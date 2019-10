BVB: Brandt hadert mit Einsatzzeit, Hummels besucht DFB-Team - News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Julian Brandt pendelt beim BVB zwischen Bank und Startelf - glücklich ist er damit nicht. Hier gibt es alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

In der Länderspielpause ist beim BVB nicht viel los. Da die meisten Spieler mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind, trainiert aktuell nur eine Kleingruppe täglich am Brackel.

Für Schlagzeilen sorgt derweil der Vorstandsvorsitzende Hans-Joachim Watzke, der im Rahmen der Lit.Ruhr sein Buch "Echte Liebe" vorstellte und Jürgen Klopp zum Vorstellungstermin mitbrachte. Vor Gästen und Journalisten plauderten die beiden Freunde über alte Zeiten.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB-Neuzugang Julian Brandt hadert mit seinen Einsatzzeiten: "Ein bisschen schwierig"

Offensivspieler Julian Brandt ist seit seinem Wechsel von zu noch kein unumstrittener Stammspieler. In einem Interview mit der Bild hadert er mit seiner neuen Rolle.

"Für mich ist es was Neues", sagte der Nationalspieler gegenüber der Bild zu seiner Rolle im Ruhrgebiet. "Dieses Hin und Her ist schon ein bisschen schwierig", gab er zu, machte allerdings klar: "Natürlich will man immer mehr oder dass es optimal läuft, aber manchmal bekommt man im Leben nicht immer alles sofort – und dann musst du es dir erarbeiten."

Obwohl es für Brandt (ein Saisontor in sieben BL-Einsätzen) noch nicht optimal läuft, hat der 23-Jährige Geduld mit sich und dem Verein, wie er erklärte. "Es ist auch nicht so, dass ich kein Selbstvertrauen habe. Ich glaube, dass meine Zeit auch wiederkommen wird, dass man das Gefühl hat, man ist jetzt angekommen. Nicht jeder Anfang ist perfekt – das lerne ich auch momentan. Aber ich bin keiner, der sich hängen lässt."

BVB-Star Mats Hummels besucht DFB-Team nach dem Training

Wiedersehen macht Freude: Am Freitag besuchte Innenverteidiger Mats Hummels seine ehemaligen Kollegen der deutschen Nationalmannschaft auf dem Trainingsgelände. Fotos des Treffens postete der DFB in den sozialen Medien.

Der Weltmeister von 2014 wurde im März dieses Jahres von Bundestrainer Joachim Löw mitgeteilt, dass dieser nicht mehr mit ihm plant. Seitdem wurde er trotz guter Leistungen bei seinem Ex-Klub FC Bayern und nun auch beim BVB nicht mehr für die Nationalelf nominiert.

Hans-Joachim Watzkes gemeinsame Buchvorstellung mit Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp: Gelächter und offene Münder

Bei der Vorstellung seines Buches gab es von BVB-Boss Watzke viele Schmeicheleien für Ex-Trainer Klopp. Nicht besonders glücklich gewählt ...

Unser Reporter Kerry Hau war bei der Vorstellung vor Ort. Hier seine Beobachtungen.

Borussia Dortmund angeblich mit Interesse an Mariano Diaz

Vizemeister Borussia Dortmund hat angeblich Interesse an einer Verpflichtung von Real Madrids Mittelstürmer Mariano Diaz. Das berichtet das spanische Portal OKDiario.

Dem Bericht zufolge steht ein Wintertransfer auf Leihbasis im Raum, denn Mariano kommt bei den Königlichen aktuell nicht mehr zum Zug. In der laufenden Saison schaffte er es noch nicht in den Profikader von Real.

Erst im Sommer 2018 wechselte er für 21,5 Millionen Euro von nach Madrid, konnte dort aber auch in der Vorsaison nicht überzeigen. In 22 Spielen gelangen ihm vier Treffer für die Blancos.

DFB-Team: Bundestrainer Joachim Löw erkundigte sich nach BVB-Supertalent Youssoufa Moukoko

Die beeindruckenden Leistungen von Youssoufa Moukoko in den Jugendmannschaften von Borussia Dortmund haben Bundestrainer Joachim Löw dazu veranlasst, Informationen über den 14-Jährigen bei dessen Trainer Michael Skibbe einzuholen.

"Ich habe mich bei Michael Skibbe schon mal erkundigt", verriet Löw dem Sportbuzzer, schob jedoch hinterher: "Alle Beteiligten tun gut daran, seine Entwicklung in Ruhe abzuwarten."