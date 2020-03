BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Chelsea will Hakimi, Rummenigge rüffelt Götze

Chelsea will offenbar Achraf Hakimi, während Mario Götze Kritik einstecken muss. Außerdem: verlässt Haaland den Klub im Sommer? Alle News zum BVB.

Auch bei ruht aufgrund der Corona-Pandemie aktuell der Ball. Umso mehr Gerüchte gibt es derzeit um mögliche Transfers beim BVB.

Der buhlt wohl um den von ausgeliehenen Achraf Hakimi, während es Erling Haaland im Sommer offenbar zu jenen Königlichen ziehen könnte.

Mario Götze muss von Ex-BVB-Spieler Michael Rummenigge derweil heftige Kritik einstecken lassen - Axel Witsel macht außerdem angeblich seinen Trainerschein.

Borussia Dortmund am Sonntag: Alle News und Gerüchte zum BVB heute findet Ihr hier!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Chelsea zeigt Interesse an Achraf Hakimi

Der FC Chelsea hat angeblich bezüglich einer Verpflichtung von Achraf Hakimi bei Real Madrid angefragt. Dies berichtet der englische Mirror. Aktuell ist der Marokkaner noch bis Sommer an Borussia Dortmund ausgeliehen.

Zwar sollte Hakimi bei den Königlichen in die erste Mannschaft integriert werden, eine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft steht aber offenbar noch aus, nachdem man nicht weiß, ob und wie die aktuelle Saison zu Ende gespielt wird.

BVB-Chef Watzke erklärt umstrittenen Sportschau-Auftritt

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat Stellung zu seinem heftig diskutierten Auftritt in der ARD-Sportschau vor zwei Wochen genommen. In einem Interview mit der Bild am Sonntag distanzierte sich der 60-Jährige nun nicht vom Inhalt seiner Aussagen, allerdings durchaus von der Form.

"Ich habe mir diese Sendung noch einmal genau angesehen und muss sagen, dass jeder Satz, den ich gesagt habe, inhaltlich korrekt war", erklärt Watzke im Gespräch mit der BamS. "Ich hätte es allerdings freundlicher und empathischer ausdrücken können. Mea culpa! Meine Mitarbeiter wissen, dass ich auch mal impulsiv werden kann."

BVB: Michael Rummenigge schießt gegen Mario Götze

Ex-BVB-Star Michael Rummenigge hat Mario Götze in seiner Kolumne beim Sportbuzzer scharf kritisiert. Rummenigge, der von 1988 bis 1993 in Dortmund stürmte, erklärte, Götze solle "diesen ganzen Mist in den sozialen Netzwerken lassen und sich allein auf den Sport konzentrieren." Götzes Aktivitäten bei Instagram stoßen ihm sauer auf, er frage sich "ob das noch ein Fußballer ist oder eher ein Show-Talent."

Erling Haaland plant offenbar Wechsel zu Real Madrid

Stürmer Erling Haaland soll kein halbes Jahr nach seinem Wechsel zu Borussia Dortmund bereits seinen Abgang planen. Auch sein nächstes Ziel steht gemäß eines spanischen Medienberichts bereits fest: Real Madrid.

Wie ABC Deportes berichtet, soll Haaland bereits intern klargemacht haben, dass er gerne schon im Sommer zu den Königlichen wechseln wolle. Der Bericht besagt jedoch auch, dass Haaland auch mit einem Wechsel bis ins Jahr 2021 oder gar 2022 warten könne.

" Home Challenge": Dortmunds Hakimi trifft bei Premiere mit eigenem FIFA-Charakter

Achraf Hakimi hat bei seinem ersten Spiel der "Bundesliga Home Challenge" brilliert . In der Fußball-Simulation FIFA 20 traf der Flügelflitzer mit seinem eigenen Spiel-Charakter beim 2:2 auf der Playstation gegen Daniel Brosinski vom FSV zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung.

Da sich Youtuber Erne Embeli (BVB) und Mainz 05-Fan Julian Greis 1:1 trennten, endete die Begegnung 3:3. Zum Auftakt hatte sich nach einer knapp 30-minütigen Verspätung die TSG Hoffenheim mit Profi Munas Dabbur und Fan Marcel Schwarz mit 3:2 gegen die SpVgg durchgesetzt.

Axel Witsel macht wohl während der Coronakrise seinen Trainerschein

Mittelfeldspieler Axel Witsel von Borussia Dortmund nutzt offenbar die spielfreie Zeit während der Coronakrise um seine Trainerlizenz zu machen. Wie der englische Telegraph berichtet , nimmt der 31-Jährige an einem Online-Kurs des belgischen Verbands teil, der zum Erwerb der UEFA A- und B-Lizenz berechtigt.

Neben Witsel sollen auch seine Nationalmannschaftskollegen Kevin De Bruyne ( ) und Romelu Lukaku ( ) an der Schulung teilnehmen. Alle drei halten sich derzeit aufgrund der Corona-Pandemie mit individuellen Trainingsplänen zuhause fit.