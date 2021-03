BVB-Boss Hans-Joachim Watzke über Champions-League-Reform: "Der einzige Weg, um eine Super League zu verhindern"

Ab der Saison 2024/25 soll die Champions League reformiert und dann mit 36 Vereinen in einem neuen Modus ausgetragen werden. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke befürwortet das sogenannte "Schweizer Modell" - weil damit eine Super League der Top-Klubs vermieden würde.

Statt einer Gruppenphase sieht der Reformvorschlag vor, dass man sich über ein Ligensystem für das Achtelfinale qualifizieren kann: Wer in der Tabelle unter den ersten Acht steht, kommt weiter. Die folgenden 16 Klubs spielen um die verbliebenen acht Plätze im Achtelfinale.

"Der entscheidende Punkt, warum ich für das Schweizer Modell eintrete, ist, dass es in meinen Augen der einzige Weg ist, um eine Super League der internationalen Topklubs zu verhindern", sagte Watzke den Ruhr Nachrichten.

Watzke äußerte sich auch zum Protestplakat der Dortmunder, das beim CL-Heimspiel gegen den FC Sevilla am Dienstag auf der leeren Südtribüne prangte. "Stop UCL reforms" war darauf zu lesen. Der 61-Jährige sagte, er habe sich bei der UEFA dafür eingesetzt, "dass dieses Banner dort hängen darf".

A banner against UEFA's suggested Champions League reforms can be seen in Borussia Dortmund's Yellow Wall as #BVB host Sevilla.#BVBSEV #UCL pic.twitter.com/XBZNf4nHXL