BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund hat Sancho-Nachfolger aus Brasilien im Blick

Der BVB hat in Berlin einen wichtigen Dreier eingefahren, Jadon Sancho erzielte dabei einen Treffer. Derweil gibt es Gerüchte um seinen Nachfolger.

hat bei einen 2:1-Zittersieg eingefahren. Trotz 2:0-Führung gab der BVB nach der Pause die Kontrolle über die Partie ab und geriet in Unterzahl mächtig in Bedrängnis. Wegen wiederholten Foulspiels sah Abwehrchef Mats Hummels schon früh Gelb-Rot.

Nach Schlusspfiff äußerten sich zahlreiche BVB-Stars zum wichtigen Sieg in Berlin. Offensivspieler Julian Brandt schwärmte dabei von seinem Mitspieler Dan-Axel Zagadou.

Gleichzeitig gibt es Gerüchte um einen möglichen Nachfolger für Flügelstürmer Jadon Sancho.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Borussia Dortmund hat offenbar Antony als Nachfolger von Jadon Sancho im Visier

Borussia Dortmund ist offenbar an Antony vom FC Sao Paulo interessiert. Wie Globo Esporte berichtet, sind bereits BVB-Scouts nach geschickt worden, um den 19-jährigen Flügelspieler zu beobachten.

Antony habe dabei einen hervorragenden Eindruck hinterlassen, berichtet das brasilianische Medium weiter. In dem Spiel gegen CR Vasco da Gama, das die Scouts dem Bericht zufolge vor Ort verfolgten, erzielte er das Siegtor für Sao Paulo.

Borussia Dortmund hat in Unterzahl mit 2:1 bei Hertha BSC gewonnen und damit BVB-Trainer Lucien Favre Luft verschafft. Nach dem Sieg in Berlin sprach Julian Brandt in der Mixed Zone des Olympiastadions mit der Presse.

Im Interview äußert sich Brandt zum Kampf in Unterzahl, zur starken Anfangsphase und der Diskussion um Favre.

Nationalspieler Marco Reus sucht weiter seine Form. Dass es gegen Hertha zum Sieg reichte, lag an seinen Nebenleuten. Die Noten.​

Der BVB hat gegen Hertha einen wichtigen Sieg eingefahren. Dabei spielten die Borussen beim Klinsi-Debüt eine komplette Halbzeit in Unterzahl.

