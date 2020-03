BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: BVB wohl an Musa Al-Tamari dran, Champions-League-Duell gegen PSG ohne Fans

Der BVB ist offenbar am "jordanischen Messi" interessiert und das Spiel gegen PSG findet ohne Fans statt. Alle News zum BVB heute.

Durch den knappen 2:1-Erfolg im Top-Spiel gegen und das Remis von hat sich der BVB auf Rang zwei der Bundesligatabelle vorgeschoben und liegt aktuell vier Punkte hinter Spitzenreiter Bayern München.

Bevor es Anfang April zum direkten Duell mit dem Rekordmeister kommt, stehen für die Schwarz-Gelben noch wichtige Spiele bevor. Am Mittwoch geht es zum Achtelfinal-Rückspiel der gegen PSG, ehe am Samstag das Revierderby gegen den großen Rivalen Schalke 04 stattfindet.

Aufgrund der aktuellen Problematik rund um das Coronavirus findet die Partie in Paris ohne Zuschauer statt. Auch das Derby könnte davon betroffen sein.

Mehr Teams

Unterdessen haben die Dortmunder offenbar Interesse am "jordanischen Messi".

Außerdem: Neuzugang Emre Can sieht sich nicht nur als Kämpfer und Achraf Hakimi verrät das Saisonziel von Torjäger Erling Haaland.

am Montag: Hier gibt es die wichtigsten News zum BVB heute!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB offenbar an Musa Al-Tamari von APOEL Nikosia interessiert

Borussia Dortmund hat angeblich sein Interesse an Flügelspieler Musa Al Taamari vom Zypern-Klub APOEL Nikosia bekundet. Das berichtet das Online-Portal Bleacher Report.

Demnach haben die Schwarz-Gelben den 22-Jährigen, der in seiner Heimat bereits als "jordanischer Messi" betitelt wird, regelmäßig beobachten lassen.

Neben dem BVB sollen auch die englischen Schwergewichte Liverpool und am Nationalspieler dran sein.

Offiziell: Champions-League-Spiel des BVB gegen PSG findet ohne Zuschauer statt

Das Achtelfinalrückspiel in der Champions League zwischen Frankreichs Meister Paris St. Germain und Borussia Dortmund am Mittwoch (21.00 Uhr im LIVE-TICKER) findet wegen der Coronavirus-Epidemie ohne Publikum im Prinzenparkstadion statt. Diese Entscheidung gab die Polizei-Präfektur von Paris am Montag bekannt.

#Coronavirus | En application des mesures annoncées en conseil de défense hier soir, le préfet de Police a décidé que le match #PSGBVB se déroulera à huis clos. pic.twitter.com/arwKhKE81f — Préfecture de Police (@prefpolice) March 9, 2020

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte zuvor bereits angeordnet, auch die sonst übliche Begegnung zwischen Spielern und Journalisten zu canceln. Die sogenannte "Mixed Zone" nach der Begegnung am Mittwoch werde entfallen, hatte die UEFA mitgeteilt.

Die französische Regierung hatte am Sonntag wegen der Coronavirus-Epidemie Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern untersagt. Das Verbot gelte ab sofort und landesweit, hatte Gesundheitsminister Olivier Veran nach einem Krisentreffen im Pariser Elysee-Palast verkündet.

Wegen Coronavirus: Wird BVB gegen Schalke ebenfalls zum Geisterspiel?

Das am kommenden Samstag anstehende Derby zwischen Borussia Dortmund und dem (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) könnte aufgrund des Coronavirus' womöglich vor leeren Rängen stattfinden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte ob der schnellen Ausbreitung des Covid-19 empfohlen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern "bis auf Weiteres abzusagen."

Ein wichtiger Aspekt dabei sind Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern. Sie werden aus meiner Sicht immer noch zu zaghaft abgesagt. Angesichts der dynamischen Entwicklung der letzen Tage sollte das schnell geändert werden. (2/6) — Jens Spahn (@jensspahn) March 8, 2020

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kündigte an, die Empfehlungen Spahns befolgen zu wollen . "Großveranstaltungen haben natürlich die Neigung, dass da viel übertragen wird", sagte Laschet in der ARD -Sendung "Bericht aus Berlin": "Deshalb werden wir diesen Rat jetzt auch (...) bei uns in Nordrhein-Westfalen umsetzen."

Die finale Entscheidung obliegt allerdings den Gesundheitsämtern der jeweiligen Städte. Ob sie der Empfehlung Spahns ebenfalls Folge leisten wollen, blieb vorerst offen.

BVB - Emre Can sieht sich nicht nur als Kämpfer: "Ich bin kein Blinder"

Nach seinem Wechsel zum Bundesligisten Borussia Dortmund wurde Nationalspieler Emre Can vor allem für seine kämpferische Klasse gelobt, nun hat der 26-Jährige versucht, diesem Image entgegenzuwirken. "Wenn man mich allein darüber definiert, dann geht leider unter, dass ich auch Fußball spielen kann. Ich bin kein Blinder! Ich habe mich in Liverpool oder Turin nicht allein wegen meiner guten Mentalität behauptet", sagte Can im kicker -Interview (Montagsausgabe).

Diese Mentalität habe sich Can aus seiner Kindheit erhalten. "Als Kinder kickten wir auf einem Gummiplatz und spielten immer eine 'Mini-WM'. Wir grätschten, bis die Knie schlimm aussahen, aber es ging immer darum, unbedingt zu gewinnen. Diese Eigenschaft habe ich auf dem Bolzplatz gelernt - und sie hat mich überallhin begleitet", sagte er: "Ich hasse es zu verlieren."

VIDEO-Highlights: BVB bestraft Gladbacher Chancenwucher

Achraf Hakimi über Erling Haalands Saisonziel beim BVB: "Er will Torschützenkönig der Champions League werden"

Der marokkanische Nationalspieler Achraf Hakimi von Borussia Dortmund hat sich zum Einfluss von Erling Haaland geäußert und verraten, welches persönliche Saisonziel sich der BVB-Neuzugang vorgenommen hat.

"Wenn man in der Offensive einen Stürmer hat, der für Tore lebt, hilft das enorm", sagte Hakimi gegenüber Telefoot im Vorfeld des Rückspiels im Champions-League-Achtelfinale gegen PSG und schob mit Blick auf den jungen Norweger nach: "Er will die Saison als Torschützenkönig der Champions League abschließen."

Derzeit steht Haaland mit zehn Treffern auf Platz zwei der Torjägerliste. Einzig Bayern Münchens Goalgetter Robert Lewandowski war mit elf Toren noch erfolgreicher. Acht seiner zehn Treffer in der Königsklasse erzielte der Haaland noch im Trikot von Red Bull Salzburg, ehe er im Januar nach Dortmund wechselte.

BVB: Youssoufa Moukoko knackt in der U19 den nächsten Rekord

Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund hat am Sonntag in der U19- für einen Rekord gesorgt.

Der 15-Jährige erzielte beim 3:0-Erfolg seines BVB gegen Rot-Weiß Oberhausen zwei Treffer und übertraf nach nur 20 Spielen mit nun 34 Saisontoren die alte Bestmarke von Haluk Türkeri ( , 2004/05) und Johannes Eggestein ( , 2015/16).

In der vergangenen Saison hatte der in Kamerun geborene Moukoko mit 46 Treffern den Torrekord des früheren Schalkers Donis Avdijaj in der U17-Bundesliga geknackt.

Shinji Kagawa verrät: Diesen Moment mit Jürgen Klopp werde ich nie vergessen

Der frühere Dortmunder Mittelfeldstar Shinji Kagawa hat verraten, welches sein schönster Moment mit seinem ehemaligen Trainer Jürgen Klopp war.

Im Jahr 2018 trafen sich Kagawa und Klopp beim Abschiedsspiel von Torhüter Roman Weidenfeller wieder. Der heutige Trainer des erinnerte Kagawa dabei an die Erfolge, die man einst gemeinsam feierte. "Er sagte mir, dass Dortmund Deutscher Meister wurde, weil ich für sie spielte. Natürlich gab es viele andere Spieler, aber das hat mein Selbstbewusstsein wirklich aufgebaut. Er sagte mir, ich müsse mir keine Sorgen machen. Das tat ich auch nicht. Seine Worte machten mich glücklich, den Moment werde ich nie vergessen", gestand der Japaner im Gespräch mit The Athletic .

Kagawa gewann gemeinsam mit Klopp 2011 die Deutsche Meisterschaft und in der Saison 2011/12 gar das Double. Nach einem zweijährigen Intermezzo bei spielte der Offensivspieler noch einmal von 2014 bis 2019 beim BVB, ehe er den Klub endgültig verließ.

Aktuell steht der 30-Jährige beim spanischen Zweitligisten Real Saragossa unter Vertrag. Klopp ist mit den Reds auf dem Weg zur Premier-League-Meisterschaft.