Borussia Dortmund, News und Gerüchte: BVB wohl an Kobel interessiert, Terzic bei Wolfsburg im Fokus?

Bei Borussia Dortmund soll Stuttgarts Torhüter Gregor Kobel ein heißer Kandidat für einen Transfer sein. Alle News und Gerüchte zum BVB.

Borussia Dortmund heute. Diese aktuellen News, Informationen und Gerüchte gibt es am Mittwoch zum BVB aus der Bundesliga.

Alle wissenswerten Nachrichten aus den letzten Tagen zu den Schwarz-Gelben findet Ihr hier nochmal:

BVB, News: Dortmund angeblich an Stuttgart-Torwart Gregor Kobel interessiert

Bundesligist Borussia Dortmund hat offenbar Interesse an Torhüter Gregor Kobel von Aufsteiger VfB Stuttgart. Der 23-Jährige sei beim BVB der "Wunschkandidat", berichten die Stuttgarter Nachrichten/Zeitung. Als Alternativen seien Koen Casteels vom VfL Wolfsburg und der Leipziger Peter Gulasci im Gespräch. Sollte Dortmund bei Gulacsi zugreifen, könnte Kobel in Leipzig in den Fokus rücken, heißt es.

Für den Schweizer Kobel, der noch bis 2024 an den VfB gebunden ist, rufen die Schwaben angeblich 16 bis 18 Millionen Euro Ablöse auf. Viel Geld, gerade in Corona-Zeiten - und erst recht, wenn der BVB die Champions League verpassen sollte. Doch Dortmund scheint fest entschlossen, auf der Problemposition auszubessern. Der aktuelle Stammkeeper Marwin Hitz, der Roman Bürki verdrängt hatte, ist auch nicht fehlerfrei.

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo nannte Kobel zuletzt ein "Monster im Tor" und betonte: "Er ist ein Spieler, der nicht nur wegen seines Torwartspiels, sondern auch wegen seiner Persönlichkeit der Mannschaft sehr, sehr guttut." Kobel spielt seit 2019 bei den Schwaben, die im vergangenen Sommer vier Millionen Euro für die bisherige Leihgabe von der TSG Hoffenheim bezahlten.

"Ich fühle mich in Stuttgart sehr wohl", sagte er zuletzt. Ein Angebot von Hertha BSC schlug er aus.

Quelle: SID

BVB-Trainer Edin Terzic angeblich beim VfL Wolfsburg im Fokus

Borussia Dortmunds Interimstrainer Edin Terzic hat angeblich das Interesse des VfL Wolfsburg geweckt. Das berichtet die WAZ.

Aktuell leitet Oliver Glasner die Geschicke bei den Niedersachsen, der Österreicher führte die Wölfe in dieser Saison sogar auf Tabellenplatz drei. Aufgrund der bemerkenswerten Leistungen ranken sich mittlerweile Gerüchte um dessen Abgang. Zuletzt wurde Glasner mit einem Engagement bei Eintracht Frankfurt, RB Leipzig oder Red Bull Salzburg in Verbindung gebracht. Im bis 2022 gültigen Vertrag des 46-Jährigen ist eine Ausstiegsklausel über 4,5 Millionen Euro verankert.

Laut kicker-Informationen sondiert Wolfsburg bereits den Trainermarkt, um auf einen möglichen Glasner-Transfer zu reagieren. Sollte der VfL-Trainer der Autostadt nach der Saison tatsächlich den Rücken kehren, wäre Terzic angeblich eine gute Alternative. Obwohl der BVB ihn künftig im Co-Trainer-Team von Marco Rose installieren möchte, könnte der Posten als Bundesliga-Chefcoach eine durchaus reizvolle Aufgabe für Terzic sein.

Er hatte die Schwarz-Gelben im Anschluss an den Rauswurf Lucien Favres übernommen. Nach 27 Pflichtspielen stehen 15 Siege, vier Unentschieden sowie acht Niederlagen unter seiner Regie zu Buche.

BVB, Spielplan: Die heiße Phase bei Borussia Dortmund zum Saisonende

Datum Wettbewerb Begegnung 01. Mai 2021 | 20.30 Uhr DFB-Pokal | Halbfinale Borussia Dortmund vs. Holstein Kiel 08. Mai 2021 | 15.30 Uhr Bundesliga | 32. Spieltag Borussia Dortmund vs. RB Leipzig 15. Mai 2021 | 15.30 Uhr Bundesliga | 33. Spieltag Mainz 05 vs. Borussia Dortmund

BVB, Transfers: Wird Bürki zum Schnäppchen?

Der degradierte BVB-Torhüter Roman Bürki soll im Sommer verkauft werden. Zuletzt hatte der ehemalige Stammtorwart seinen Platz wegen inkonstanten Leistungen an Marwin Hitz verloren. Dortmund fordert laut der Sport Bild eine Ablöse von fünf Millionen Euro und möchte mit dem Geld eine neue Nummer eins holen.

Anfragen bei der Borussia oder Interessierte sollen bisher nicht angeklopft haben. Dennoch scheint ein Abgang des 30-jährigen Schweizers in der nächsten Transferphase sehr wahrscheinlich. In Dortmund kassierte der Schlussmann in dieser Saison 26 Tore in 16 Bundesligaspielen und blieb viermal ohne Gegentreffer.

Als möglicher Nachfolger im Tor kommt VfB-Keeper Gregor Kobel ins Spiel. Der erst 23-jährige Schweizer liefert derzeit starke Leistungen beim VfB ab. Laut den Stuttgarter Nachrichten könnte daher für den Torwart eine Ablöse zwischen 16 bis 18 Millionen Euro fällig werden. Vorher müsste in Dortmund daher ein Verkauf der langjährigen Nummer eins erst möglich gemacht werden.

BVB, News heute: Mario Götze tritt gegen Ex-Dortmund-Trainer Lucien Favre nach

Mario Götze (28) hat schwere Vorwürfe gegen seinen früheren BVB-Trainer Lucien Favre erhoben. Dieser habe bei Borussia Dortmund nicht nach Leistung aufgestellt.

Götze, der den BVB im Sommer ablösefrei verlassen und im Oktober bei der PSV Eindhoven unterschrieben hatte, hatte unter Favre einen schweren Stand und absolvierte in seiner letzten Saison bei den Schwarz-Gelben gerade einmal 15 Spiele in der Liga, ein einziges über die vollen 90 Minuten.

Für Götze, der in der Eredivisie wieder zu überzeugen weiß, keine sportliche Entscheidung: "In den letzten beiden Jahren bei Borussia gab es aus meiner Sicht keine Performancekultur, die ausschließlich auf Leistung ausgelegt war", sagte er dem Magazin 11Freunde.