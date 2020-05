BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Mourinho und Real-Präsident Perez gratulierten Watzke zum Derbysieg

Nach dem Derbysieg ließ BVB-Boss Watzke durchblicken, dass ihm Mourinho und Real-Präsident Perez zur Leistung der Mannschaft gratuliert haben.

hat das Revierderby am 26. Spieltag der deutlich mit 4:0 gewonnen. Nach dem Derbysieg vor einer Geisterkulisse fiel Hans-Joachim Watzke vor Erleichterung ein Stein vom Herzen, auch konnte er sich über Gratulationen von Jose Mourinho und Florentino Perez freuen.

Die Leistung gegen den hat zudem bewiesen, dass die BVB-Offensive um Brandt, Haaland und Guerreiro titelreif ist. Dortmunds starker Kollektivauftritt war eine Kampfansage in Richtung des Tabellenführers aus München, der am 26. Mai in den Signal Iduna Park kommt.

Borussia Dortmund - Watzke nach Derbysieg: "Angespannt, wie ich es noch nie gewesen bin"

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke atmet nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs der Bundesliga und dem erfolgreichen Einstand gegen Schalke 04 auf. "Ich war so angespannt, wie ich es noch nie gewesen bin. Jetzt bin ich einfach nur erleichtert, glücklich und dankbar", sagte Watzke nach dem 4:0-Sieg im Revierderby im Gespräch mit der Bild-Zeitung.

In erster Linie bedankte sich der 60-Jährige bei der Politik, die den Restart überhaupt ermöglichte. "Es war ihr Verdienst, dass wir als erstes Land in Europa nach der Corona-Pause den Spielbetrieb wieder aufnehmen konnten", erklärte Watzke. Zudem berichtete er von vielen Gratulationen für den erfolgreichen Einstand: "Egal, ob von Florentino Perez (Real-Präsident, Anm. d. Red), Jürgen (Klopp, d. Red.) oder Jose Mourinho. Perez hat sogar geschrieben, dass er sich über die Leistung einer wunderbaren Mannschaft sehr gefreut hat."

Außerdem lobte Watzke die Aktion der Mannschaft, die sich nach dem Schlusspfiff vor den leeren Rängen im Stadion bei den Fans bedankten. "Dass sie sich vor der leeren Südtribüne verneigt haben, war in keiner Weise abgesprochen, sondern kam aus der eigenen Initiative. Ihr Verhalten zeigt, wie sehr die Spieler mit der Süd verwurzelt sind", sagte Watzke und schob nach: "Natürlich hätten wir alle viel lieber mit unseren Fans gefeiert. Aber das war leider nicht möglich."

Die Tatsache, dass es zu keinen Fanaufläufen kam, überraschte Watzke zudem: "Ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass es so kommt. Noch mal: Ein Riesen-Kompliment an alle Fans. Das war in jeglicher Hinsicht vorbildlich".

Mit dem 4:0 gegen Schalke 04 setzt Borussia Dortmund ein Ausrufezeichen im Kampf um die Meisterschaft und stellt unter Beweis, dass der Kader von Trainer Lucien Favre in der aktuellen Verfassung auch Ausfälle von Leistungsträgern wie Marco Reus, Emre Can oder Axel Witsel kompensieren kann.

