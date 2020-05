BVB: Trainer Favre redet bei Götze Klartext, Rivaldo schwärmt von Haaland - Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Während BVB-Trainer Favre verraten hat, warum Götze bei ihm keine Chance hat, schwärmt Rivaldo von Reals Transferziel Haaland. Alle News und Gerüchte.

Mit einem klaren Derbysieg gegen Schalke 04 hat den -Neustart bestens gemeistert. Nun will der BVB am Wochenende beim nachlegen.

Ob Mario Götze am Samstag von Lucien Favre eine Chance erhalten wird, muss nach den neuesten Aussagen des BVB-Trainers aber bezweifelt werden.

Emre Can könnte dagegen wieder in die Startelf rutschen. Er hat seine muskulären Probleme überwunden, dagegen wird Axel Witsel in Wolfsburg ausfallen.

Zudem schwärmte Ex-Barca-Star Rivaldo in seiner Kolumne von BVB-Stürmer Erling Haaland und sieht ihn gerüstet für einen Transfer zu .

Hier bekommt Ihr alle News und Gerüchte zum BVB vom Freitag auf einen Blick.

Darum hat Mario Götze unter BVB-Trainer Lucien Favre keine Chance

Unter Lucien Favre ist Mario Götze bei Borussia Dortmund nur noch selten gesetzt. Vor der Begegnung mit dem VfL Wolfsburg hat der BVB-Trainer nun über die Gründe für die geringen Einsatzzeiten des 27-Jährigen gesprochen.

"Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Das 3-4-3 ist einfach nicht sein ideales System, da muss man die Wahrheit sagen", sagte Favre auf der Pressekonferenz am Freitag: "Er kann zwar halblinks und halbrechts spielen, aber wir werden sehen. Wir haben viele Spiele und brauchen jeden Spieler."

Nach Informationen von Sport1 steht Götze, der in Dortmund nur noch einen Vertrag bis zum Saisonende besitzt, beim BVB vor dem Absprung. Ein neues Arbeitspapier werde der Weltmeister von 2014 demnach nicht erhalten.

Rivaldo schwärmt von BVB-Stürmer Erling Haaland: "Könnte einer der besten Stürmer der Welt werden"

Der ehemalige brasilianische Nationalspieler Rivaldo hat in seiner Kolumne lobende Worte für Erling Haaland von Borussia Dortmund gefunden. Er glaubt, dass der 19-Jährige schon für einen Transfer zu Real Madrid bereit ist und in Spaniens LaLiga erfolgreich sein kann.

"Er ist bereits ein großartiger Spieler, aber mit 19 könnte er in Zukunft noch besser und einer der besten Angreifer der Welt werden", schreibt Rivaldo, der zwischen 1997 und 2002 für den aufgelaufen war, auf der Webseite des Wettanbieters Betfair .

"Er hat eine starke Persönlichkeit, spielt ohne Angst und sieht auf dem Platz sehr ruhig aus", so der Weltmeister von 2002, der betonte: "Er ist ein Weltklassespieler, der aber noch viel zu lernen hat. Es ist normal, dass ihn viele Vereine beobachten."

Borussia Dortmund weiterhin ohne Axel Witsel, Emre Can vor Comeback

Vizemeister Borussia Dortmund muss auch im Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) auf Axel Witsel verzichten, Emre Can steht hingegen vor seinem Comeback. Der Fußball-Nationalspieler hat seine muskulären Probleme auskuriert und stieg am Freitag wieder voll ins Mannschaftstraining ein. Das teilte Trainer Lucien Favre mit.

Ebenso wie Can steht auch Giovanni Reyna dem BVB wieder zur Verfügung. Ob Favre seine Startelf gegenüber dem überzeugenden Derbysieg gegen Schalke 04 (4:0) ändern wird, ließ er aber offen. Der Schweizer mahnte aber, sich voll auf das Spiel in Wolfsburg zu konzentrieren und noch nicht an den Liga-Gipfel gegen Bayern München am Dienstag zu denken. "Sie sind sehr stabil", sagte Favre über den seit sieben Spielen ungeschlagenen VfL (vier Siege).

Der Coach hofft zudem, in dieser Saison noch auf Kapitän Marco Reus zurückgreifen zu können. "Er hat noch nicht mit der Mannschaft trainiert. Wir hoffen, dass er so schnell wie möglich zurückkommt und uns noch helfen kann", sagte Favre. Reus hatte sich Anfang Februar beim Pokal-Aus in Bremen eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen. Zuletzt war in den Medien über das Saison-Aus des Nationalspielers spekuliert worden.

