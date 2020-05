BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Absage von Simakan, Hummels vor Top-Spiel gegen Bayern fraglich

Während Borussia Dortmund von Simakan eine Absage hinnehmen muss, zittert der Klub vor dem Top-Spiel gegen Bayern auch um Hummels. Alle BVB-News.

Gegen den hat am Samstag einen ungefährdeten 2:0-Erfolg eingefahren. Vor dem Top-Spiel gegen den am Dienstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) zittert der BVB allerdings um Mats Hummels, der mit Achillessehnenproblemen zur Pause angeschlagen ausgewechselt werden musste.

Bereits vor der Begegnung verkündete Sportdirektor Michael Zorc den Abschied von Mario Götze. Sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert. Bei einem potenziellen Neuzugang, dem -Talent Mohamed Simakan, muss der BVB zudem eine Absage hinnehmen und Jan Aage Fjörtoft ist überzeugt, dass Erling Haaland eines Tages in der Premier League spielen wird.

BVB - Borussia Dortmund kassiert Absage von Frankreich-Talent Mohamed Simakan

Der BVB muss im Werben um Nachwuchstalent Mohamed Simakan einen Rückschlag hinnehmen. Der 20-jährige Verteidiger von will noch mindestens eine Saison in seiner Heimat bleiben, wie er gegenüber Telefoot erklärte: "Meine Saison war sehr gut. Diesen Schwung müssen wir in der kommenden Saison beibehalten. Ich hoffe, meine Karriere in Straßburg fortsetzen zu können."

Laut dem französischen Radiosender RMC hatte der BVB sich intensiv um Simakan bemüht. Demnach habe der Klub "regelmäßigen Kontakt" zum Spieler gehabt und wollte ihn im Sommer nach lotsen.

Neben den Schwarz-Gelben soll auch interessiert gewesen sein, sofern Dayot Upamecano den Verein verlassen sollte. Wie Sky berichtete, sei es schon zu ersten Gesprächen mit der Spielerseite gekommen. Als Ablösesumme sollen rund 20 Millionen Euro im Gespräch sein.

Simakan lief in dieser Saison in 19 von 27 möglichen Spielen in der auf. Neben der Rechtsverteidigerposition spielte er bereits auch in der Innenverteidigung. Sein Vertrag in Straßburg läuft noch bis 2023.

BVB - Mats Hummels vor Top-Spiel gegen den FC Bayern mit Achillessehnenproblemen

Bundesligist Borussia Dortmund zittert drei Tage vor dem Top-Spiel gegen den FC Bayern München um Abwehrchef Mats Hummels. Beim 2:0-Erfolg beim VfL Wolfsburg war der 31-Jährige bereits zur Pause angeschlagen ausgewechselt worden.

"Ich habe kurz mit unserem Mannschaftsarzt gesprochen: Mats hat Beschwerden an der Achillessehne. Wir hoffen, dass er am Dienstag wieder spielen kann", sagte Sportdirektor Michael Zorc nach der Partie.

Eine Woche nach dem Derbysieg feiert Borussia Dortmund den nächsten Erfolg ohne Gegentor. In Wolfsburg gelingt dem BVB ein glanzloser Dreier. Während Achraf Hakimi und Raphael Guerreiro eine starke Leistung zeigten, blieb BVB-Neuzugang Erling Haaland blass.

Arbeitssieg in Wolfsburg: BVB bleibt im Titelrennen

Der Glanz fehlte, aber das Ergebnis stimmte. Und so fuhr Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre nach dem 2:0 (1:0) beim VfL Wolfsburg auch zufrieden die Ellbogen aus, um seinen Spielern zum wegweisenden Erfolg zu gratulieren. Es war der sechste Sieg nacheinander für die Westfalen, vor dem -Klassiker gegen Bayern München am Dienstag (18.30 Uhr) liegt der BVB im Kampf um die Schale weiter vier Punkte hinter dem Rekordmeister.

"Von den Bayern möchte ich jetzt noch nicht sprechen, erst einmal wollen wir diesen Sieg genießen", sagte Favre nach dem Spiel. Raphael Guerreiro mit seinem achten (32.) und Achraf Hakimi (78.) mit seinem fünften Saisontreffer bescherten dem BVB den souveränen Arbeitssieg gegen weitgehend ungefährliche Wolfsburger. Der VfL verlor kurz vor Schluss den knapp 20 Minuten zuvor eingewechselten Felix Klaus (64.) durch eine Rote Karte nach einem groben Foulspiel und anschließender Videoüberprüfung (83.).

"Es war ein hartes Stück Arbeit. Wir waren froh, als wir das zweite Tor geschossen haben", sagte BVB-Verteidiger Manuel Akanji, der vor dem Platzverweis gefoult worden war, bei der ARD . "Wir haben das ganze Spiel über gut verteidigt und nur eine Chance zugelassen, wenn ich mich richtig erinnere." Von 30 möglichen Punkten in der Rückrunde hat der BVB nun 27 geholt, bei seiner Serie von sechs Siegen blieb er fünfmal ohne Gegentor.

BVB – Jan Aage Fjörtoft sicher: "Erling Haaland wird eines Tages in landen"

Ex-Bundesliga-Spieler Jan Aage Fjörtoft schwärmt von seinem jungen Landsmann Erling Haaland von Borussia Dortmund, der für ihn 'die Sensation der Saison' ist und eines Tages in der Premier League spielen wird.

In einem Interview mit der englischen Boulevardzeitung The Sun erklärte Fjörtoft: "Während seiner gesamten Karriere hat er zusammen mit seinem Vater Alf-Inge über seine Entwicklung nachgedacht und darüber, was die beste Bühne dafür ist." Die Entscheidung für den Wechsel zum BVB sei demnach gut überlegt gewesen.

"Dortmund war der perfekte Verein für die nächste Phase seiner Karriere, mit dieser berühmten Gelben Wand und 81.000 Fans bei jedem Heimspiel“, sagte der ehemalige Frankfurter: "Sie haben das Händchen, gute Spieler zu holen und sie großartig zu machen. Sie haben das mit Aubameyang, Lewandowski, Mkhitaryan und Dembele getan. Jetzt machen sie es mit Haaland und Sancho."

Künftig sieht Fjörtoft Haaland jedoch in der Premier League. "Er wurde in Leeds geboren und sein Vater spielte für zwei Premier League-Klubs. Er wird eines Tages in England landen", betonte der 53-Jährige.

BVB: Michael Zorc verkündet Trennung von Mario Götze im Sommer

Die Wege von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund und WM-Held Mario Götze (27) werden sich im Sommer trennen. "Wir werden die Zusammenarbeit mit Mario Götze im Sommer beenden. Es ist eine gemeinsame Entscheidung nach einem sauberen Gespräch. Mario ist ein richtig guter Junge", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc vor dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg bei Sky : "Darüber hinaus glaube ich, dass er in dieser Saison noch wichtig für uns wird."

Beide Seiten seien in einer Situation, "die nicht unbedingt zufriedenstellend ist. Und dann ist es denke ich normal, dass er sich eine neue Aufgabe sucht", so Zorc. Götze sei ein sehr verdienter Spieler der Borussia, "er kommt aus unserer eigenen Jugend. Es war eine gemeinsame Entscheidung". Zorc nahm auch zur möglichen Zukunft des Noch-Dortmunders Stellung: "Er wird sich eine neue Aufgabe suchen, vielleicht ja auch im Ausland."