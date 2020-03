BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Watzke vor Derby mit klaren Worten, kommt Meunier von PSG?

BVB-Boss Watzke will sich die Ziele nicht erneut durch das Derby versauen lassen und Transferkandidat Meunier denkt wohl über einen Wechsel nach.

Nach dem Sieg bei und dem Sprung auf Tabellenplatz zwei in der geht der BVB mit Rückenwind in die kommenden Aufgaben. In Paris wollen die Schwarz-Gelben heute Abend (21 Uhr im LIVE-TICKER ) im Achtelfinal-Rückspiel den Einzug ins Viertelfinale der perfekt machen.

Für die Borussia geht es Schlag auf Schlag, denn nur wenige Tage nach der Partie gegen PSG steht für die Mannen von Lucien Favre das Revierderby gegen den an. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke will sich dieses Jahr die Ziele nicht erneut vom großen Rivalen verderben lassen.

Das diesjährige Duell der Ruhrpott-Klubs findet allerdings vor leeren Rängen statt. Aufgrund des Coronavirus hat die Stadt Dortmund die Begegnung zu einem Geisterspiel verordnet.

Mehr Teams

Außerdem: BVB-Transferkandidat Thomas Meunier soll über einen Wechsel nach Dortmund nachdenken.

Borussia Dortmund am Mittwoch: Hier gibt es die wichtigsten News zum BVB heute!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke: Schalke darf unsere Ziele nicht kaputt machen

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat davor gewarnt, sich die Saisonziele erneut durch den Rivalen FC Schalke 04 zerstören zu lassen. "Es steht 1:1. Wir haben Schalke 2007 die Meisterschaft versaut, sie uns in der vergangenen Saison", erklärte der 60-Jährige im Gespräch mit der Sport Bild und ergänzte: "In diesem Jahr dürfen wir unsere Ziele nicht im Derby kaputt machen lassen."

In der vergangenen Spielzeit verloren die Borussen am 31. Spieltag das Derby zuhause mit 2:4 und verpassten es damit drei Spieltage vor Schluss den späteren Meister FC Bayern zu überholen.

Watzke glaubt allerdings nicht, dass sich die Geschichte dieses Jahr wiederholen könnte. "Letzte Saison verlief unsere Rückrunde problematisch, das ist jetzt anders", betonte er.

BVB: Thomas Meunier von PSG offenbar nicht von Wechsel nach Dortmund abgeneigt

Der belgische Nationalspieler Thomas Meunier vom französischen Meister PSG ist offenbar offen für einen Wechsel zu Borussia Dortmund . Das berichtet die Bild.

Dem Bericht zufolge sind seine Nationalmannschaftskollegen Axel Witsel und Thorgan Hazard, die bereits beim BVB spielen, ausschlaggebend dafür, dass sich der 28-Jährige Gedanken über einen Transfer macht.

Der Außenverteidiger wurde in den vergangenen Tagen mit dem Team von Coach Lucien Favre in Verbindung gebracht und wäre mit Blick auf seinen im Sommer auslaufenden Vertrag ablösefrei.

BVB: Revierderby gegen Schalke 04 wird ohne Zuschauer stattfinden

Auch das 178. Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 wird ohne Zuschauer ausgetragen. Die Entscheidung für das Bundesliga-Duell am kommenden Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) gab die Stadt Dortmund am Dienstag bekannt.

Für den BVB ist dies das zweite "Geisterspiel" binnen vier Tagen. Auch das Achtelfinalrückspiel bei Paris St. Germain am heutigen Mittwoch (21.00 Uhr im LIVE-TICKER ) findet ohne Fans statt.

VIDEO - BVB-Torhüter Roman Bürki zu Geisterspiel: "So etwas noch nie erlebt"

Vor Duell mit BVB: PSG-Star Kylian Mbappe offenbar negativ auf Coronavirus getestet

Der kränkelnde PSG-Superstar Kylian Mbappe wurde offenbar auf das Coronavirus getestet. Das berichtete am Dienstagabend die französische Zeitung L'Equipe . Laut Telefoot soll der Test negativ ausgefallen sein.

Ob Mbappe im Achtelfinalrückspiel der Champions League gegen Borussia Dortmund am Mittwoch (21 Uhr im LIVE-TICKER ) spielen kann, ist weiterhin fraglich. Den 21-jährigen Angreifer plagt eine Angina, weshalb er am Dienstag auch am Abschlusstraining der Pariser nicht teilnehmen konnte . Der Test auf das Coronavirus war daher offenbar eine Vorsichtsmaßnahme.

PSG-Coach Thomas Tuchel betonte indes, dass eine Entscheidung über einen Einsatz von Mbappe gegen den BVB erst kurz vor Spielbeginn am Mittwochabend fallen wird. "Wir versuchen, ihn spielfähig zu bekommen", so der deutsche Trainer des französischen Meisters.

BVB: Achraf Hakimi wird nach Madrid zurückkehren, "wenn Real es möchte"

Achraf Hakimi von Borussia Dortmund hat sich in einem Interview mit Telefoot zu seiner Zukunft geäußert und hätte kein Problem damit, nach dem Ablauf seiner Leihe im Sommer zu zurückzukehren.

"Real Madrid ist ein Klub, den ich mein Zuhause nenne", erklärte der algerische Nationalspieler. "Ich habe es dort sehr genossen und habe etliche Spiele bestritten. Wenn Real möchte, dass ich zurückkehre, werde ich zurückkommen."

BVB-Angreifer Erling Haaland nennt Liverpools Virgil van Dijk als unangenehmsten Gegenspieler

Stürmertalent Erling Haaland von Borussia Dortmund hat mit Respekt auf das Aufeinandertreffen mit Liverpools Verteidiger Virgil van Dijk zurückgeblickt und den Niederländer in den höchsten Tönen gelobt.

"Van Dijk", lautete seine klare Antwort gegenüber France Football auf die Frage, gegen welchen Verteidiger er ungern noch einmal spielen würde. "Er ist so stark, schnell und besitzt alle Qualitäten", begründete er.

Der 28-Jährige sei ein "unglaublicher Spieler", fuhr Haaland fort. Der Norweger traf mit Red Bull Salzburg in der Gruppenphase auf den um van Dijk und erzielte in den beiden Duellen insgesamt einen Treffer bei der 3:4-Niederlage an der Anfield Road.