Wer zeigt / überträgt Lazio Rom vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League

Der BVB (Borussia Dortmund) spielt bei Lazio Rom. Goal verrät, wer die UEFA Champions League live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Showtime in der UEFA für den BVB ( )! Die Schwarz-Gelben spielen am Dienstagabend beim italienischen Vertreter . Anstoß im Stadio Olimpico ist um 21 Uhr.

Lazio hat eine starke Saison 2019/20 gespielt, nach der Corona-Pause jedoch etwas abgebaut. Der Start in die neue Spielzeit verlief für das Team von Trainer Simone Inzaghi eher mittelmäßig. Alle Augen richten sich an diesem Dienstag natürlich auf Goalgetter Ciro Immobile, der bereits das BVB-Trikot trug.

Für Borussia Dortmund und Trainer Lucien Favre ist es die Rückkehr in das europäische Geschäft, nachdem man im März gegen PSG ( ) die Segel strich. Im Achtelfinale gewannen Haaland, Sancho und Co. mit 2:1, ehe das Rückspiel mit 0:2 verloren ging. Wie startet man nun in die Gruppenphase?

Wer zeigt / überträgt Lazio Rom vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der UEFA Champions League am Dienstag.

Champions League: Wer zeigt / überträgt Lazio Rom vs. BVB (Borussia Dortmund)?

Duell Lazio Rom vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum 20.10.2020 Anstoß 21 Uhr Stadion Stadio Olimpico, Rom ( )

Wer zeigt / überträgt Lazio Rom vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV?

Ihr wollt wissen, wo die UEFA Champions League in dieser Saison 2020/21 live im TV gezeigt / übertragen wird? Dann erfahrt hier, wer die Rechte an der Übertragung des Königsklassen-Fußballs hält.

Wie auch in der vergangenen Saison sind Sky und DAZN die beiden Kanäle, die CL-Fußball im Fernsehen ausstrahlen. Doch wie sieht es bei Lazio Rom vs. BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagabend aus? Wer zeigt die vollen 90 Minuten live im TV?

Sky zeigt / überträgt Lazio Rom vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV: So geht's

Der Unterföhringer TV-Sender Sky ist an diesem Dienstag der Kanal, der Lazio vs. BVB in voller Länge im Fernsehen ausstrahlt. Sky hält den First Pick an diesem ersten Spieltag und hat sich am Dienstag das Spiel der Schwarz-Gelben in Rom gesichert.

Sky beginnt bereits um 19.30 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung rund um die Champions League. Dann, wenn die Begegnung Lazio vs. BVB live Fahrt aufnimmt, könnt Ihr zwischen zwei Übertragungsmethoden wählen - der Konferenz und der Übertragung live im TV als Einzelspiel.

Sky zeigt / überträgt Lazio Rom vs. BVB (Borussia Dortmund) live im Einzelspiel

Übertragungsbeginn : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Kanal : Sky Sport 2 HD

: Sky Sport 2 HD Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Kommentator: Kai Dittmann

Sky zeigt / überträgt Lazio Rom vs. BVB (Borussia Dortmund) live in der Konferenz

Beginn : 18.50 Uhr

: 18.50 Uhr Übertragungsbeginn der Spiele: 20.55 Uhr

20.55 Uhr Kanal : Sky Sport 1 HD

: Sky Sport 1 HD Moderation: Michael Leopold, Experten: Dietmar Hamann und Erik Meijer.

Sky zeigt / überträgt Lazio Rom gegen BVB (Borussia Dortmund) live auf zwei verschiedene Art und Weisen - Ihr könnt entscheiden, wie Ihr Fußball schauen wollt. Doch eines müsst Ihr noch wissen:

Sky zeigt / überträgt nur live im TV, wenn Ihr ein Abonnement besitzt. Habt Ihr ein solches nicht, müsst Ihr zunächst auf der Sky-Homepage eines abschließen. Hier geht's direkt dorthin!

Wenn Ihr Lazio vs. BVB im Fernsehen schauen wollt, dann seid Ihr bei Sky allein auf weiter Flur. Kein anderer TV-Sender des deutschen Fernsehspektrums überträgt den BVB in Rom live im TV. Im LIVE-STREAM dagegen gibt es gleich mehrere Möglichkeiten.

Wer zeigt / überträgt Lazio Rom vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM?

Wenn Ihr kein Abonnement bei Sky habt und dennoch Fußball zwischen Lazio Rom und dem BVB (Borussia Dortmund) live schauen wollt, dann könnt Ihr das im LIVE-STREAM tun. Wir stellen Euch die beiden einzigen Optionen vor, die an diesem Dienstagabend in Frage kommen.

Sky Ticket zeigt / überträgt Lazio Rom vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM

Wenn Ihr keinen Account beim Unterföhringer TV-Sender Sky habt, dann könnt Ihr mit dem Sky Ticket eine echte Alternative in Erwägung ziehen. Denn: Das Ticket ist unabhängig von einem langfristigen Abonnement bei Sky erhältlich.

Ihr müsst nur ein Ticket auswählen, den Kauf bestätigen und könnt dann Fußball live im Stream anschauen. So oder so, alle BVB-Fans dürfen sich freuen: Lazio Rom vs. BVB (Borussia Dortmund) kommt in jedem Fall im LIVE-STREAM von Sky Ticket. Hier erhaltet Ihr weitere Informationen.

Sky Go zeigt / überträgt Lazio Rom vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM

Sky Ticket ist die einzige Option, wie Ihr ein langfristiges Abonnement von Sky umgehen könnt. Bei Sky Go hingegen sehen alle Fußball-Fans das Spiel der UEFA Champions League live und in voller Länge im LIVE-STREAM.

Beim Kaufabschluss des Sky-Abos erhaltet Ihr einen Login für das Streamingportal und könnt dann in der Folge Fußball und andere Sportevents auf Sky im LIVE-STREAM schauen.

Wer zeigt / überträgt Lazio Rom vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Highlights sehen

Lazio Rom gegen BVB (Borussia Dortmund) kommt live im TV und LIVE-STREAM beim Unterföhringer Sender Sky. Doch was, wenn Ihr Euch nur die besten Szenen der Champions-League-Partie nach dem Schlusspfiff anschauen wollt?

DAZN, der Ismaninger Streamingdienst, der auch Spiele der Königsklasse live und in voller Länge überträgt, zeigt auch die Highlights aller Spiele kurz nach dem Ende auf seiner Plattform. 40 Minuten nach Schlusspfiff wird ein Highlightclip zu Lazio vs. BVB auf die Plattform geladen.

Mit dem Gratismonat, den jeder Neukunde bei DAZN erhält, könnt Ihr alle Inhalte gratis anschauen. Danach kostet der Sender 11,99 Euro pro Monat bzw. 119,99 Euro im Jahr. JETZT Gratismonat sichern!

Wer zeigt / überträgt Lazio Rom vs. BVB (Borussia Dortmund)? Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr habt keine Chance, Lazio Rom gegen den BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM zu sehen? Dann liefert Goal Euch die Information dazu, wie Ihr dennoch keine Sekunde der vollen 90 Minuten der UEFA Champions League verpasst.

Goal liefert nämlich einen LIVE-TICKER zu Lazio Rom vs. BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagabend. Um 20.30 Uhr beginnt die Vorberichterstattung rund um Ausgangslage, Aufstellungen und die Champions League an sich. Hier könnt Ihr Euch kostenlos reinklicken.

Wer zeigt / überträgt Lazio Rom vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Übertragung auf einen Blick

Wer zeigt Lazio Rom vs. BVB (Borussia Dortmund) live ... im LIVE-STREAM ... bei Sky Go und Sky Ticket im TV ... bei Sky in den Highlights ... bei DAZN im LIVE-TICKER ... bei Goal

Wer zeigt / überträgt Lazio Rom vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Gruppe F in der Übersicht

Die Champions-League-Auslosung hat dem BVB (Borussia Dortmund) einige interessante Lose beschert. Alles in allem ist die Gruppe F jedoch eine machbare für das Team um Kapitän Marco Reus. Hier seht Ihr alle Teilnehmer der Gruppe auf einen Blick.

BVB (Borussia Dortmund)

Lazio Rom



Zenit St. Petersburg

Hier gibt es eine Übersicht über die ersten drei Spieltage, die der BVB zu bestreiten hat.

1. Spieltag: Lazio vs. BVB, Zenit vs. Brügge

2. Spieltag: BVB vs. Zenit, Brügge vs. Lazio

3. Spieltag: Brügge vs. BVB, Zenit vs. Lazio

Wer zeigt / überträgt Lazio Rom vs. BVB (Borussia Dortmund)? Der Direktvergleich