BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Haaland nennt seine Vorbilder, Favre wehrt sich gegen Kritik

BVB-Star Erling Haaland hat verraten, zu welchen drei Spielern er aufschaut. Thomas Meunier ist im Fokus. Alle News zu Borussia Dortmund heute.

Heute ist bei der Borussia aus Mönchengladbach gefordert, um 18.30 Uhr steigt der Kracher des 25. -Spieltags! Und hier bei Goal könnt Ihr nachlesen, wie Ihr live im TV und im LIVE-STREAM dabei seid.

Indes hat BVB-Stürmer Erling Haaland verraten, zu welchen drei Spielern er aufschaut, während sich das Comeback von Kapitän Marco Reus wohl in den April verschiebt.

Außerdem: Dortmund hat Interesse an Thomas Meunier von PSG und Lucien Favre wehrt sich vehement gegen die immer wiederkehrende Kritik an seiner Person.

Borussia Dortmund am Samstag: Hier gibt es die wichtigsten News zum BVB heute!

BVB: Erling Haaland nennt seine drei Vorbilder

BVB-Stürmer Erling Haaland hat Michu, Cristiano Ronaldo und Zlatan Ibrahimovic als seine drei großen Vorbilder genannt. Der Norweger von Borussia Dortmund hat sich damit drei große, körperlich starke Angreifer ausgesucht, zu denen er in jungen Jahren aufschaute.

Über die eher ungewöhnliche Bewunderung für den Spanier Michu, der in der Saison 2012/13 starke 18-mal für Swansea City in der Premier League traf, war bereits in der Vergangenheit berichtet worden. "Ich hatte viele Vorbilder – und Michu ist eines davon", bestätigte Haaland nun im Interview mit dem brasilianischen TV-Sender Esporte Interativo.

"Ich mag außerdem Cristiano Ronaldo, wie er seit zehn Jahren spielt", fügte der neue BVB-Star hinzu. "Das ist fantastisch, wenn man sich das anschaut", fügte er mit Blick auf den ehemaligen Weltfußballer hinzu, der aktuell für aufläuft. "Und auch Zlatan", entgegnete Haaland auf die Frage nach seinen weiteren Vorbildern.

BVB - Lucien Favre wehrt sich gegen Kritik: "Es eskaliert dann ein wenig"

Lucien Favre, Trainer von Borussia Dortmund, empfindet die Kritik an seiner Person, die vor allem aus der medialen Berichterstattung rührt, als mitunter völlig überzogen.

"Kritik gehört dazu, ich kenne das. Ich bin seit Langem im Geschäft. Aber vieles ist übertrieben. Ich finde, manchmal ist die Kritik zu hart. Manchmal wird eine rote Linie überschritten, es eskaliert dann ein wenig. Aber ich lebe damit, ich vertraue auf meine Stärken, ich gebe mein Bestes“, sagte Favre im WAZ-Interview.

Vor Rückspiel gegen BVB: Generalprobe von PSG wegen Coronavirus verschoben

Die Generalprobe von Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Borussia Dortmund ist geplatzt.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde die ursprünglich für Samstag angesetzte Ligue-1-Partie beim FC Straßburg auf einen späteren, noch nicht festgelegten Zeitpunkt verlegt.

BVB: Lucien Favre sieht sich als sportliches Multitalent - "Ich kann alles"

Trainer Lucien Favre von Borussia Dortmund sieht sich als sportliches Multitalent - doch der Fußball hat ihn immer noch fest im Griff. "Ich habe auch Eishockey gespielt, wenn die Flüsse zugefroren waren. Ich bin auf Skiern die Berge hinab gefahren. Ich kann alles", sagte der Schweizer im Interview mit den Zeitungen der Funke-Gruppe: "Aber Fußball ist und bleibt meine Nummer eins."

Es war allerdings keine Liebe auf den ersten Blick. "Als ich klein war, war ich schüchtern, ich wollte keinen Fußball spielen wie mein Bruder", berichtete Favre: "Aber mit acht, neun Jahren habe ich angefangen, denn in unserem Dorf gab es nur Fußball, das war die Hauptsache. Und nach und nach war ich verrückt danach."

BVB: Rückkehr von Marco Reus wohl im April - Comeback gegen Bayern?

Eine Teilnahme an der EM ist für Marco Reus offenbar nicht in Gefahr. Wie der kicker berichtet, soll der Kapitän von Borussia Dortmund bereits nach den Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien (26. März) und Italien (31. März) wieder ins Geschehen eingreifen.

Die Bild-Zeitung hatte am Donnerstagabend das Szenario eines möglichen EM-Aus für Reus in Umlauf gebracht. Dem kicker zufolge soll er jedoch deutlich eher, nämlich im Laufe des Aprils, wieder auf dem Rasen stehen.

Er werde mindestens noch vier Spiele fehlen und könnte im Idealfall bereits beim Gipfeltreffen gegen den FC Bayern (4. April) in den Kader von Trainer Lucien Favre zurückkehren, heißt es. "Er trainiert in der Halle", sagte Favre am Donnerstag über den Offensivspieler. "Wann Marco zurückkommt, kann ich nicht sagen", fügte Favre hinzu.

BVB hat Interesse an PSG-Verteidiger Thomas Meunier

Champions-League-Achtelfinalist Borussia Dortmund hat Interesse an einer Verpflichtung von PSG-Außenverteidiger Thomas Meunier. Die Informationen von Goal und SPOX decken sich mit denen der belgischen Zeitung La Derniere Heure.

Erste Gespräche zwischen dem Spieler und den Schwarz-Gelben haben bereits stattgefunden.

