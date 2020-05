FC Bayern München schlägt Borussia Dortmund: Die Bundesliga im LIVE-TICKER zum Nachlesen

In der Bundesliga duellierten sich Borussia Dortmund und der FC Bayern München im Spitzenspiel. Hier gibt's die Bundesliga im TICKER zum Nachlesen.

Die schier unersättlichen Titeljäger von Bayern München greifen dank eines Geniestreichs von Joshua Kimmich nach ihrer achten Meisterschaft in Serie. Der Rekordchampion gewann den intensiven "Geister-Gipfel" beim Verfolger 1:0 (1:0) und geht mit sieben Punkten Vorsprung in die abschließenden sechs Spieltage der . Ein derartiges Polster hat bisher noch keine Mannschaft verspielt.

Kimmich sorgte mit einem wunderbaren Heber (43.) für den siebten Ligasieg der in diesem Jahr ungeschlagenen Bayern - und zugleich für die erste Heimniederlage der Dortmunder in dieser Saison. Zudem blieb der BVB nach 38 Heimspielen erstmals wieder ohne Torerfolg. Bayern-Torjäger Robert Lewandowski schlenzte den Ball noch spät an den Pfosten (83.).

Da Abwehrchef Mats Hummels (Achillessehnenprobleme) rechtzeitig fit wurde, vertraute BVB-Trainer Lucien Favre derselben Startformation wie bei den Spielen gegen Schalke (4:0) und in Wolfsburg (2:0). Bayern-Coach Hansi Flick nahm gegenüber dem Heimsieg gegen (5:2) eine Änderung vor: Nationalspieler Serge Gnabry ersetzte den kroatischen Vize-Weltmeister Ivan Perisic.

"Wenn wir um die Meisterschaft mitspielen wollen, sollten wir das Spiel gewinnen", hatte BVB-Sportdirektor Michael Zorc die Marschroute festgelegt. Die Gastgeber begannen auch ohne die Wucht der Gelben Wand forsch. Nach einer leicht missglückten Rettungsaktion von Manuel Neuer in seinem 400. Bundesligaspiel schob Erling Haaland dem Nationaltorhüter den Ball durch die Beine, doch Jerome Boateng war rechtzeitig zurückgeeilt und klärte nach gut 30 Sekunden auf der Linie.

Die Aktion diente dem BVB als Mutmacher. Geschickt überspielten die Schwarz-Gelben in der Anfangsphase die Münchner Pressing-Linie und verschafften sich so einige Räume. Der BVB spielte einige vielversprechende Situationen aber unsauber zu Ende.

Die Gäste fanden nach einer Viertelstunde besser ins Spiel und hatten durch Gnabry ihre erste große Chance. Seinen Schuss klärte Lukasz Piszczek aber für den geschlagenen Bürki kurz vor der Linie (19.). Die Bayern strahlten nun mehr ihrer gewohnten Dominanz aus, Bürki parierte aber problemlos gegen Kingsley Coman (24.) und Leon Goretzka (40.). Bei Kimmichs überraschendem Lupfer von der Strafraumkante machte der Schweizer eine etwas unglückliche Figur.

Favre reagierte auf den Rückstand mit einem Doppelwechsel zur Pause. Jadon Sancho und Emre Can ersetzten Julian Brandt und Thomas Delaney. Doch die erste Gelegenheit hatte der Tabellenführer: Bürki reagierte aber gut gegen Goretzka (54.). Auf der anderen Seite rettete der starke Boateng vier Minuten später in höchster Not gegen Sturm-Juwel Haaland - dabei berührte er den Ball im Fallen mit dem Oberarm. Ein Pfiff von Schiedsrichter Tobias Stieler blieb aus.

Dortmund forcierte nun zwar das Offensivspiel, es mangelte allerdings zunächst an Ideen. Die Bayern standen meist sicher, hatten im Spiel nach vorne jedoch nicht mehr viel zu bieten. Viele Zweikämpfe und Fouls hemmten ein wenig den Spielfluss auf beiden Seiten.

Dann humpelte Haaland in der 72. Minute vom Feld und wurde durch Giovanni Reyna ersetzt. Beim Dortmunder Alles-oder-nichts kam später auch Mario Götze, der den BVB am Saisonende verlassen wird.

Borussia Dortmund - FC Bayern München 0:1 (0:1) Tore: 0:1 Kimmich (43.) Aufstellung BVB Bürki - Piszczek (80., Götze), Hummels, Akanji - Hakimi, Delaney (46., Can), Dahoud (85., Witsel), Guerreiro - Brandt (46., Sancho) - Hazard, Haaland (72., Reyna) Aufstellung FCB Neuer - Pavard, Boateng (85., Hernandez), Alaba, Davies - Goretzka, Kimmich - Gnabry (87., Martinez), Müller, Coman (73., Perisic) - Lewandowski Gelbe Karten: Hummels (13.), Müller (66.), Dahoud (67.), Davies (74.)

Der späte Gegentreffer in der 1. Halbzeit war der Genickbruch für die Dortmunder, die eigentlich stark in die Partie gestartet sind. Am Ende reicht eine teils inkonsequente Leistung aber nicht, um gegen den deutschen Rekordmeister zu bestehen. Ob damit die Meisterschaft endgültig hergeschenkt ist, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Einen Gefallen haben sich die Schwarz-Gelben mit diesem Ergebnis aber auf jeden Fall nicht getan.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90' +3' Das Spiel ist aus. Der FC Bayern München gewinnt in Dortmund mit 1:0.

90' + 2' Drei Minuten Nachspielzeit gibt es übrigens oben drauf. Gelingt den Dortmundern noch der Lucky Punch?

90' + 1' Die Bayern wollen Strafstoß. Akanji rumpelt Lewandowski im Strafraum um, doch ein Pfiff bleibt zunächst aus. Stieler erkundigt sich beim Video-Schiedsrichter, der signalisiert aber ganz schnell, dass es keine klare Fehlentscheidung war, weiterlaufen zu lassen und damit läuft auch die Partie weiter.

89' Das hätte die Entscheidung sein können. Goretzka verlängert eine Hereingabe mit dem Kopf in Richtung Thomas Müller. Der will die Kugel in gewohnt direkter Manier zum Abschluss bringen, scheitert aber an Guerreiro, der das Leder entscheidend abfälscht.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: WECHSEL

87' Ergebnissicherung beim FC Bayern. Javi Martinez kommt für Serge Gnabry. Der Dreier soll zementiert werden.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: WECHSEL

85' Hansi Flick bringt Lucas Hernandez für den angeschlagenen Jerome Boateng. A uch Lucien Favre wirft mit Axel Witsel nochmal einen frischen Spieler ins Feuer. Auf der Bank nimmt für ihn Mahmoud Dahoud Platz.

83' Pfosten! Lewandowski sucht den Abschluss mit links aus der Distanz und befördert die Kugel an den linken Pfosten. Die Situation wird aber ohnehin zurückgepfiffen, denn beim Abschluss steht Gnabry im Abseits und befindet sich zu sehr im Sichtfeld von Bürki, um als passiv betrachtet zu werden.

80' Strammer Abschluss von Dahoud aus der Distanz. Der Schuss vom Mittelfeldmann kommt erneut zentral auf den Kasten und stellt Neuer vor keinerlei Probleme. Die Dortmunder müssen präziser in ihren Aktionen werden.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: WECHSEL

80' Lucien Favre geht volles Risiko. Mario Götze kommt für den defensiven Lukasz Piszczek und soll offensiven Wind in die Partie bringen.

78' An der Seitenlinie bereitet sich Mario Götze auf einen Einsatz vor. Seit Samstag weiß er, dass er sich nach der Saison einen neuen Verein suchen muss. Jetzt kann er sich auf der größtmöglichen Bühne präsentieren.

77 ' Hazard! Das gibt es doch nicht! Fünf Meter vor dem Tor kommt der Offensivmann nach einem Zuspiel von der rechten Seite im Lauf ans Leder, schafft es aber, die Kugel irgendwie links am Pfosten vorbeizuschießen. Im Nachhinein ist es egal, denn die Fahne ist oben, doch totzdem muss so ein Ding normalerweise sitzen.

76' Perisic macht mit einem Abschluss auf sich aufmerksam. Allerdings zeichnet sich dieser nicht durch Gefahr aus, sondern eher dadurch, dass er beinahe aus dem Stadion fliegt. Ich will sagen: Das war Nichts.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

74' Mit seiner ersten Ballaktion zieht Reyna direkt ein Foul in ausgezeichneter Strafraumposition. Davies trifft im Zweikampf zwar nach seiner Grätsche auch den Ball, aber eben vor allem seinen Gegenspieler. Dafür gibt den angesprochenen Freistoß und die Gelbe Karte für den Bayern-Verteidiger.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: WECHSEL

72' Es kommt ganz dicke für die Dortmunder. Haaland machte bereits den Eindruck, als wäre er angeschlagen. Nun sitzt er auf dem Boden und muss mit einer möglichen Knieverletzung ausgewechselt werden. Für ihn kommt Giovanni Reyna in die Partie.

71' Jetzt hat Sancho mal Platz auf dem linken Flügel. Boateng kann ihn nicht stellen und Sancho schlägt die Flanke in den Strafraum. Haaland, der angeschlagen wirkt, kommt nicht ran und die Kugel rollt über die Grundlinie ins Aus.

70' Die Hausherren haben den Druck wieder erhöht, doch sie schaffen es nicht, einen Angriff bis zum Ende zu spielen. Es fehlt die letzte Konsequenz, der letzte Zug zum Tor.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

67' Das Spiel wird ruppiger. Dahoud zieht im Zweikampf mit Kimmich voll durch und trifft zunächst auch den Ball. Sein gestrecktes Bein säbelt im Anschluss daran aber Kimmich um, der unter Schmerzen zu Boden geht. Für diese Grätsche sieht er zu Recht die Gelbe Karte.

66' Thomas Müller sieht nach einem überharten Einsteigen gegen Manuel Akanji die Gelbe Karte.

64' Haaland ist ungewohnt unpräzise heute. Fünf Schüsse gab der junge Norweger bereits ab, aber nur einer davon fand seinen Weg direkt auf das Tor von Manuel Neuer.

62' Kurze Ecke von Sancho auf Akanji. Was auch immer sich die beiden Dortmunder da überlegt haben, es hat nicht funktioniert. Nach nur wengien Augenblicken müssen sie die Kugel hinten rum laufen lassen.

59' Die Wiederholung zeigt, dass beim Abschluss von Haaland auch ein mögliches Handspiel vorgelegen haben könnte. Boateng war auf dem Boden liegend nämlich noch dran - mit dem Ellenbogen. Weder Schiedsrichter Stieler, noch der Assistent am Bildschirm sehen aber einen Grund zur Überprüfung. Eine Situation, die möglicherweise wieder für Diskussionen sorgen könnte.

58' Haaland! Da hat nicht viel gefehlt. Nach einem Zuspiel von Guerreiro kommt Haaland im Strafraum an den Ball. Etwas überraschend rutscht Boateng genau vor seinen Füßen weg und scheint den Norweger damit etwas zu verunsichern, denn der Abschluss des Stürmers geht knapp rechts am Kasten vorbei. Normalerweise macht der 19-Jährige so ein Ding im Schlaf.

58' Die Dominanz der Bayern macht sich jetzt auch statistisch bemerkbar. Mittlerweile haben sie mit 52 Prozent auch in Sachen Ballbesitz die Überhand.

56' Welchen Effekt hat die Einwechslung von Sancho? Bei seinen letzten vier Joker-Einsätzen sammelte Sancho jedenfalls drei Assists. Eins davon am vergangengen Wochenende in Wolfsburg.

54' Die Partie gehört den Gästen. Nach einem Angriff der Bayern über den rechten Flügel haben die Dortmunder sogar Glück, dass es nicht 0:2 steht. Bürki war in dieser Situation auf dem Posten und konnte die Flanke, die perfekt in den Strafraum kam, gerade noch so aus der Luft fischen. Wäre der Keeper vorbei gesegelt, hätte es bitter enden können.

51' Der FC Bayern übernimmt langsam die Kontrolle und lassen die Kugel sicher durch die eigenen Reihen laufen. Die Dortmunder nutzen diese Situation, um sich kurz zurückzuziehen und Kräfte zu tanken.

49' Schöner Abschluss von Dahoud. Der BVB-Mann sucht aus knapp 20 Metern zentral vor dem Tor den Abschluss. Obwohl der Schuss mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Kasten fliegt, hat Neuer keinerlei Probleme damit.

48' Die ersten Minuten der Halbzeit zeigen, dass die Bayern sich nicht auf dem 1:0 ausruhen wollen. Sie suchen direkt wieder den Weg nach vorne und halten den Druck auf Dortmund oben.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

46' Weiter geht es mit den zweiten 45 Minuten. Kommt der BVB zurück in die Partie oder fahren die Münchner den Dreier sicher nach Hause?

46' Lucien Favre wechselt gleich doppelt. Jadon Sancho kommt für Julian Brandt und Thomas Delaney macht Platz für Emre Can.

Dortmund muss jetzt reagieren und es ist davon auszugehen, dass wir uns nicht mehr lange gedulden müssen, bis Jadon Sancho auf den Rasen traben wird. Wir sind gespannt, was sich Lucien Favre in der Pause überlegt.

Das Ergebnis ist ganz bitter für die Gastgeber, die über weite Strecken die klar bessere Mannschaft waren. Gegen Ende der Halbzeit wurden die Gäste aus München aber immer stärker und kamen vermehrt zu Torchancen. Ihren Höhepunkt fanden die Offensivbemühungen im traumhaften Lupfer von Kimmich aus knapp 18 Metern Entfernung, der die Bayern nicht nur in Führung, sondern auch ein ganzes Stückchen näher in Richtung Meisterschale brachte.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45' + 1' Das war der erste Durchgang. Nach einem Geniestreich von Joshua Kimmich führen die Bayern zur Pause mit 1:0.

44' Unter Betrachtung der nahenden Halbzeitpause ist dieser Treffer natürlich doppelt wertvoll. Denn insgesamt waren die Dortmunder besser, doch jetzt liegen sie zurück.

TOOOR! Borussia Dortmund - FC Bayern München 0:1 | Torschütze: Kimmich

43' Joshua Kimmich! Ein absoluter Geniestreich vom Mittelfeldmann der Bayern. Kimmich kommt kurz vor der Strafraumgrenze anden Ball und sieht, dass Bürki ein wenig zu weit vor dem Kasten steht. Er zögert keine Sekunde und lupft die Kugel hoch in Richtung linkes Eck, überwindet damit Roman Bürki und netzt zum 1:0. Ein klasse Treffer!.

41' Direkt der nächste Abschluss von Goretzka. Nach einem Doppelpass mit einem Dortmunder Verteidiger sucht er den Abschluss aus der linken Strafraumhälfte. Der Schuss wird jedoch - wieder einmal - geblockt.

40' Goretzka! Der Mittelfeldmann geht einfach mal volles Risiko und zwingt Bürki mit seinem strammen Volleyabschluss aus über 20 Metern Distanz zur Faustabwehr. Auch ohne den Torerfolg ein Ausrufezeichen.

39' Starke Einzelaktion von Davies! Der Verteidiger wühlt sich mit einem gekonnten Dribbling durch die halbe Dortmunder Abwehrmannschaft und scheitert kurz vor dem Fünfmeterraum lediglich an Mats Hummels, der seinen Körper geschickt zwischen Davies und den Ball stellt und die Lage damit entschärft.

35' Gute Idee von Dahoud, der zentral vor dem Tor abschließen könnte. Der Mittelfeldmann hat aber das Auge für den besser positionierten Brandt auf der rechten Seite. Der will vollkommen ungestört flanken, verzieht die Hereingabe aber und sorgt somit für keinerlei Gefahr im Strafraum.

32' David Alaba hat gegen Haaland im Zweikampf Probleme, muss zur Grätsche greifen und scheitert damit. Der Norweger hat freien Lauf auf das Tor, ist aber zu langsam und wird deswegen noch vom flinken Linksverteidiger Davies unter Druck gesetzt. Wieder mal ein BVB-Angriff, der im Nichts endet.

29' Die Hausherern sind weiterhin die bessere Mannschaft und spielen sich quasi im Minutentakt Chancen heraus. Die Abschlüsse scheitern aber meistens an den Verteidigern oder spätestens an Manuel Neuer.

27' Die Partie ist kurz unterbrochen. Lewandowski ist humpelt und braucht eine kurze Saison. Das gibt den Akteuren auf dem Rasen eine kurze Verschnaufpause und wir können noch eine interessante Statistik beäugen: Bislang läuft sogut wie alles über die rechte Seite aus BVB-Sicht. Hakimi (31) und Davies (35) haben bislang die meisten Ballaktionen auf dem Feld.

24' Die Hausherren kommen immer wieder in den gefährlichen Sektor, aber nicht in den ganz gefährlichen Sektor. Die letzte Verteidigungslinie der Bayern um Boateng und Alaba verschiebt gut, steht sicher und verhindert, dass die Dortmunder Offensivkräfte in Schussposition kommen. In dieser Situation waren es Brandt und Dahoud, die keine Position zum Abschluss finden konnten.

21' Der BVB hält die Bayern bislang bei nur 40 Prozent Ballbesitz. In keinem anderen Ligaspiel in dieser Saison hatten die Münchner weniger als 60 Prozent Ballbesitz.

19' Lukasz Piszczek klärt auf der Linie! Plötzlich geht es für die Bayern mal ganz schnell. Über den rechten Flügel kommt Coman in den Strafraum, läuft bis zur Grundlinie und spielt in den Rückraum zu Gnabry. Der schließt aus dem Lauf heraus ab, scheitert jedoch am polnischen Verteidiger, der seinen herausgelaufenen Keeper aus der Patsche hilft.

16' Eine Viertelstunde ist rum und die Dortmunder sind mit zwei guten Abschlüssen definitiv besser in die Partie gekommen. Grund zur Sorge auf Seiten der Gäste ist das aber nicht. Die Defensive steht größtenteils sicher und auch das Spiel nach vorne dürfte in der nächsten Spielphase weiter ins Rollen kommen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

13' Mats Hummels verschätzt sich im Zweikampf mit Kingsley Coman und verpasst den Ball. Um zu verhindern, dass Coman frei auf das Tor von Bürki laufen kann, hält er ihn fest und nimmt damit die erste Gelbe Karte der Partie in Kauf.

10' Der Ball ist im Netz! Doch die Fahne des Assistenten ist oben. Was ist passiert? Hazard sucht Haaland im Rückraum, der nimmt das Leder etwas zu unsauber an und muss zu Hazard zurückspielen. Der steht aber im Abseits. Trotzdem bringt er die Kugel noch hoch an den langen Pfosten, wo Guerreiro mit dem Kopf einnickt. Grund zur Aufregung ist das aber nicht.

8' Nach vier Minuten hat der BVB bereits mehr Abschlüsse als im gesamten Hinspiel. Heute sind es bereits zwei, in der Hinrunde war es nur einer.

6' Achraf Hakimi setzt das erste Mal zum Sprint über den rechten Flügel an und wir sehen etwas, dass wir im Laufe der Partie wohl häufiger beobachten werden: Serge Gnabry muss mit nach hinten arbeiten. Alphonso Davies besitzt zwar ebenfalls enormes Tempo, doch wenn sich Hazard und Hakimi ins Offensivspiel einschalten, werden zwei Verteidiger auf der rechten Seite benötigt.

4' Zweiter Abschluss für die Gastgeber. Nach einer guten Seitenverlagerung spielt Raphael Guerreiro in den Rückraum zu Brandt, der es von der linken Strafraumkante einfach mal probiert. Neuer ist aber auf seinem Pfosten und hat keinerlei Schwierigkeiten, den Distanzschluss zu parieren.

1' Das nenne ich mal einen munteren Beginn. Thorgen Hazard läuft nach einem Steilpass von Julian Brandt in den Rücken der Abwehr, Manuel Neuer kommt raus und will klären. Doch seine "Klärung" landet genau an den Füßen von Haaland, der Neuer mit seinem Abschluss tunnelt und bereits zum Torjubel abbiegen könnte, wenn nicht Jerome Boateng auf der Linie stehen würde, um zu klären.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Der BVB stößt in Person von Erling Haaland an. Auf geht's!

Vor Beginn | Die Hauptdarsteller betreten die Bühne. Wir beginnen mit der Schweigeminute zu Gedenken der Opfer der Corona-Pandemie und in wenigen Augenblicken rollt dann auch das Leder.

Vor Beginn | Normalerweise würden wir jetzt "You'll never walk alone" hören und eine absolute Gänsehaut-Atmosphäre erleben. Auf den Gesang der 80.000 Fans müssen wir verzichten, Gänsehaut gibt es trotzdem, denn alles andere wäre nicht angebracht, im Angesicht dieser Partie. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Show, viel Spaß!

Vor Beginn | Wir müssen an dieser Stelle nicht extra erwähnen, dass uns auf beiden Seiten Star-Ensembles erwarten. Auf ein Duell wollen wir trotzdem genauer blicken: Das erste Aufeinandertreffen der beiden Torjäger Robert Lewandowski und Erling Haaland. Es ist das Duell zwischen Routinier und Shootingstar. Lewandowski ist mit 27 Treffern aus 25 Partien auf dem besten Weg zu seiner fünften Torjägerkanone und gilt auch mit seinen 31 Jahren noch als einer der besten Knipser Europas. Auf der anderen Seite konnte auch Haaland seit seinem Wechsel im Januar von RB Salzburg ins Ruhrgebiet laufend für Furore sorgen. In seinen ersten 13 Pflichtspielen für den BVB erzielte er 13 Tore. Gelingt ihm ein weiterer Treffer gegen den FC Bayern? "Mein Job ist es, Tore zu schießen. Ich versuche, nicht zu viel über das Spiel nachzudenken", sagte der Norweger im Vorfeld der Partie. Wer hat am Ende die Nase vorn? Das Duell der Torjäger könnte entscheidend sein, wer auch die drei Punkte einfährt.

Vor Beginn | Eben diese "Winner-Typen" hat der FC Bayern zuhauf und die Spieler strotzen vor Selbstbewusstsein. Thomas Müller stellt zum Beispiel klar, man wolle zeigen, "dass wir auch ohne Zuschauer extrem leidenschaftlich Fußball spielen können." Man wolle "mit einem Lächeln aus dem Stadion fahren."

Vor Beginn | Für die heutigen Hausherren geht es nicht nur darum, im Rennen um die Meisterschaft dran zu bleiben, sondern auch darum, die Klatsche aus der Hinrunde vergessen zu machen. Beim Einstand von Bayern-Coach Hansi Flick feierte der FC Bayern einen eindrucksvollen 4:0-Erfolg. Wie antworten die Dortmunder? "Wir sind besser geworden. Wir spielen mit einem anderen System und haben mehr Präsenz", betonte BVB-Trainer Lucien Favre. Mit Emre Can und Torjäger Haaland sind im Winter zwei "Winner-Typen dazu gekommen".

Vor Beginn | Doch auch die Bayern haben sich keine Blöße gegeben. Nach der zweimonatigen Bundesliga-Unterbrechung ging es für den Rekordmeister zu , wo man einen sicheren 2:0-Erfolg feierte. Eine Woche später ließen die Münchner vor leeren Rängen in der heimischen Allianz Arena auch gegen Eintracht Frankfurt nichts anbrennen und schickten die Hessen mit einer 5:2-Packung nach Hause.

Vor Beginn | Beide Mannschaften sind ausgezeichnet aus der Zwangspause gekommen. Der BVB begann mit einem moralisch wichtigen 4:0-Schützenfest im Revierderby gegen Schalke und fuhr am vergangenen Wochenende weitere drei Punkte in Wolfsburg ein (2:0).

Vor Beginn | Aktuell hat der FC Bayern die Nase vorn. Vier Punkte Vorsprung haben sie auf die Verfolger in den schwarz-gelben Trikots. Gewinnen die Münchner, machen sie einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft. Bleiben die drei Punkte in Dortmund, hängt der BVB wieder im direkten Windschatten und kann beim kleinsten Fehler des Rekordmeisters wieder die Tabellenspitze übernehmen.

Vor Beginn | Wenn an einem Dienstagabend die Flutlichter im Signal Iduna Park angehen, bedeutet das normalerweise, dass einer der europäischen Top-Klubs zur zu Gast ist. Das Spiel heute hat aber noch eine viel größere Bedeutung. Es geht um die Meisterschaft, um richtungsweisende drei Punkte.

Vor Beginn | Es gibt aktuell kein größeres, kein wichtigeres Spiel im deutschen Fußball als das Duell Dortmund gegen Bayern. Da die Sportwelt aktuell aber still steht, ist es keine Übertreibung, wenn wir sagen: Herzlich Willkommen zum wohl größten Sportereignis der letzten Monate. In über 200 Ländern wird das Topspiel der Bundesliga übertragen. Die internationale Sportlandschaft schaut nach Dortmund.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 28. Spieltages zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER : Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Borussia Dortmund:

Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Delaney, Dahoud, Guerreiro - Brandt - Hazard, Haaland

Bank: Hitz - Sancho, Götze, Balerdi, Morey, Can, Witsel, Schmelzer, Reyna

Never change a winning team: Lucien Favre schickt die gleiche Startelf aufs Feld wie in den jüngsten beiden Partien gegen Schalke (4-0) und in Wolfsburg (2-0).

Roman Bürki kommt zu seinem 150. Bundesliga-Spiel für Borussia Dortmund. Die meisten seiner Gegentore in der Bundesliga schluckte er gegen die Bayern (30). Robert Lewandowski traf 12-mal gegen den Schweizer und damit mindestens doppelt so oft wie jeder andere Spieler.

Mats Hummels zieht mit seinem 345. Pflichtspiel für Borussia Dortmund mit Günter Kutowski gleich und zieht somit in die Top10 der BVB-Rekordspieler im Profi-Fußball ein. Für den FC Bayern bestritt Hummels wettbewerbsübergreifend 118 Partien.

3 Pflichtspiele in Serie mit der gleichen Startelf gab es beim BVB unter Favre auch schon im Februar diesen Jahres, damals gewann Dortmund alle 3 Partien.

Der FC Bayern setzt auf folgende Aufstellung:

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Bank: Ulreich - Odriozola, Martinez, Cuisance, Perisic, Hernandez, Mai, Batista Meier, Zirkzee

Die Bayern laufen erstmals in einem Pflichtspiel mit dieser Startelf auf.

Hansi Flick schickt fast exakt die gleiche Startelf aufs Feld wie beim Hinspiel vor exakt 199 Tagen. Damals in seinem ersten BL-Spiel als Bayern-Trainer verteidigte Javi Martinez anstelle von Boateng und die Bayern gewannen mit 4-0.

Hansi Flick verändert die Bayern-Startelf im Vergleich zum 5-2 gegen Frankfurt nur auf einer Position: Serge Gnabry startet statt Ivan Perisic (Bank).

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Borussia Dortmund verlor 5 der vergangenen 6 Bundesliga-Duelle mit den FC Bayern München (1 Sieg) und kassierte in diesen 6 Partien 24 Gegentore.

Borussia Dortmund gewann zu Hause die letzten beiden Pflichtspiele gegen den FC Bayern München – 3 Heimsiege in Serie gegen den FCB gelangen nur in den ersten 3 Heimspielen 1966 bis 1967.

Bayerns Robert Lewandowski traf in den letzten 6 Bundesliga-Spielen gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund 12-mal und schoss insgesamt schon 16 BL-Tore gegen den BVB – mehr nur Klaus Allofs (18).

Borussia Dortmund gewann zuletzt 6 Bundesligaspiele in Folge. Mehr Siege in Serie gelangen der Borussia zuletzt zwischen April und August 2012 unter Jürgen Klopp (saisonübergreifend 7 in Serie).

In den vergangenen 6 Bundesliga-Spielen kassierte Borussia Dortmund lediglich ein Gegentor: beim 2-1 in Mönchengladbach im letzten Spiel vor der Unterbrechung. Damit stellt der BVB die beste Defensive in diesem Zeitraum.

Borussia Dortmund stellt mit 33 Punkten aus 13 Partien das beste Heimteam dieser Bundesliga-Saison und ist als einziges Team ligaweit zu Hause unbesiegt (10 Siege, 3 Remis).

Der FC Bayern München gewannen die jüngsten 8 Pflichtspiele allesamt und könnten nun erstmals unter Trainer Hansi Flick 9 Partien in Serie gewinnen.

Mit 29 Punkten ist der FC Bayern München das beste Auswärtsteam dieser Bundesliga-Saison und traf als einziges Team in allen Gastspielen der aktuellen BL-Saison.

Nach 27 Bundesliga-Spieltagen hat der FC Bayern München 80 Tore auf dem Konto – neuer Bundesliga-Rekord! Kein anderer Trainer bejubelte in seinen ersten 17 BL-Spielen so viele Treffer wie Hansi Flick (55).

Kein Bayern-Spieler war unter Trainer Hansi Flick an so vielen Bundesliga-Toren direkt beteiligt wie Thomas Müller (20 – 7 Tore, 13 Assists)! Damit hat er unter Flick schon 1 Torbeteiligung mehr als in 42 BL-Spielen unter Niko Kovac (19).

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Geister-Gipfel - Herzschlagfinale oder Langeweile?

Borussia Dortmund bietet sich im Geister-Klassiker die große Chance, Bayern München auf dem Weg zu seiner achten Meisterschaft in Serie noch aufzuhalten und ein deutliches Signal zu setzen.

Herzschlagfinale oder erneut Langeweile? Wachablösung oder weitere Machtdemonstration? Jungstar Erling Haaland oder doch wieder Altmeister Robert Lewandowski? Herausforderer Borussia Dortmund will Serienchampion Bayern München nach sieben Jahren mit aller Macht vom Thron stürzen. Die Fußball-Welt blickt am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) gespannt auf den Geister-Gipfel, der im Duell der beiden besten deutschen Teams und der Ausnahmestürmer für eine Vorentscheidung im noch offenen Bundesliga-Titelrennen sorgen kann.

"Man muss kein großer Prophet sein: Wenn wir um die Meisterschaft mitspielen wollen, sollten wir das Spiel gewinnen. Das ist einfach, aber in der Umsetzung natürlich schwierig", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc und forderte vor dem Spiel des Jahres: "Wir müssen an uns glauben, wir können sie schlagen." Sollten sie auch: Der BVB ist bei vier Punkten Rückstand auf den großen Rivalen zum Siegen verdammt, um im Saisonendspurt noch eine Chance auf den ersehnten Titel zu haben.

Rio-Weltmeister Bastian Schweinsteiger sprach von einer "Situation, in der Dortmund zeigen muss, dass sie eine absolute Top-Mannschaft sein wollen. Es kommt auf das besondere Spiel an, wer am Ende des Tages deutscher Meister wird."

In der Hinrunde hatten die Münchner beim Einstand von Trainer Hansi Flick die Verhältnisse beim 4:0 eindrucksvoll zementiert. Und nun? "Wir sind besser geworden. Wir spielen mit einem anderen System und haben mehr Präsenz", betonte BVB-Coach Lucien Favre. Man habe, ergänzte Zorc, in Emre Can und Haaland im Winter zwei "Winner-Typen dazu bekommen".

Die haben die Münchner zuhauf, weshalb Flick und sein Team am Montag aus einer "Position der Stärke" nach Dortmund aufbrachen. Der FC Bayern werde zeigen, kündigte der aktuell bärenstarke Thomas Müller an, "dass wir auch ohne Zuschauer extrem leidenschaftlich Fußball spielen können". Man wolle "mit einem Lächeln aus dem Stadion fahren".

Flick hielt sich vor dem Topspiel mit großspurigen Ankündigungen zurück, auch von einer Vorentscheidung im Meisterrennen wollte er bei einem Bayern-Erfolg nichts wissen. Es gebe "danach immer noch einige Spiele", meinte er am Montag lapidar.

Allerdings war auch bei ihm die Vorfreude zu spüren. Das sei ein "ganz besonderes Spiel, das wir uns alle wünschen. So etwas macht den Sport aus, das ist für alle ein Ansporn, sich mit den Besten zu messen. Wir müssen an die Grenze gehen", sagte Flick.

Dass die Partie zwar weltweit vor den TV-Geräten für großes Interesse sorgen wird, der Signal-Iduna-Park inklusive legendärer gelber Wand aber gespenstisch leer sein wird, interessiert den Bayern-Coach dabei nicht: "Man muss die richtige Mentalität haben. Es gibt keine Entschuldigung, es geht darum, das Spiel zu gewinnen." Seine Stars, die in 2020 noch ungeschlagen sind, haben die Botschaft offenbar verstanden. "Wir werden alle heiß sein", versprach Leon Goretzka.

Heiß auf Punkte und Tore - und die sind quasi garantiert, wenn Toptalent Haaland (19) und Lewandowski (31) erstmals aufeinandertreffen. Haaland erzielte in seinen ersten 13 Pflichtspielen für den BVB 13 Tore. Bayerns Lebensversicherung Lewandowski kommt auf 27 Liga-Treffer aus 25 Partien. Der Pole ist damit auf dem besten Weg zu seiner fünften Torjägerkrone.

Durch den Transfer von Haaland, aber auch durch Can habe der BVB "eine andere Mannschaft. Sie sind stabiler und haben viel Selbstvertrauen", lobte Flick. Aber, so fügte er an, "auch wir haben einen guten Lauf".

Verzichten müssen die Münchner in Dortmund auf den nach wie vor angeschlagenen Mittelfeld-Motor Thiago. Dafür hat Jerome Boateng seine Muskelprobleme überwunden. Die Borussia kann auf Mats Hummels bauen. Der Abwehrchef stehe "zu 99 Prozent" zur Verfügung, sagte Favre.

Es ist angerichtet für den Geister-Gipfel.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick