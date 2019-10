BVB: Raphael Guerreiro vor Verlängerung bis 2023, Watzke erklärt Klopp-Schwärmerei - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Raphael Guerreiros Vertrag beim BVB läuft 2020 aus. Die Verhandlungen wegen einer Verlängerung waren erfolgreich. Alle News zu Borussia Dortmund.

Während der Länderspielpause muss der BVB seine Wunden lecken. kam am vergangenen Wochenende nicht über einen Punkt beim (2:2) hinaus.

Für Ablenkung sorgt die Buchvorstellung von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, bei der auch Ex-Trainer Jürgen Klopp als Stargast anwesend war.

Borussia Dortmund am Freitag: In diesem Artikel findet Ihr sämtliche News und Transfergerüchte rund um den BVB.

Raphael Guerreiro: Verlängerung beim BVB steht unmittelbar bevor

Guerreiro kam 2016 für zwölf Millionen Euro Ablöse vom FC Lorient zum BVB. Um den 25-Jährigen gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Wechselgerüchte. Vor allem Frankreichs Meister mit Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel wurde als möglicher neuer Arbeitgeber des Europameisters genannt.

BVB-Boss Watzke stellt klar: Klopp-Schwärmerei keine Kritik an Favre

BVB-Boss Hans Joachim Watzke hat klargestellt, dass seine Schwärmerei über Ex-Trainer Jürgen Klopp nicht als versteckte Kritik an Lucien Favre zu verstehen sein solle. "Bei Wehmut geht es nicht darum, dass Klopp nicht mehr Trainer ist", erklärte Watzke vor 400 Gästen im Eventbereich des Signal-Iduna-Parks, wo sein Buch "Echte Liebe - ein Leben mit dem BVB" am Donnerstagabend vorgestellt wurde. Bei der Veranstaltung war auch Jürgen Klopp als Stargast zugegen.

Darüber hinaus betonte der 60-Jährige, dass seine Schwärmerei für Klopp nicht als versteckte Kritik an Favre zu verstehen sei. "Ich verstehe mich auch mit Favre gut, habe mich auch mit Bosz und Stöger gut verstanden", sagte Watzke, der keine Trainerdiskussion anstoßen wollte.

"Lucien macht sehr gute Arbeit. Das ist nicht das Thema. Es geht hier überhaupt nicht um den Trainer, sondern um eine menschliche Komponente. Das gibt es in jedem Verein, in dem ein Trainer eine Epoche geprägt hat", erklärte Watzke, der dennoch zugab, Klopp zu vermissen: "Im Trainingslager, nachts um 2 Uhr, wenn ich nicht einschlafen kann, dann fehlt mir etwas; Klopps lautes Hahaha-Lachen von der Terrasse."

"Verstehen Sie Spaß" legt die BVB-Stars Brandt, Hummels und Reus rein

ARD-Moderator Guido Cantz hat die Dortmunder Fußballstars Marco Reus, Julian Brandt und Mats Hummels aufs Glatteis geführt. Für seine Samstagsabendshow "Verstehen Sie Spaß" legte der 48-jährige Hobby-Kicker aus Köln-Porz die BVB-Profis beim Sommerfest des Vizemeisters nach allen Regeln der Kunst rein.

Bei dieser Veranstaltung wurden für die BVB-Mitarbeiter bei der sogenannten Stadion-Rallye verschiedene Mitmach-Aktionen aufgebaut. Eine davon unter gemeiner und geheimer Aufsicht von Cantz und seinem Team. Als Lockvogel war BVB-Legende und Stadionsprecher Norbert Dickel involviert.

Reus, Brandt und Hummels mussten zunächst mit einem Fußball durch einen Parcours dribbeln und dann verschiedene Bauklötze in eine passende Öffnung einer großen Wand schieben. Das Ganze auf Zeit. Während einige andere Spieler und BVB-Mitarbeiter die Puzzleteile mühelos versenkten, scheiterten Hummels, Reus und Brandt, da die Öffnungen manipuliert waren. Die Profis verzweifeln regelrecht und schütteln den Kopf, wie der Express berichtet. Als Dickel 2014er-Weltmeister Hummels fragte, woran es gelegen hat, schüttelt der nur frustriert den Kopf: "Dummheit." Zu sehen ist der Streich mit dem BVB-Trio am kommenden Samstag in der ARD (20.15).

Julian Brandt zur BVB-Lage: "Nicht richtig beschissen"

BVB-Star Jadon Sancho gab Schalkes Rabbi Matondo Tipps

Rabbi Matondo vom hat verraten, dass er nach seinem Wechsel von nach Gelsenkirchen von BVB-Star Jadon Sancho kontaktiert wurde.

"Jadon hat mich nach dem Transfer kontaktiert und mir Tipps gegeben", erklärte der 19-Jährige gegenüber talksport und ergänzte: "Er war wirklich gut zu mir in der Anfangszeit. Es war gut, sich anzuhören, was er zu sagen hatte."

BVB: Jürgen Klopp kann sich Rückkehr vorstellen

Jürgen Klopp kann sich generell eine Rückkehr zu Borussia Dortmund vorstellen. Das berichtete er in der Biographie des BVB-Vorstandsvorsitzenden Hans-Joachim Watzke "ECHTE LIEBE. Ein Leben mit dem BVB", von dem bei Bild vorab ein Auszug gedruckt wurde.

"Als Retter in der Not, wenn der Verein wirklich meine Hilfe braucht - warum sollte ich das nicht machen? Es ist total schön, dass ich dazu überhaupt die Möglichkeit habe", sagte Klopp, der den BVB bereits von 2008 bis 2015 trainierte und aktuell beim unter Vertrag steht. "Aber ich halte es nicht für wahnsinnig wahrscheinlich, dass es so kommt."