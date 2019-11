BVB, News und Gerüchte: Lucien Favre äußert sich zu Jadon Sanchos Bank-Platz, Lionel Messi zu stark für den BVB - alles zu Borussia Dortmund

Gegen Barcelona stand Sancho überraschenderweise nicht in der Startelf. BVB-Trainer Lucien Favre erklärt wieso. Alle News zum BVB.

Für geht es Schlag auf Schlag. Am Mittwochabend verlor man das Champions-League-Spiel beim mit 1:3, am Samstag steht die Bundesligapartie bei auf dem Programm. Dort ist der BVB zum Siegen verdammt.

Alle BVB-Highlights aus Bundesliga und CL auf DAZN

Insgesamt enttäuschte der BVB in Barcelona. Einzig Jadon Sancho sorgte nach seiner Einwechslung für etwas Schwung. Lucien Favre erklärt, warum der Engländer erst zur Halbzeit ran durfte.

Außerdem: Die Krise des BVB geht weiter, genauso wie die Zusammenarbeit mit Lucien Favre. Und: Warum Paco Alcacer gerne nach zurückkehren würde.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Borussia Dortmund - Lucien Favre über Jadon Sanchos Bank-Platz: Brauchten fokussierte Spieler

BVB gegen Barca: Hummels patzt, offensiv glänzt nur einer: Die Noten der BVB-Stars in Barcelona

Der BVB zeigt bei Barca eine zaghafte Vorstellung. Mats Hummels fällt gleich zweimal negativ auf. Im Angriff glänzt nur ein Einwechselspieler.

VIDEO-Highlights, UEFA : FC Barcelona - Borussia Dortmund 3:1

BVB: "Okay" ist im Camp Messi nicht genug: Dortmunds Krise bleibt - wie Favre

Die Krise von Borussia Dortmund setzt sich auch in der Champions League fort. Nach der 1:3-Pleite beim FC Barcelona, die den Einzug ins Achtelfinal erheblich gefährdet, steht eine sofortige Entlassung des immer betrübteren Trainers Lucien Favre aber nicht im Raum - weil die Leistung der Mannschaft nach Ansicht der Beteiligten "okay" war.

BVB-Stürmer Paco Alcacer: "Würde gerne in zurückkehren"

Paco Alcacer von Borussia Dortmund sieht seine sportliche Zukunft in Spanien. "Wo ich in Zukunft spielen werde, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was das Leben für mich bereithält. Aber ich würde in der Zukunft sehr gerne in LaLiga zurückkehren", sagte Alcacer in einem Interview mit der Marca .

An Spanien vermisse er vor allem das Wetter, das Essen sowie die Sitten und Bräuche des Landes. Dennoch sei die aber "ein großartiger Wettbewerb" und die Stadien besonders "beeindruckend".

BVB: Mario Mandzukic und Emre Can für 30 Millionen Euro zu Borussia Dortmund?

Die Gerüchte um einen Wechsel von Mario Mandzukic und Emre Can zu Borussia Dortmund werden konkreter. Wie die Sport Bild berichtet, würde das Juventus-Duo den BVB rund 30 Millionen Euro kosten.

Demnach wäre Mandzukic, der aktuell nur Reservist bei der Alten Dame ist, für weniger als zehn Millionen Euro zu haben. Für Can verlange der italienische Serienmeister hingegen mindestens 20 Millionen Euro.