BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Manchester United umgarnt Jude Bellingham, Erling Haaland hat Respekt vor Virgil van Dijk

Während Manchester United bei Jude Bellingham Vollgas gibt, hat Erling Haaland noch sein Duell mit Virgil van Dijk im Kopf. Alle News zum BVB heute.

Durch den knappen 2:1-Erfolg im Top-Spiel gegen und das Remis von hat sich der BVB auf Rang zwei der Bundesligatabelle vorgeschoben und liegt aktuell vier Punkte hinter Spitzenreiter Bayern München.

Der Fokus liegt in dieser Woche bei den Schwarz-Gelben aber zunächst nicht auf der Liga, wo am Wochenende Erzrivale Schalke o4 wartet, sondern auf der . Dort geht es im Achtelfinal-Rückspiel gegen .

😔 Liebe BVB-Fans, es tut uns wirklich in der Seele weh, dass wir bei #PSGBVB auf Euch verzichten müssen! Den Kaufpreis fürs Ticket erstatten wir natürlich zurück. Wir schreiben jeden Einzelnen gerade an und informieren darüber, wie und auf welchem Wege dies vonstattengehen wird. — (@BVB) March 9, 2020

Die Schlagzeilen bestimmen im Vorfeld der Coronavirus, ein möglicher Mbappe-Ausfall sowie Erling Haalands Angstgegner und Achraf Hakimis Zukunft.

Außerdem: Schnappt dem BVB Jude Bellingham weg?

Borussia Dortmund am Dienstag: Hier gibt es die wichtigsten News zum BVB heute!

BVB-Wunschspieler Jude Bellingham besucht Manchester Uniteds Trainingsgelände

Der englische Rekordmeister Manchester United will Borussia Dortmund Ausnahmetalent Jude Bellingham noch wegschnappen. Sky Sports berichtet von einer Charmeoffensive der Red Devils beim Teenager von Birmingham City. So habe Bellingham am Tag nach dem 2:0 im Derby gegen ManCity Uniteds Trainingsgelände besucht und sich dabei unter anderem mit Trainer Ole Gunnar Solskjaer ausgetauscht.

Bellingham gilt auf der Insel als herausragendes Talent. In der vergangenen Woche berichtete die Sport Bild , der BVB habe sich im Poker durchgesetzt und werde den 16 Jahre alten Mittelfeldspieler für 35 Millionen Euro Ablöse im Sommer verpflichten .

Dem folgte ein Bericht von The Athletic , laut dem Manchester United sich ebenfalls noch Chancen auf eine Verpflichtung des Zweitligaspielers ausrechne.

BVB: Achraf Hakimi wird nach Madrid zurückkehren, "wenn Real es möchte"

Achraf Hakimi von Borussia Dortmund hat sich in einem Interview mit Telefoot zu seiner Zukunft geäußert und hätte kein Problem damit, nach dem Ablauf seiner Leihe im Sommer zu zurückzukehren.

"Real Madrid ist ein Klub, den ich mein Zuhause nenne", erklärte der algerische Nationalspieler. "Ich habe es dort sehr genossen und habe etliche Spiele bestritten. Wenn Real möchte, dass ich zurückkehre, werde ich zurückkommen."

BVB-Angreifer Erling Haaland nennt Liverpools Virgil van Dijk als unangenehmsten Gegenspieler

Stürmertalent Erling Haaland von Borussia Dortmund hat mit Respekt auf das Aufeinandertreffen mit Liverpools Verteidiger Virgil van Dijk zurückgeblickt und den Niederländer in den höchsten Tönen gelobt.

"Van Dijk", lautete seine klare Antwort gegenüber France Football auf die Frage, gegen welchen Verteidiger er ungern noch einmal spielen würde. "Er ist so stark, schnell und besitzt alle Qualitäten", begründete er.

Der 28-Jährige sei ein "unglaublicher Spieler", fuhr Haaland fort. Der Norweger traf mit Red Bull Salzburg in der Gruppenphase auf den um van Dijk und erzielte in den beiden Duellen insgesamt einen Treffer bei der 3:4-Niederlage an der Anfield Road.

Prädikat besonders wertvoll: Warum der BVB mit Lukasz Piszczek verlängern sollte

Mit 34 Jahren zeigt Lukasz Piszczek immer noch konstant gute Leistungen. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, doch er ist viel zu wertvoll für den BVB.

Fällt PSG-Star Kylian Mbappe gegen den BVB aus?

Superstar Kylian Mbappe droht für das anstehende Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Borussia Dortmund am Mittwochabend (21 Uhr im LIVE-TICKER) auszufallen. Nach Informationen von Le Parisien fehlte der 21-Jährige krankheitsbedingt am Montag im Training des französischen Meisters.

Damit muss womöglich der Top-Torschütze des Teams von Thomas Tuchel passen. Der Nationalspieler erzielte in der laufenden Spielzeit bislang in 30 Pflichtspielen 32 Tore. Das Hinspiel hatten die Borussen mit 2:1 gewonnen

PSG : Mbappé ne s’est pas entraîné à deux jours du choc contre Dortmund https://t.co/BisI1eI1F2 — Le Parisien - Sports (@LeParisienSport) March 9, 2020

BVB offenbar an Musa Al-Tamari von APOEL Nikosia interessiert

Borussia Dortmund hat angeblich sein Interesse an Flügelspieler Musa Al Taamari vom Zypern-Klub APOEL Nikosia bekundet. Das berichtet das Online-Portal Bleacher Report .

Demnach haben die Schwarz-Gelben den 22-Jährigen, der in seiner Heimat bereits als "jordanischer Messi" betitelt wird, regelmäßig beobachten lassen.

Neben dem BVB sollen auch die englischen Schwergewichte Liverpool und am Nationalspieler dran sein.

Offiziell: Champions-League-Spiel des BVB gegen PSG findet ohne Zuschauer statt

Das Achtelfinalrückspiel in der Champions League zwischen Frankreichs Meister Paris St. Germain und Borussia Dortmund am Mittwoch (21.00 Uhr im LIVE-TICKER ) findet wegen der Coronavirus-Epidemie ohne Publikum im Prinzenparkstadion statt . Diese Entscheidung gab die Polizei-Präfektur von Paris am Montag bekannt.

#Coronavirus | En application des mesures annoncées en conseil de défense hier soir, le préfet de Police a décidé que le match #PSGBVB se déroulera à huis clos. pic.twitter.com/arwKhKE81f — Préfecture de Police (@prefpolice) March 9, 2020

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte zuvor bereits angeordnet, auch die sonst übliche Begegnung zwischen Spielern und Journalisten zu canceln. Die sogenannte "Mixed Zone" nach der Begegnung am Mittwoch werde entfallen, hatte die UEFA mitgeteilt.

Die französische Regierung hatte am Sonntag wegen der Coronavirus-Epidemie Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern untersagt . Das Verbot gelte ab sofort und landesweit, hatte Gesundheitsminister Olivier Veran nach einem Krisentreffen im Pariser Elysee-Palast verkündet.