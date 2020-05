News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Hummels im Top-Spiel gegen Bayern wohl einsatzfähig, BVB hofft weiterhin auf Hakimi-Verbleib

Während der BVB auf einen Hummels-Einsatz gegen Bayern hoffen darf, arbeitet der Verein weiterhin an einem Hakimi-Verbleib. Alle News und Gerüchte.

Vor dem Top-Spiel gegen den am Dienstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) zittert um Mats Hummels, der gegen den mit Achillessehnenproblemen ausgewechselt werden musste. Bei der Pressekonferenz am Montag machte BVB-Trainer Lucien Favre nun allerdings Hoffnung.

Ex-Bayern-Spieler Bastian Schweinsteiger sieht den BVB im direkten Aufeinandertreffen mit seinem ehemaligen Verein unter Zugzwang. Zudem arbeitet Borussia Dortmund weiterhin an einem Verbleib von Achraf Hakimi über den Sommer hinaus.

Sky-Experte Lothar Matthäus hat Mario Götze, der den BVB am Saisonende verlassen wird, außerdem zu einem Transfer zu geraten. Allzweckwaffe Raphael Guerreiro ist derweil aus der Favre-Elf nicht mehr wegzudenken.

Hier bekommt Ihr alle News und Gerüchte zum BVB vom Montag auf einen Blick.

BVB-Trainer Lucien Favre macht Hoffnung: Mats Hummels gegen Bayern "zu 99 Prozent dabei"

BVB-Trainer Lucien Favre rechnet mit einem Einsatz von Mats Hummels im Top-Spiel gegen den FC Bayern am Dienstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER). Der Innenverteidiger musste am Samstag gegen den VfL Wolfsburg (2:0) mit Achillessehnenproblemen zur Pause ausgewechselt werden.

"Ich denke, es wird ganz okay für Hummels", sagte Favre am Montag: "Ich kann es nicht sicher sagen, aber zu 99 Prozent wird er da sein." Weitere personelle Nachrichten gibt es zudem von Axel Witsel: "Er hat gestern angefangen, mit der Mannschaft zu trainieren, er könnte im Kader sein", so der BVB-Trainer.

BVB hofft weiterhin auf Verbleib von Real Madrids Leihgabe Achraf Hakimi

Der BVB hofft weiter auf einen Verbleib von Leistungsträger und Real-Leihgabe Achraf Hakimi. Wie die spanische AS berichtet, will der Bundesligist den spanischen Top-Klub angeblich darum bitten, die Zusammenarbeit mit Hakimi zu verlängern. Dies könnte in Form einer weiteren Leihe oder eines Verkaufs geschehen.

Als hilfreich könnte sich dabei die seit Jahren sehr gute Beziehung zwischen BVB-Boss Hans-Joachim Watzke und Reals Präsident Florentino Perez erweisen. Dieser hofft möglicherweise auch auf einen Vorteil in der Personalie Erling Haaland. Zwar stehe dieser derzeit nicht zum Verkauf und soll vor 2022 keine Option sein, aber bereits jetzt könnte Real durch ein Entgegenkommen bei Hakimi die Grundlage für eine Verpflichtung legen.

BVB - Raphael Guerreiro bei Borussia Dortmund: Erst Allzweckwaffe, jetzt Torjäger

Trainer Lucien Favre war nach dem Spiel voll des Lobes über seinen Torjäger, der in den letzten neun Ligaspielen stolze sechsmal getroffen hat. "Er spürt einfach den Fußball", schwärmte er: "Er ist vor dem Tor sehr geschickt, hat einen sehr guten Schuss." Und er wisse, wann er in den freien Raum durchstarten müsse: "Bei der Aktion vor dem 1:0 sieht man, wie er aufhört, zu laufen. Aber dann spürt er: Es geht weiter. Also läuft er weiter in den Strafraum."

Ein Lob, das eigentlich mehr zu einem Stürmer der Marke Erling Haaland passen würde. Doch der Norweger, der –gefühlt zum ersten Mal in seiner Zeit in Dortmund – frei vor dem Tor ein Luftloch trat, hatte in diesem Fall unfreiwillig die "Vorlage" zum Führungstreffer gegen die Wölfe geliefert. Hinter ihm lauerte nämlich bereits Raphael Guerreiro und schob den Ball unbedrängt über die Linie.

Was Favre von seiner Position an der Seitenlinie aus ausmachte, lässt sich erst nach mehrmaligem Sichten der Highlights untermauern. Tatsächlich: Als Achraf Hakimi den Ball von Julian Brandt durchgesteckt bekommt und sich in Richtung Strafraum dreht, ist im Hintergrund für den Bruchteil einer Sekunde Guerreiro zu sehen, wie er winkt und in Position läuft. Um es mit Favre zu sagen: Er "spürt" die Situation.

Vor dem Top-Spiel gegen den FC Bayern: Bastian Schweinsteiger sieht den Druck beim BVB

Bastian Schweinsteiger sieht Verfolger Borussia Dortmund im Gipfeltreffen der Bundesliga am Dienstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) gegen Rekordmeister Bayern München unter Zugzwang. "Es ist eine Situation, in der Dortmund zeigen muss, dass sie eine absolute Top-Mannschaft sein wollen", sagte der frühere Bayern-Profi in seiner neuen Funktion als ARD-Experte: "Es kommt auf das besondere Spiel an, wer am Ende des Tages deutscher Meister wird."

In der Favoritenrolle sieht Schweinsteiger die Münchner, die mit vier Zählern Vorsprung an der Tabellenspitze stehen. Natürlich habe der BVB in Erling Haaland, Jadon Sancho oder Julian Brandt "exzellente Spieler", aber "die Bayern haben durch die Bank Spieler, die die Spiele entscheiden können", sagte der 35-Jährige. Zudem sieht es der Champions-League-Sieger von 2013 als Vorteil für seine frühere Mannschaft, dass der Signal Iduna Park "leer sein wird. Das Stadion macht schon einen Eindruck auf die Gäste-Mannschaft."

Die letzte BVB-Mannschaft, die den Europapokal verpasst hat

In der Saison 2008/09 belegte Borussia Dortmund in der nur den sechsten Tabellenplatz und verpasste dadurch zum bis dato letzten Mal die Teilnahme am europäischen Wettbewerb. Goal zeigt Euch die Mannschaft von damals: Hier geht's zur Galerie!

BVB - Lothar Matthäus rät Mario Götze zu Wechsel zu Hertha BSC: "Das hätte Charme"

TV-Experte und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat dem im Sommer vereinslosen Mario Götze zu einem Transfer zu Hertha BSC geraten. "Mich würde es freuen, den Namen Götze weiterhin in der Bundesliga zu sehen", sagte Matthäus bei Sky und nannte auch gleich einen möglichen neuen Verein: "Hertha BSC hätte Charme, er könnte die spielerische Qualität dort steigern."

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hatte am Samstag vor der Begegnung mit dem VfL Wolfsburg (2:0) verkündet, dass der auslaufende Vertrag von Götze nicht verlängert und man am Saisonende getrennte Wege gehen werde.