Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga am Dienstag

Am 28. Bundesligaspieltag kommt es zum absoluten Top-Spiel der Bundesliga. BVB gegen den FC Bayern. Hier gibt's alle Infos zur Live-Übertragung.

Signal Iduna Park am Dienstagabend, normalerweise ist hier Champions-League-Luft angesagt. Doch an diesem 26. Mai 2020 ist alles anders, wenn um 18.30 Uhr der beim BVB ( ) zu Gast ist. Es geht um die Meisterschaft in der . Und diese Partie ist absolut richtungsweisend.

Der BVB kam mit einem 4:0 über Revierrivale aus der Coronapause und läutete damit die Aufholjagd auf den FC Bayern ein, der im Moment an der Tabellenspitze der Bundesliga thront. Am vergangenen Wochenende gab es ein 2:0 in Wolfsburg.

Der FC Bayern München musste direkt nach der zweimonatigen Bundesliga-Unterbrechung zu reisen und dort seine Visitenkarte abgeben. Dank der Tore von Robert Lewandowski und Benjamin Pavard siegte man mit 2:0. Auch gegen ließ man vor leeren Rängen in der Allianz Arena nichts anbrennen - 5:2 hieß es am Samstagabend zu Gunsten der Münchner.

Wer gewinnt das Top-Spiel der Bundesliga, wer macht einen Schritt in Richtung Meistertitel?

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga am Dienstag.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München? Ort, Datum, Uhrzeit

Partie BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München Datum 26. Mai 2020 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund Randnotiz Keine Zuschauer (Geisterspiel)

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München live im TV?

BVB gegen Bayern München, Schwarz-Gelb gegen Rot, Tabellenzweiter gegen Tabellenführer – dieses Spiel schreibt gleich so viele Geschichten auf einmal. Klar, dass sich die Fans des deutschen Fußballs dafür interessieren, wie die Begegnung am Dienstag live im TV gezeigt / übertragen wird.

In diesem Artikel bekommt Ihr ausführlich Bescheid, wo der Kracher in voller Länge im Einzelspiel oder auch in der Konferenz übertragen wird.

Sky zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München live im TV?

Es gibt gute Nachrichten von und für alle Kunden des Pay-TV-Anbieters Sky, der in Unterföhring bei München sitzt: Sky zeigt die vollen 90 Minuten zwischen dem BVB und dem FC Bayern München am Dienstagabend live im TV.

Das liegt an einer ganz einfachen Regelung, die die DFL mit dem Rechteinhaber getroffen hat: Sky überträgt die Bundesliga immer dann, wenn englische Wochen anstehen. Bedeutet: Alle Bundesligaduelle, die am Dienstag oder Mittwoch stattfinden, werden bei Sky zu sehen sein.

Das gilt also für den gesamten 28. Spieltag, der am Dienstag und am Mittwoch ausgetragen wird. In den kommenden Wochen stehen noch mehrere englische Spieltage an, einen Überblick darüber bekommt Ihr auf dieser Seite.

Sky zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München live im Pay-TV – alle Infos zum Einzelspiel

Sender : Sky Sport 1 (HD)

: Sky Sport 1 (HD) Übertragungsbeginn : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Anstoß zum Spiel : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Kommentator: Wolff Fuss

Ihr sucht nach Informationen, wer denn die Konferenz der Bundesliga am Dienstag als Kommentator begleitet? Dann müsst Ihr Euch gedulden, denn die Bundesligapartie zwischen dem BVB und dem FC Bayern wird am Dienstag um 18.30 Uhr nicht in einer Konferenzschaltung zu sehen sein.

Heißt im Klartext: Entweder Ihr schaut Bayern München in Dortmund in voller Länge live oder Ihr verpasst den Kracher. Es laufen nämlich keine anderen Bundesligaspiele um 18.30 Uhr.

Zeigt / Überträgt das Free-TV BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München live?

An den letzten beiden Spieltagen, die jeweils am Wochenende ausgetragen wurde, wurde die Bundesliga zum Teil live im deutschen Free-TV gezeigt / übertragen. Grund genug der Annahme, dass dies doch auch an diesem 28. Durchgang der Fall sein könnte.

Doch wir müssen Euch leider enttäuschen. Die Partie BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München kommt heute nicht live im Free-TV. Weder die ARD, noch das ZDF, RTL oder der zuletzt zuständige Sender Sky Sport News HD überträgt den deutschen Klassiker im Fernsehen.

Generell ist das Free-TV ohnehin fast kein Faktor mehr, wenn es um die Live-Übertragung der Bundesliga geht. Mittlerweile sind die einzigen beiden Sender, die für die höchste deutsche Spielklasse zuständig sind, der Ismaninger Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky.

Apropos Stream: Gibt es eine Möglichkeit, die vollen 90 Minuten BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München live im Stream anzuschauen? Gleich wisst Ihr mehr.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Im Fernsehen müsst Ihr Euch bei Sky bedienen, um die ganze Top-Begegnung zwischen der Borussia aus Dortmund und dem deutschen Rekordmeister von der Isar zu sehen. Wie sieht es im Netz aus – gibt es einen kostenlosen LIVE-STREAM zu BVB vs. FCB oder muss man auch hier bezahlen, um Fußball live sehen zu können.

Überträgt DAZN BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Die Frage aller Fragen für all diejenigen von Euch, die ein Abonnement beim Ismaninger Streamingsender DAZN haben, lautet, ob denn der deutsche Schlager zwischen dem BVB und dem FC Bayern auch dort gezeigt / übertragen wird.

Es gibt darauf eine klare Antwort, die ist aber nicht erfreulich für alle DAZN-Kunden. Das Gastspiel des FC Bayern München im Signal Iduna Park läuft am Dienstagabend um 18.30 Uhr nicht live im Stream von DAZN.

Die Vereinbarung rund um die Rechte an der Übertragung der Bundesliga sagt ganz klar vor, dass DAZN nur bestimmte Spiele live im Stream übertragen darf. Diese wären:

Alle Montagsspiele

Alle Sonntagsspiele um 13.30 Uhr

Alle Freitagsspiele

Eine Möglichkeit, wie Euch DAZN dennoch weiterhelfen kann, sind die Highlights, welche bereits kurze Zeit nach dem Schlusspfiff kostenlos dort angeschaut werden können. Alle Infos findet Ihr im Abschnitt weiter unten im Artikel.

Sky Go zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Seid Ihr Sky-Kunde, dann habt Ihr an diesem Dienstag das große Los gezogen. Da sich der Pay-TV-Sender die Rechte an der Begegnung gesichert hat, wird diese auch in voller Länge im LIVE-STREAM übertragen.

Dafür ist das Streamingportal Sky Go wie prädestiniert. Sky Go überträgt das TV-Bild aus dem Signal Iduna Park live im Stream und bietet Euch somit die Möglichkeit, die ganze Begegnung auf einem mobilen Gerät zu sehen. Sei es Laptop, Smartphone, Tablet oder iPad – Ihr könnt entscheiden, wo Ihr BVB vs. FC Bayern live sehen wollt.

Bei Sky Go müsst Ihr nichts bezahlen, wenn Ihr regulärer Sky-Kunde seid. Denn: Ein Abonnement ist Voraussetzung für die Nutzung der Plattform. Ihr bekommt als Kunde einen zehnstelligen Code und einen PIN, der Euch Zugang zur Streamingwelt des Senders verschafft.

Anmelden, loslegen, Bundesliga live schauen – BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München am Dienstag ab 17.30 Uhr im LIVE-STREAM von Sky Go.

"Da ist das Ding!" - Fußball, wir lieben dich❗ 🔴⚪😍



Sky Ticket zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München live im Stream

Ihr habt kein Abonnement bei Sky beziehungsweise habt gar keine Zeit mehr, um die vollen 90 Minuten BVB vs. FC Bayern nicht zu verpassen? Kein Problem, Sky Ticket schafft Abhilfe.

Das ebenfalls von Sky angebotene Programm ermöglicht es Euch, Bundesliga live im Stream zu schauen, ohne auch nur ein langfristiges Abonnement abschließen zu müssen.

Alle Infos zu den Preisen bekommt Ihr auf der Homepage von Sky Ticket, nur eines vorab: Für 29,99 Euro könnt Ihr die restliche Saison anschauen. Bedeutet, dass dann jedes Spiel in voller Länge und jede Konferenz bei Euch im LIVE-STREAM zu sehen sein wird.

Zeigt Sky Sport News HD BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Am 26. Und am 27. Spieltag lief der Samstagnachmittag mit der Sky-Konferenz nicht nur im Pay-TV. Auch Sky Sport News HD zeigt die Konferenz live im Free-TV und auch im kostenlosen LIVE-STREAM.

Natürlich wäre es eine tolle Sache, wenn dies auch bei BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München der Fall wäre, doch leider ist dem nicht so.

Sky Sport News HD durfte die Konferenzen der letzten beiden Wochenende ausnahmsweise kostenfrei übertragen, nun kehren wir mit dem 28. Spieltag wieder in altes Fahrwasser zurück.

Heißt, um diesen Abschnitt zum Ende zu bringen, BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München wird nur im LIVE-STREAM von Sky Go oder Sky Ticket übertragen.

Wer zeigt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München live? Die Highlights sehen

Ihr habt das Bundesliga-Top-Spiel live im TV bei Sky oder im LIVE-STREAM mit Sky und, oder Sky Ticket verpasst? Kein Problem. Wir legen Euch folgende Empfehlung wärmstens ans Herz: Die Highlights zu BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München bei DAZN!

Der Streamingdienst lädt Euch bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff eine ausführliche Zusammenfassung auf die Plattform. Gegen 21 Uhr könnt Ihr die Highlights des Bundesliga-Top-Spiels zwischen Dortmund und München bei DAZN genießen.

Wer zeigt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München? Die Aufstellung beider Teams

Hier erscheinen am Dienstag gegen 17.30 Uhr die Infos zur Personalsituation beider Teams. Wie werden Lucien Favre und Hansi Flick aufstellen?

Wer zeigt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München? Das Titelrennen der Bundesliga

Platzierung Klub Spiele Siege Remis Niederlagen Torverhältnis Punkte 1. FC Bayern München 27 19 4 4 80:28 61 2. BVB (Borussia Dortmund) 27 17 6 4 74:33 57 3. 27 15 9 3 68:27 54 4. Bayer 04 Leverkusen 27 16 5 6 52:32 53 5. 27 16 4 7 53:34 52 6. 27 10 9 8 36:33 39

Wer zeigt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München? Die Highlights des Hinspiels

Im Hinspiel der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und dem BVB (Borussia Dortmund) ließ der Rekordmeister den Schwarz-Gelben nicht den Hauch einer Chance. Beim 4:0-Erfolg musste der BVB am Ende sogar froh sein, nicht noch schlimmer unter die Räder gekommen zu sein.

Tore: 1:0 Lewandowski (17.), 2:0 Gnabry (46.), 3:0 Lewandowski (76.), 4:0 Hummels (80., Eigentor)

Wer zeigt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München? Der Direktvergleich