BVB: Emre Can zieht Vergleiche zu Liverpool, Mats Hummels findet Geisterspiele "anstrengender" - Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Emre Can vergleicht den BVB mit seinem Ex-Klub FC Liverpool, während Mats Hummels über die Geisterkulissen spricht. Alles News zu Borussia Dortmund.

hat den Neustart in der bestens gemeistert. Nach dem klaren Derbysieg gegen Schalke will der BVB nun am kommenden Wochenende in Wolfsburg nachlegen.

Derweil vergleicht Emre Can den BVB mit dem und Mats Hummels erklärt, warum Geisterspiele für ihn zunächst einmal anstrengender sind. Außerdem: Routinier Lukasz Piszczek hat verlängert.

Hier bekommt Ihr alle News und Gerüchte zum BVB vom Donnerstag

BVB - Emre Can: Habe in Dortmund schon am Anfang "vieles mit Liverpool verglichen"

Mittelfeldspieler Emre Can hat betont, dass sich sein neuer Klub Borussia Dortmund und sein Ex-Verein Liverpool durchaus ähneln.

"Als ich im Winter nach Dortmund gekommen bin, habe ich hier schon vieles mit Liverpool verglichen", sagte Can der Sport Bild . "Die Vereine sind sich wirklich ähnlich, haben ein familiäres Umfeld und einzigartige Fans. Und: Beide lieben Jürgen Klopp."

BVB: Mats Hummels findet Fußball ohne Fans "anstrengender"

Innenverteidiger Mats Hummels von Borussia Dortmund hat sich zu seinen Eindrücken von den Geisterspielen in der Bundesliga geäußert.

"Am Anfang war es definitiv anstrengender“, sagte Hummels im Podcast Alleine ist schwer, den er gemeinsam mit seinem Bruder Jonas macht: "Ich glaube tatsächlich, durch das für uns gute Ergebnis und das gute Spiel und dass es nach dem 3:0 entschieden war, war es nicht so intensiv, wie es sonst hätte sein können. Aber ich denke, wenn du so einen Fight über 90 Minuten hast, dann ist es anstrengender, weil du weniger puschende Elemente von außen hast."

Dennoch freut er sich, dass in der Bundesliga nach zweimonatiger Corona-Unterbrechung wieder der Ball rollt. "Ich habs richtig genossen und ich meine jetzt nicht, dass ich selber spielen konnte, sondern einfach wieder Fußball-Ergebnisse zu verfolgen, Highlights anzuschauen – was soll ich sagen? Da bin ich zu sehr Fan."

Die Spiele ohne Zuschauer seien zwar eine Notlösung, "aber eine gute Notlösung, weil die Alternative - mit Fans spielen, was alle wollen - gibt es einfach nicht", betonte Hummels. "Das ist utopisch, wahrscheinlich auch noch für eine lange Zeit, aber damit das Ganze so schnell wie möglich wieder funktioniert ist das jetzt die Lösung."

BVB verlängert Vertrag von Lukasz Piszczek

Bundesligist Borussia Dortmund bindet Routinier Lukasz Piszczek (34) über das Saisonende hinaus. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, verlängert der Pole seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis zum 30. Juni 2021. Mit dem Ende seines Kontrakts will Piszczek im Alter von 36 Jahren seine aktive Karriere beenden.

"Lukasz Piszczek ist absoluter Führungsspieler in unserem Team, außerdem ist er auch körperlich in einer Top-Verfassung. Daher war es folgerichtig, den Vertrag mit ihm um ein weiteres Jahr zu verlängern", sagte Sportdirektor Michael Zorc.

BVB: Julian Brandt verzückt Dortmund - Jugendtrainer spricht schon von Real und Barca

Sie waren voll, die Sportzeitungen dieser Welt. Überall wurde die Bundesliga thematisiert - und überall das Revierderby. Neben Erling Haaland war Julian Brandt der Name, der nach dem 4:0 gegen die machtlose Mannschaft in Königsblau am häufigsten fiel.

Als Zehner vor Thomas Delaney und Mahmoud Dahoud im BVB-Mittelfeld ging nahezu jeder gefährliche Angriff von dem 24-Jährigen aus. Zwei der vier Tore bereitete er direkt vor, besonders ansehnlich war aber seine Hackenvorlage auf Thorgan Hazard, die zum 1:0 durch Haaland führte. Die Geisterkulisse nahm Brandt (Note 1) nicht die Freude am Fußball.

Für Dirk Kunert, seinen ehemaligen Jugendtrainer, kein Wunder. "Jule ist ein Typ, der sich nicht darum schert, ob er vor zehn oder vor 100.000 Zuschauern spielt. Für ihn ist der Fußball immer gleich, er hat einfach nur Bock zu kicken und zu zeigen, was er drauf hat", sagt Kunert im Gespräch mit Goal und SPOX.

BVB: Emre Can rät Jadon Sancho zum Verbleib bei Borussia Dortmund

Mittelfeldspieler Emre Can rät Jadon Sancho, der auf dem Wunschzettel zahlreicher Top-Klubs steht, Borussia Dortmund nicht zu verlassen.

"Ich sage ihm: Bleib hier und lass uns für immer zusammenspielen. Jadon hat eine Extraklasse, die nicht viele Spieler besitzen. Er ist enorm wichtig für uns", sagte Can im Interview mit der Sport Bild . Ein Wechsel zu , das als Favorit auf eine Sancho-Verpflichtung gilt, mache laut Can wenig Sinn, "weder sportlich noch von der Attraktivität".

Der 20-jährige Sancho wird seit einiger Zeit mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht. Neben United wurde zuletzt auch dem und dem FC Liverpool Interesse am Flügelflitzer nachgesagt . Dieser gab in einem Video des YouTube-Kanals " " zu, dass er seine Heimat vermisse: "Im Ausland zu leben ist ein ganz anderes Spiel. Man lebt weit weg von allen: Der Familie und den Freunden. Das war ein großes Opfer."

Der Vertrag von Sancho beim BVB läuft noch bis zum Sommer 2022.