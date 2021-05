BVB - Berater von Erling Haaland schreibt Transfer im Sommer nicht ab: "Werden sehen, ob dieses Verlangen Bestand hat"

Der BVB will Erling Haaland unbedingt halten, ein Verpassen der CL würde die Chancen darauf verringern. Mino Raiola hat einen Transfer weiter im Auge.

Trotz der öffentlich betonten Pläne Borussia Dortmunds, Stürmerstar Erling Haaland in diesem Sommer nicht abgeben zu wollen, schreibt dessen Berater Mino Raiola einen Transfer weiterhin nicht ab.

"Das haben sie (der BVB, d. Red.) gesagt. Jetzt werden wir sehen, ob dieses Verlangen bis zum 1. September Bestand hat", sagte Raiola im Interview mit der spanischen Zeitung As.

Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hatte bezüglich Haalands Zukunft zuletzt bei Sky erklärt: "Fakt ist: Ohne unsere Unterschrift geht nichts. Wir planen mit ihm, unabhängig davon, ob wir uns für die Champions League qualifizieren oder nicht."

BVB - Erling Haaland? "Alle 14 großen Klubs wollen ihn"

Speziell ein Verpassen der Königsklasse würde die Spekulationen um einen Wechsel Haalands aber wohl weiter anheizen. Der BVB hat sich zuletzt zwar wieder an Eintracht Frankfurt und Wolfsburg auf den Plätzen drei und vier herangerobbt, rangiert drei Spieltage vor Schluss aber weiterhin auf Rang fünf.

An Interessenten mangelt es Haaland jedenfalls nicht, das bekräftigte auch Raiola abermals: "Alle 14 großen Klubs wollen ihn, ja. Nun ist es wichtig zu wissen, welcher die beste Option ist." Haaland, der Anfang 2020 aus Salzburg nach Dortmund kam, hat beim BVB noch Vertrag bis 2024. Ob es für diesen Sommer eine Ausstiegsklausel gibt, wollte Raiola nicht bestätigen.

Anfang April hatte der Kultberater für Aufsehen gesorgt, als er mit Haalands Vater Alf-Inge am Flughafen in Barcelona gesichtet wurde. Was hinter dem Spanien-Trip der beiden steckte, verriet Raiola in dem Interview ebenfalls.