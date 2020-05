Rivaldo schwärmt von BVB-Stürmer Erling Haaland: "Könnte einer der besten Stürmer der Welt werden"

Rivaldo glaubt, dass Erling Haaland dem Niveau von Ronaldo nahekommen kann und der BVB-Stürmer für einen Wechsel zu Real Madrid bereit ist.

Der ehemalige brasilianische Nationalspieler Rivaldo hat in seiner Kolumne lobende Worte für Erling Haaland von gefunden. Er glaubt, dass der 19-Jährige schon für einen Transfer zu bereit ist und in Spaniens erfolgreich sein kann.

"Er ist bereits ein großartiger Spieler, aber mit 19 könnte er in Zukunft noch besser und einer der besten Angreifer der Welt werden", schreibt Rivaldo, der zwischen 1997 und 2002 für den aufgelaufen war, auf der Webseite des Wettanbieters Betfair.

"Er hat eine starke Persönlichkeit, spielt ohne Angst und sieht auf dem Platz sehr ruhig aus", so der Weltmeister von 2002, der betonte: "Er ist ein Weltklassespieler, der aber noch viel zu lernen hat. Es ist normal, dass ihn viele Vereine beobachten."

Mehr Teams

Bereits seit einigen Wochen wird Haaland mit einem Transfer zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Wie die AS berichtet, möchte der spanische Rekordmeister im nächsten Jahr einen Vorstoß beim BVB-Stürmer sowie bei Kylian Mbappe von wagen.

Rivaldo über Haaland: "Noch zu früh, um zu glauben, dass er Ronaldos Nachfolger wird"

"Einige Leute vergleichen Haalands Spielweise bereits mit Ronaldo Nazario", so Rivaldo, der allerdings hinzufügte: "Es gibt möglicherweise Ähnlichkeiten, da er schnell und furchtlos ist und viele Tore erzielt, aber es ist noch zu früh, um zu glauben, dass er Ronaldos Nachfolger wird."

Erst im Januar war Haaland für 20 Millionen Euro Ablöse von RB Salzburg zu Borussia Dortmund gewechselt. Seitdem kommt der BVB-Stürmer in der bereits auf zehn Tore in neun Spielen. Trotzdem müsse Haaland diese Leistung in den nächsten Monaten erst bestätigen.

"Wir brauchen Zeit, um zu sehen, ob Haaland Ronaldos Niveau erreichen kann", machte Rivaldo deutlich, fügte aber mit Blick auf die reibungslose Eingewöhnung Haalands in der Bundesliga hinzu: "Er scheint die Qualitäten zu haben, um meinem brillanten Teamkollege zumindest nahezukommen."

Rivaldo: Haaland zu Real Madrid? "Wird als Starspieler kommen, der von Beginn an spielen muss"

Dass Haaland bei einem Wechsel zu Real Madrid eine entscheidende Rolle übernehmen kann, daran hat der Weltfußballer von 1999 jedoch keine Zweifel: "Real Madrid scheint Haalands bevorzugtes Ziel im Sommer zu sein, und er zeigt genug Qualität, um im spanischen Fußball erfolgreich zu sein. Seine Gnadenlosigkeit vor dem Tor bringt ihn in eine privilegierte Situation."

Er ist überzeugt davon, dass Haaland sich auch bei Vereinen wie Real Madrid durchsetzen kann: "Er wird eine großartige Verpflichtung für den Verein sein, der es schafft, ihn unter Vertrag zu nehmen. Wenn er [im Winter, d. Red.] für Real Madrid unterschrieben hätte, wäre er vielleicht nur Ersatz gewesen. Jetzt wird er als Starspieler kommen, der von Beginn an spielen muss", so Rivaldos Fazit.