BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Spekulationen über Nijmegen-Talent, Capello empfiehlt Haaland bei Liverpool

Erling Haaland wäre laut Fabio Capello ideal für den FC Liverpool, während Borussia Dortmund wohl an Anthony Musaba dran ist. Alle News zum BVB heute.

Der Geisterkulisse zum Trotz: Sportlich hätte der Neustart nach der Corona-Pause für nicht besser laufen können. Entsprechend gut ist nach dem 4:0-Sieg im Derby gegen Schalke die Stimmung beim BVB.

Unter den Torschützen war auch mal wieder Shootingstar Erling Haaland, den Trainerlegende Fabio Capello nun beim ins Gespräch bringt. Indes gibt es Spekulationen über eine mögliche Verpflichtung eines Offensivtalents aus Holland.

Hier bekommt Ihr alle News und Gerüchte zum BVB vom Dienstag auf einen Blick.

BVB angeblich mit Nijmegen wegen Musaba einig - Klub-Boss dementiert

Borussia Dortmund hat angeblich eine Einigung mit dem niederländischen Zweitligisten NEC Nijmegen über einen Transfer des 19-jährigen Offensivspielers Anthony Musaba erzielt. Das berichtete der Eurosport-Reporter Manu Lonjon am Montag auf Twitter. Allerdings habe sich der Spieler selbst noch nicht entschieden.

Die angebliche Einigung dementierte zudem kurz darauf NEC-Geschäftsführer Wilco van Schaik beim Portal ForzaNEC.nl. Über ein mögliches Interesse des BVB an Musaba war bereits im April berichtet worden. Der Rechtsaußen hat für Nijmegen in der abgebrochenen Zweitligasaison sieben Tore und fünf Assists in 25 Einsätzen geliefert.

BVB - Fabio Capello sicher: Haaland würde "ideal" zu Liverpool passen

Der FC Liverpool wäre für BVB-Stürmer Erling Haaland die "ideale" nächste Station, sollte sich der 19-Jährige für einen Abschied von Borussia Dortmund entscheiden. Das jedenfalls meint der ehemalige Startrainer Fabio Capello.

Für ihn passt Haaland perfekt zu den Anforderungen der Premier League und insbesondere zum Spielstil Jürgen Klopps: "Er hat großes Potenzial, aber immer noch Zeit. Ich möchte mit meinen Aussagen keinen Druck auf ihn ausüben", so der 73-Jährige bei Sky Sport Italia.

Mats Hummels: BVB gegen Bayern ohne Fans "schon ein bisschen bitter"

Mats Hummels vom Bundesligisten Borussia Dortmund sieht dem Geisterspiel gegen Tabellenführer Bayern München mit gemischten Gefühlen entgegen. "Das Derby und das Spiel in gegen Bayern ohne Fans zu spielen, ist schon ein bisschen bitter", sagte der 31-Jährige in einem Facebook-Interview mit BR24 Sport am Montag.

Das Hinspiel im November hatte Bayern mit 4:0 gewonnen, auf den Spitzenreiter trifft der BVB am 26. Mai (18.30 Uhr) zu Hause. "Klar hätten wir die Fans gerne dabei bei dem Spiel", sagte Hummels vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub.

BVB: Berater von Erling Haaland erklärt Absage an

Berater Mino Raiola hat verraten, warum BVB-Stürmer Erling Haaland sich im Januar gegen einen Transfer zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin entschieden hat.

"Warum Haaland nicht zu Juventus gegangen ist? Sie hätten ihn in den U23-Kader gesteckt", sagte Raiola der italienischen Zeitung La Repubblica.