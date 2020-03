BVB-Chef Watzke erklärt umstrittenen Sportschau-Auftritt: "Das bedeutet für mich Verantwortung und Solidarität"

Sein jüngster Auftritt in der Sportschau brachte Hans-Joachim Watzke viel Kritik ein. Er nahm zu seinen Aussagen nochmals Stellung.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat Stellung zu seinem heftig diskutierten Auftritt in der ARD-Sportschau vor zwei Wochen genommen. In einem Interview mit der Bild am Sonntag distanzierte sich der 60-Jährige nun nicht vom Inhalt seiner Aussagen, allerdings durchaus von der Form.

"Ich habe mir diese Sendung noch einmal genau angesehen und muss sagen, dass jeder Satz, den ich gesagt habe, inhaltlich korrekt war", erklärt Watzke im Gespräch mit der BamS. "Ich hätte es allerdings freundlicher und empathischer ausdrücken können. Mea culpa! Meine Mitarbeiter wissen, dass ich auch mal impulsiv werden kann."

Watzke sei "sauer" über einen Beitrag im Rahmen der Sendung, in der er gemeinsam mit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet aufgetreten war, gewesen und habe daraufhin emotional reagiert.

In dem Beitrag "kam ein Philosoph zu Wort, der sinngemäß behauptet hat, die Gesellschaft benötige den Fußball nicht. Aber jeder Bürger, jeder Politiker, jeder, mit dem du sprichst, sagt dir, dass der Fußball ein wichtiger Kitt in unserer Gesellschaft ist. Vielleicht DER Kitt, der vom Topmanager bis zur Aushilfe alle Gruppen verbindet! Wer kann das sonst?", erklärt Watzke. "Und dann gibt ausgerechnet die Sportschau so jemandem ein Podium."

Harsche Kritik: Vorwurf der Unsolidarität gegen Watzke

Watzke stellte jetzt richtig: "Wir können nicht unter den Tisch fallen lassen, dass die -Vereine auch Wettbewerber sind und bleiben. Und trotzdem sind wir natürlich solidarisch, wenn jemand unverschuldet in eine Schieflage geraten ist. Das schließt sich nicht aus."

In dem ARD-Interview hatte Watzke etwaige finanzielle Hilfen der besser betuchten Klubs der Bundesliga gegenüber den "kleineren" Vereinen in der Liga deutlich infrage gestellt und damit harsche Kritik hervorgerufen. "Ich weiß nicht, was ihn dazu getrieben hat, das zu sagen. Ich halte das für absolut unsolidarisch. Es war weder der richtige Zeitpunkt noch der richtige Inhalt", sagte etwa Thomas Röttgermann, Vorstandvorsitzender von , gegenüber der Rheinischen Post.

Watzke: "Es geht um ganz normale Arbeitnehmer, nicht um Fußball-Millionäre"

Inzwischen hat nicht zuletzt Borussia Dortmund seine Bereitschaft zur Solidarität in der Krise gezeigt, wie etwa mit dem 20-Millionen-Euro-Hilfsfonds, der gemeinsam mit Bayern München, und ins Leben gerufen wurde. Geld, das die DFL laut Watzke nach Bedürftigkeit verteilen solle.

"Ich trage Verantwortung für mehr als 150.000 Mitglieder, für unsere Aktionäre, aber vor allem für 850 Mitarbeiter des BVB und deren Familien. Wir sind einer der größten Arbeitgeber in der Stadt. Es geht um ganz normale Arbeitnehmer, nicht um Fußball-Millionäre", erklärt Watzke in der BamS. "Unser Reisebüro verkauft keine Reisen mehr, unsere Event & Catering-GmbH macht keine Events mehr und schon gar kein Catering. Trotzdem haben wir gesagt: Als Zeichen der Einheit des BVB wird es zunächst keine Kurzarbeit geben. Das bedeutet für mich Verantwortung und Solidarität."