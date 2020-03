BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Berbatov glaubt an Sancho-Zusage bei United, Reus nennt Gehaltsverzicht "normal"

Jadon Sancho soll offen für einen Wechsel zu Manchester United sein und Marco Reus erklärt den Gehaltsverzicht der Borussen. Alle News zum BVB.

Auch bei ruht aufgrund der Corona-Pandemie aktuell der Ball. Umso mehr Gerüchte gibt es derzeit um mögliche Transfers beim BVB.

Gemeinsam mit den drei anderen deutschen @ChampionsLeague -Teilnehmern hat sich der #BVB im Rahmen einer Solidaritätsaktion auf eine finanzielle Unterstützung von Klubs der 1. und 2. @Bundesliga_DE geeinigt.



Zur Meldung 👉 https://t.co/t6lRZRuMRj pic.twitter.com/bVyIV1WtNz — Borussia Dortmund (@BVB) March 26, 2020

So ist Jadon Sancho weiter bei im Gespräch und ein ehemaliger Red Devil glaubt, dass der Engländer gerne ins Old Trafford wechseln möchte.

Emre Can unterstütze eine Aktion gegen Vereinsamung und Marco Reus erklärt den Gehaltsverzicht der Borussia-Profis.

Außerdem: Carsten Kramer schickt eine emotionale Videobotschaft an knapp 1000 BVB-Fanklubs.

Borussia Dortmund am Samstag: Alle News und Gerüchte zum BVB heute findet Ihr hier!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Berbatov: BVB-Star Sancho würde bei United-Angebot nicht "zweimal überlegen"

Ex-ManUnited-Stürmer Dimitar Berbatov glaubt, dass Jadon Sancho bei einem Transfer-Angebot der Red Devils zusagen würde. Der 20-jährige Youngster würde nicht "zweimal überlegen", sollte sich die Gelegenheit bieten, sagte Berbatov gegenüber Betfair.

"Wenn sie ihn bekommen, denke ich, dass er eine großartige Ergänzung sein wird. Dennoch bin ich gespannt, wie sie dann aufstellen. Manchester United hat bereits Marcus Rashford, Anthony Martial, Daniel James und Mason Greenwood. Wenn sie Sancho in der nächsten Saison holen, könnte es schwierig sein - auch wenn sie auf die Jugend setzen - alle spielen zu lassen", so der Bulgare.

Denn "wenn er woanders hin will, muss er die Gewissheit haben regelmäßig zu spielen", weiß auch Berbatov. "Es macht keinen Sinn, woanders hinzugehen und nicht zu spielen."

BVB-Kapitän Reus nennt Gehaltsverzicht "normal" - Spende über 500.000 Euro

Kapitän Marco Reus hat den Gehaltsverzicht bei Vizemeister Borussia Dortmund als Selbstverständlicheit bezeichnet. "Für uns ist es normal, denn wir wollen dem Verein helfen. Wir haben 850 Mitarbeiter bei Borussia Dortmund. Die gilt es auch zu bezahlen, damit sie sich keine großen Sorgen machen müssen", sagte Reus (30) in einem vom BVB verbreiteten Video.

Der Nationalspieler spendet zudem mit seiner Ehefrau Scarlett Gartmann 500.000 Euro an kleine sowie mittelständische Unternehmen in Dortmund und startet damit die Aktion "HelpYourHometown". "Es sind so viele Schicksale, die uns jetzt schon erreicht haben und hier möchten wir helfen und etwas zurückgeben", sagte Reus in einer Videobotschaft auf Instagram .

BVB: Emre Can unterstützt Aktion "Stift und Papier"

BVB-Mittelfeldspieler Emre Can will in Zeiten von Corona mit Stift und Papier für Freude sorgen. Der 26-Jährige nimmt an der Aktion "Stift und Papier" teil, die Brieffreundschaften unterstützen, die Generationen gegen die Vereinsamung verbinden sollen.

"Freunde und Kollegen haben mich heute auf diese sehr schöne Aktion aufmerksam gemacht, bei der wir alle ein Stück Menschlichkeit in diesen schwierigen Tagen zurückgeben können", sagte der Nationalspieler der Bild . "Alles, was wir dafür brauchen ist Stift und Papier. In dieser turbulenten Zeit ist Menschlichkeit unser verlässlichster Partner."

Schließt man sich der Aktion an, bekommt man einen Brieffreund vermittelt, der aufgrund seines Alters, Krankheiten oder anderen Gründen nicht mehr so am öffentlichen Leben teilnehmen wie andere. "Aber es ist auch als Aufruf innerhalb der Familien zu sehen. Schenkt euren Lieben ein paar Zeilen und haltet den Kontakt zwischen den Generationen!", so Can.

BVB-Marketingchef Carsten Cramer: "Die Lage ist sehr ernst"

Borussia Dortmunds Marketingchef Carsten Cramer hat sich in einer emotionalen Videobotschaft an die 950 Fanklubs des BVB gewandt und über die schwierige Situation des Vereins gesprochen.

"Die Lage beim BVB ist sehr ernst", sagte Cramer in einer achtminütigen Ansprache und führte aus: "Das gesamte Fußballsystem ist ernsthaft in Gefahr." Eine Feststellung, die aber nicht dazu führen müsse, "dass ihr euch massive Sorgen macht oder in Panik verfallt", erklärte der 51-Jährige den Anhängern der Schwarzgelben.

Demnach arbeite man daran, "Lösungen herbeizuführen, dass wir als Borussia Dortmund diese Krise meistern". Anschließend richtete sich Cramer an die rund 850 Mitarbeiter von Dortmund und versicherte, "dass das Thema Kurzarbeit keins ist". Das Führungspersonal und die Mannschaft werden in Zeiten der Coronakrise auf Teile ihres Gehalts verzichten, wie Borussia Dortmund am Donnerstag kommunizierte.

"Das war ein wichtiges Zeichen, mit dem wir zeigen wollen, dass wir uns der Verantwortung bewusst sind", betonte Cramer: "Die Spieler gehen vorweg, damit die Arbeitsplätze am Rheinlanddamm gesichert sind."

Zudem nutzt Cramer die Plattform, um die BVB-Anhänger zu aktivieren. Diese könnten helfen, die "schwierige Situation im Hinblick auf die Liquidität" zu bewältigen. Jedem Kartenbesitzer stehe natürlich eine Rückerstattung zu, so Cramer: "Aber wir würden uns auch freuen, wenn der eine oder andere Euro bei Borussia Dortmund verbleibt."

Zusammen mit dem Fan-Rat und den Vertretern des Bündnisses Südtribüne suche er nach Lösungen, "mit der alle Beteiligten leben können".