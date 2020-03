BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Bellingham-Deal könnte platzen, Hakimi spricht über Zukunft

Verliert Borussia Dortmund den Poker um Jude Bellingham? Achraf Hakimis Zukunft ist offenbar weiter unklar. Alle News zum BVB.

Auch bei ruht aufgrund der Corona-Pandemie aktuell der Ball. Umso mehr Gerüchte gibt es derzeit um die Spieler des BVB.

Bei Wunschspieler Jude Bellingham könnte ein Klub aus der Premier League dazwischenfunken. Allerdings könnte die Coronakrise auch dazu führen, dass Jadon Sancho noch ein Jahr in Dortmund bleibt.

Außerdem: Achraf Hakimi weißt nicht, wie seine Zukunft aussieht und Mario Götze ist wohl in begehrt.

Borussia Dortmund am Donnerstag: Alle News und Gerüchte zum BVB heute findet Ihr hier!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Geht der BVB leer aus? macht bei Jude Bellingham Ernst

Borussia Dortmund droht im Poker um das Mittelfeldtalent Jude Bellingham von Birmingham City das Nachsehen. Zuerst berichtete die WAZ, dass die Coronakrise finanzielle Hürden für den Transfer aufbauen könnte, nun behauptet Sky, dass Manchester United seine Bemühungen immer mehr intensiviert.

Demzufolge soll bereits seit Monaten ein Austausch zwischen den Red Devils und Bellingham stattfinden. Das starke Interesse hat beim Spieler offenbar Eindruck hinterlassen. Außerdem soll Bellingham die neue Herangehensweise Uniteds - vermehrt auf junge Spieler zu setzen - gefallen.

Zuletzt hieß es, dass ein Wechsel Bellinghams nach Dortmund fast in trockenen Tüchern sei.

BVB-Star Achraf Hakimi: "Hatte seit meinem Abgang keinen Kontakt zu "

Achraf Hakimi hat nach eigener Auskunft seit seinem Wechsel von Real Madrid zu Borussia Dortmund im Sommer 2018 keine Gespräche mit Vertretern seines Stammvereins geführt. Der zweijährige Leihvertrag des 21-jährigen Rechtsverteidigers läuft im Sommer ohne Kaufoption aus.

"Ich hatte zu Real Madrid seit meinem Abgang keinen Kontakt", sagte Hakimi in einem Video-Interview der spanischen TV-Talkshow El Chiringuito: "Mir wurde bislang nicht gesagt, was in Zukunft passiert."

BVB: AC Milan soll Interesse an Mario Götze haben

Der italienische Top-Klub hat offenbar Interesse an einem Sommertransfer von BVB-Profi Mario Götze. Dies berichtet der Corriere dello Sport.

Demnach soll ein Wechsel Götzes nach Italien durchaus möglich sein, auch weil seine Ehefrau Ann-Kathrin Götze aufgrund ihres Berufs als Model des Öfteren in Mailand weilt.

In den vergangenen Tagen wurde vermehrt über die Zukunft des 28-Jährigen diskutiert. Italien soll ein Wunschziel des deutschen WM-Finalhelden von 2014 sein. Zuletzt sollen zwei Bundesligisten einen Transfer ins Auge gefasst haben.

BVB-Star Jadon Sancho auf möglichen ManUnited-Wechsel angesprochen

Jadon Sancho von Borussia Dortmund ließ am Montagabend via Instagram-Live seine Fans an seinem aktuellen Leben in Zeiten des Coronavirus teilnehmen und wurde dabei auf einen potenziellen Sommertransfer zu Manchester United angesprochen.

Der Engländer erhielt während seines Live-Streams folgende Message eines Fans: "Ignorier das, wenn du zu United kommst." Sancho reagierte nach kurzem Zögern und einem Grinsen mit den Worten: "Bleibt alle daheim."

Einige Fans sahen darin einen Hinweis, dass der BVB-Angreifer im Sommer ins Old Trafford wechseln könnte.

BVB-Profis verzichten auf Teil ihrer Gehälter

Die Stars von Borussia Dortmund verzichten in der Coronakrise freiwillig auf einen Teil ihrer Gehälter. Eine entsprechende Vereinbarung zwischen Spielern und Verein bestätigte der BVB am Dienstag.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wertete das Entgegenkommen aus der Mannschaft zum Wohle der 850 Klub-Mitarbeiter als "wertvolles Zeichen der Solidarität". Auch Watzke, weitere Verantwortliche wie Sportdirektor Michael Zorc oder Lizenzspielerchef Sebastian Kehl und auch Trainer Lucien Favre machen beim Gehalt Abstriche. Insgesamt soll ein zweistelliger Millionenbetrag eingespart werden.

BVB: Verbleib von Jadon Sancho offenbar möglich - Bundesligist hält an Schmerzgrenze fest

Bundesligist Borussia Dortmund hält trotz der derzeit kursierenden Corona-Pandemie offenbar eisern an seiner Schmerzgrenze für Offensivstar Jadon Sancho fest. Dies berichtet die Bild.

Demnach müssen die Interessenten mindestens 130 Millionen Euro für den jungen Engländer auf den Tisch legen, um ihn aus Dortmund loszueisen. Andernfalls wird der 20-Jährige seine Karriere bei Schwarz-Gelb fortsetzen, so der Bericht.

Sancho, dessen Vertrag noch bis 2022 läuft, ist offenbar Wunschspieler von Manchester United und auch des . Würde der Nationalspieler über diesen Sommer hinaus im Signal Iduna Park bleiben, dann könnte der BVB ihn immer noch im kommenden Jahr verkaufen, um eine hohe Ablösesumme zu generieren.