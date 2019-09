BVB: Sancho in England "unter dem Radar", Yarmolenko tritt nach - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Jadon Sancho steht in England nicht so sehr im Fokus, während Andrii Yarmolenko gegen Dortmund nachtritt. Alle BVB-News am Dienstag.

muss nach der Länderspielpause sofort wieder auf Hochtouren kommen, schließlich stehen das -Topspiel gegen und dann der Champions-League-Auftakt gegen den an.

Julian Brandt und Marco Reus standen indes beim 2:0-Sieg der DFB-Elf in Nordirland am Montag in der Startelf. Und abseits des Rasens beschwerte sich Offensivstar Jadon Sancho über sein Pass-Rating bei FIFA 20.

In diesem Artikel informieren wir Euch über alle wichtigen Nachrichten zum BVB vom Dienstag - egal, ob News oder Transfergerücht.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Southgate: Sancho in "unter dem Radar", weil er beim BVB spielt

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate glaubt, dass Jadon Sancho in England noch keine so große Aufmerksamkeit zuteil wird, weil er bei Borussia Dortmund spielt.

"Aufgrund der Lage seines Vereins läuft er immer noch ein bisschen unter dem Radar, was die Qualität seiner Leistungen und das Niveau betrifft, auf dem er jede Woche spielt", sagte Southgate auf der Pressekonferenz vor dem Spiel der Engländer in der EM-Qualifikation gegen den (20.45 Uhr LIVE auf DAZN und im LIVE-TICKER).

BVB: Ex-Star Yarmolenko spricht über Abschied aus Dortmund

Andrii Yarmolenko, der Borussia Dortmund im Sommer 2018 in Richtung verließ, hat sich kritisch über seinen Abschied vom BVB geäußert.

"Ich bin kein Mädchen, das beleidigt ist“, stellte Yarmolenko gegenüber dem ukrainischen Onlineportal Sport.ua klar und führte aus: "Aber die Art, wie sie sich von mir getrennt haben, gefiel mir nicht. Ich glaube, dass Borussia ein großartiger Verein ist und von den Spielern, die in der Mannschaft spielen, mit großem Respekt bedacht werden sollte. In Dortmund hat mir nicht viel gefallen. Wenn Sie es mit England vergleichen, dann gibt es eine viel bessere Einstellung zu den Spielern.“

Yarmolenko war 2017 für 25 Millionen Euro von zum BVB gekommen. In seinem einen Jahr in Dortmund absolvierte der ukrainische Offensivspieler 26 Pflichtspiele (sechs Tore) für die Schwarz-Gelben.

BVB: Jadon Sancho beschwert sich über Rating bei FIFA 20

Borussia Dortmunds Flügelflitzer Jadon Sancho hat sich über sein Rating beim Videospiel FIFA 20 beschwert. Speziell sein Passrating von 77 stieß dem englischen Nationalspieler bitter auf, wie er auf Twitter kundtat.

Wenige Minuten später antwortete der Spielehersteller EA dem BVB-Star: "Warum passen, wenn man einen Dribblingwert von 90 hat?" Sancho allerdings hätte gern auch einen Pass-Wert von 90, wie er erklärte.

EM-Quali: BVB-Stars Reus und Brandt bei deutschem Sieg in Nordirland in der Startelf

Mit den beiden Dortmunder Offensivspielern Marco Reus und Julian Brandt in der Startelf hat die deutsche Nationalmannschaft am Montagabend ihr wichtiges EM-Qualifikationsspiel in Nordirland mit 2:0 gewonnen.

Für die Tore des DFB-Teams sorgten Marcel Halstenberg und Serge Gnabry . Brandt machte ein ordentliches Spiel, Reus blieb hingegen sehr blass.

BVB-Stürmer Paco Alcacer: Torjubel in Barcelona? "Weiß nicht, was ich tun würde"

Paco Alcacer von Borussia Dortmund hat erklärt, dass er noch nicht weiß, ob er bei einem möglichen Torerfolg in der Champions League im Duell mit seinem Ex-Klub FC Barcelona jubeln würde. Der Angreifer berichtete Sport von positiven wie negativen Erfahrungen, die er bei den Katalanen gesammelt hat, bevor es für ihn zum BVB ging.

In der Gruppenphase der Königsklasse treffen die beiden Vereine bereits am ersten Spieltag Ende September aufeinander. "Das ist ein besonderes Spiel für mich", gestand Alcacer. "Ich sehe meine ehemaligen Teamkollegen wieder und auch Freunde, die ich zurückgelassen habe", ergänzte er und verdeutlichte, dass es ihm darum gehe, in diesen beiden Partien "gut zu spielen".