Borussia Dortmund, News und Gerüchte: Bürki-Nachfolger soll aus der Bundesliga kommen, Werder-Interesse an Terzic? - alle News zum BVB

Das Feld der heißen Kandidaten für die Bürki-Nachfolger grenzt sich auf zwei Optionen aus der Bundesliga ein. Alle News und Gerüchte zum BVB.

Die BVB-News heute am Donnerstag. Alle wichtigen Nachrichten, Informationen und Gerüchte über Borussia Dortmund vor dem DFB-Pokal.

Alles Wissenswerte aus den letzten Tage zu den Schwarz-Gelben findet Ihr hier zum Nachlesen:

BVB, Transfers: Bürki-Nachfolger soll aus der Bundesliga kommen

Bei der Suche nach einem Nachfolger für Roman Bürki auf der Torhüter-Position soll der BVB nach Informationen der Sport Bild seine Auswahl auf zwei Kandidaten aus der Bundesliga eingegrenzt haben. Neben Gregor Kobel (23) vom VfB Stuttgart soll Peter Gulacsi (30) von RB Leipzig der zweite Favorit sein.

Borussia Dortmund hat sich dem Bericht zufolge lange Zeit gelassen und den Markt gründlich erkundet. Mit Koen Casteels vom VfL Wolfsburg, Odisseas Vlachodimos von Benfica Lissabon, Bartlomiej Dragowski von der AC Florenz, Alexander Nübel vom FC Bayern München und Mike Maignan von OSC Lille standen zahlreiche weitere Namen auf der Liste der Kaderplaner der Schwarz-Gelben. Diese soll sich nun auf zwei mögliche Anwärter beschränken.

Für den 30-jährigen Peter Gulacsi könnten 12,5 Millionen Euro fällig werden. Beim VfB fordert man hingegen laut den Stuttgarter Nachrichten 15 bis 18 Millionen Euro für den 23-jährigen Gregor Kobel. Der junge Keeper könnte den Borussen jedoch Perspektive bieten und wäre vom Gehalt wohl günstiger. Vor einem Transfer von einem der beiden Kandidaten soll zunächst jedoch Roman Bürki verkauft werden. Angestrebt wird eine Ablöse in Höhe von fünf Millionen Euro für den Ex-Stammkeeper.

BVB, News: Auch Werder hat Interesse an Terzic

Im Norden weckt BVB-Trainer Edin Terzic Interesse als potentieller Nachfolger auf dem Cheftrainerposten. Nach dem VfL Wolfsburg soll laut den Ruhr Nachrichten auch Werder Bremen den Dortmunder holen wollen, sollte Kohfeldt entlassen werden. Der Werder-Coach soll im DFB-Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig um seinen Job spielen.

Während man sich in der Saison nur wenig Sorgen um den Klassenerhalt von Werder Bremen machen musste, wird es in der Schlussphase nochmal richtig eng für die Norddeutschen. Nach sieben Niederlagen in Folge steht das Team von Kohfeldt nur knapp vor den Abstiegsplätzen. Sollte die Mannschaft am Freitag im DFB-Pokal wieder eine schwache Leistung zeigen, könnte Thomas Schaaf als Interimslösung kommen.

Nach der Saison soll jedoch eine frische Lösung her bei den Grün-Weißen. Für diesen Fall soll Edin Terzic für die Werder-Verantwortlichen der richtige Mann sein. Beim BVB ist der 38-Jährige zwar als Co-Trainer für die neue Saison eingeplant, aber Manager Michael Zorc würde Ihn trotzdem ziehen lassen: "Wenn er mit anderen Wünschen auf uns zukäme, dann würden wir uns natürlich, wie wir es in Dortmund schon immer gemacht haben, unter Männern zusammensetzen und darüber sprechen."

BVB, Tabelle: So steht Borussia Dortmund aktuell in der Bundesliga

BVB, News: Ex-BVB-Keeper Oelschlägel verlängert beim FC Utrecht

Ex-BVB-Keeper Eric Oelschlägel verlängert seinen Vertrag beim Eredivisie-Klub FC Utrecht. Beim Klub aus den Niederlanden bekommt der 25-Jährige ein Arbeitspapier bis Sommer 2022 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Im Oktober letzten Jahres kam der Ersatzkeeper von Borussia Dortmund ablösefrei.

Bei den Schwarz-Gelben war Oelschlägel lange nur dritte Wahl hinter Roman Bürki und Marwin Hitz. Nur ein einziges Mal lief er für den BVB auf. Dabei wurde der Schlussmann im Achtelfinale des DFB-Pokal gegen Werder Bremen zur tragischen Figur. Nachdem das Spiel nach 120 Minuten beim Spielstand von 3:3 keinen Sieger gefunden hatte, ging es ins Elfmeterschießen. Dort konnte der Ersatztorwart jedoch nicht überzeugen. Dortmund verlor die Partie und schied aus dem Turnier aus.

Doch beim FC Utrecht hat der Keeper nun eine Chance, sich etwas Neues aufzubauen. 21 Partien absolvierte er für die Niederländer in dieser Saison und hielt dabei fünfmal seinen Kasten sauber.

"Ein schöner Tag! Ich bin sehr zufrieden mit der Verlängerung. Mir persönlich geht es gut, ich bin hier sehr glücklich. Als Person und als Torwart konnte ich hier viel lernen. Ich denke, dass diese Vertragsverlängerung eine positive Entwicklung für alle Beteiligten ist“, meinte der Ex-Dortmunder im Interview mit dem Verein.

BVB, Spielplan: Das Programm zum Saisonende bei Borussia Dortmund