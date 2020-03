BVB-Kapitän Reus nennt Gehaltsverzicht "normal" - Spende über 500.000 Euro

Kapitän Marco Reus sieht den Gehaltsverzicht der BVB-Profis als normal an und spendet außerdem eine großzügige Summe.

Kapitän Marco Reus hat den Gehaltsverzicht bei Fußball-Vizemeister als Selbstverständlickeit bezeichnet. "Für uns ist es normal, denn wir wollen dem Verein helfen. Wir haben 850 Mitarbeiter bei Borussia Dortmund. Die gilt es auch zu bezahlen, damit sie sich keine großen Sorgen machen müssen", sagte Reus (30) in einem vom BVB verbreiteten Video.

Der Nationalspieler spendet zudem mit seiner Ehefrau Scarlett Gartmann 500.000 Euro an kleine sowie mittelständische Unternehmen in Dortmund und startet damit die Aktion "HelpYourHometown". "Es sind so viele Schicksale, die uns jetzt schon erreicht haben und hier möchten wir helfen und etwas zurückgeben", sagte Reus in einer Videobotschaft auf Instagram .

BVB-Profis verzichten auf Teil der Gehälter

Die Dortmunder Profis hatten zu Wochenbeginn erklärt, in der Coronakrise freiwillig auf einen Teil der Gehälter zu verzichten. Auch Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, weitere Verantwortliche wie Sportdirektor Michael Zorc oder Lizenzspielerchef Sebastian Kehl und auch Trainer Lucien Favre machen Abstriche. Insgesamt soll ein zweistelliger Millionenbetrag eingespart werden.

"Dass dieses Thema irgendwann kommen wird, war uns allen klar, weil die Vereine sich über einen gewissen Zeitraum nicht mehr halten können", sagte Reus. Daher habe es einen großen Austausch innerhalb der Mannschaft gegeben, jeder sei mit dem Schritt einverstanden.