochmal!'"

Ilkay Gündogan von Manchester City hat in einem Beitrag für The Players' Tribune auf die Schattenseiten seiner Karriere geblickt. Neben Rassismus sprach der Nationalspier über das Gefühl der Einsamkeit und erzählte eine verrückte Anekdote über Jürgen Klopp.

Für den 30-Jährigen sei es nicht immer von Vorteil, dass das Profi-Leben "zu 99 Prozent durchgeplant" sei. "Jeden Tag bekommst du eine Nachricht aufs Handy, in der steht, wo du wann sein sollst und was du tun musst. Du kannst nicht einfach aufstehen und entscheiden, einen Kaffee trinken zu gehen. Jeder kleine Fehler kann dich in große Schwierigkeiten bringen."

In Erinnerung sei Gündogan dies aufgrund eines Erlebnisses mit Jürgen Klopp, bei dem er seinen Trainer "wirklich wütend" gemacht habe.

BVB, Restprogramm: Die kommenden Spiele von Borussia Dortmund