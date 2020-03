BVB-Angreifer Erling Haaland nennt Liverpools Virgil van Dijk als unangenehmsten Gegenspieler

In der Champions-League-Gruppenphase traf Erling Haaland mit Salzburg auf Liverpool. Die Duelle mit Virgil van Dijk blieben ihm in Erinnerung.

Stürmertalent Erling Haaland von hat mit Respekt auf das Aufeinandertreffen mit Liverpools Verteidiger Virgil van Dijk zurückgeblickt und den Niederländer in den höchsten Tönen gelobt.

"Van Dijk", lautete seine klare Antwort gegenüber France Football auf die Frage, gegen welchen Verteidiger er ungern noch einmal spielen würde. "Er ist so stark, schnell und besitzt alle Qualitäten", begründete er.

Van Dijk für Haaland ein "unglaublicher Spieler"

Der 28-Jährige sei ein "unglaublicher Spieler", fuhr Haaland fort. Der Norweger traf mit Red Bull Salzburg in der Gruppenphase auf den um van Dijk und erzielte in den beiden Duellen insgesamt einen Treffer bei der 3:4-Niederlage an der Anfield Road.

In der Winterpause wechselte Haaland zum BVB in die und steht nach zehn Pflichtspielen bei zwölf Toren und zwei Vorlagen.