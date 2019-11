BVB, News und Gerüchte: Lucien Favre hielt Mats Hummels für überschätzt, abgesagte Meisterfeier kostete Dortmund viel Geld

Der BVB wartet seit drei Spielen auf einen Sieg. Rund um Lucien Favre, Jadon Sancho und Mats Hummels gibt es Diskussionen und Schlagzeilen.

Für geht es Schlag auf Schlag. Am Mittwochabend verlor man das Champions-League-Spiel beim mit 1:3, am Samstag steht die Bundesligapartie bei auf dem Programm. Dort ist der BVB zum Siegen verdammt.

In Berlin ruhen die Hoffnungen auch auf Jadon Sancho. Er hinterließ nach seiner Einwechslung in Barcelona einen guten Eindruck. Eine Verspätung soll der Grund dafür gewesen sein, dass er nicht in der Startformation stand.

Außerdem: Ex-Bundesligaprofi Thorben Marx plaudert aus dem Nähkästchen und verrät, wie Lucien Favre einst über seinen heutigen Schützling Mats Hummels dachte.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Thorben Marx: BVB-Trainer Lucien Favre hielt Mats Hummels für "überschätzt"

Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre soll Innenverteidiger Mats Hummels zu seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach für überschätzt gehalten haben. Das verriet Ex-Fohlen-Profi Thorben Marx im Interview mit Sky .

"Er (Lucien Favre, Anm. d. Red.) hatte damals gesagt, dass er ihn etwas überschätzt findet. Ich weiß nicht, ob Hummels wirklich der Lieblingsspieler von Lucien Favre war", sagte der 38-Jährige. "Als wir damals die Videoanalysen gemacht haben, war er von Hummels nicht ganz so überzeugt."

Abgesagte BVB-Meisterfeier kostete die Stadt Dortmund viel Geld

Die abgesagte Meisterfeier im Juni dieses Jahres hat die Stadt Dortmund eine Menge Geld gekostet. Wie die Ruhr Nachrichten zunächst meldeten, entstanden durch die Planung der großen Feier und deren spätere Absage (Storno-) Kosten in Höhe von 320.000 Euro. Diese Summe wird in Verwaltungsunterlagen genannt, die am Donnerstag dem Rat der Stadt vorgelegt wurden.

Der BVB durfte sich in der letzten Saison bis zum 34. Spieltag Hoffnungen auf den Gewinn der Meisterschaft machen. Nachdem sich die Stadt auf den Fall eines schwarz-gelben Triumphs vorbereitet hatte, verloren die Dortmunder das Fernduell mit dem FC Bayern um die Krone und so fiel die Feier kurzfristig aus.

BVB: Jadon Sancho antwortet pöbelndem Fan auf Twitter

adon Sancho hat einem pöbelnden Fan auf Twitter geantwortet und dabei die Contenance gewahrt. Und dies, obwohl die Anhängerin, die offenbar nicht wirklich mit einer Replik gerechnet hatte, ihm unter anderem vorwarf, sich "wie ein Stück Sch****" zu benehmen.

Sie schrieb am Tag nach der 1:3-Niederlage des BVB in der gegen den FC Barcelona: "Es ist offensichtlich, dass Du wechseln willst. Aber noch spielst Du für diesen Klub. Dortmund zahlt Dein Gehalt. Vielleicht solltest Du aufhören, Dich wie ein Stück Sch**** zu benehmen und tun, zu was Dein Vertrag Dich verpflichtet. Vor der Zeit bei der Borussia warst Du ein Niemand. Ein bisschen Respekt und Dankbarkeit, bitte."

Think I showed heart n desire last night 🤷🏽‍♂️ anyway we will try our best to get the 3 points on Saturday! 💪🏼 — Jadon Sancho (@Sanchooo10) 28. November 2019

Sancho, der in Barcelona eingewechselt worden war und den einzigen Dortmunder Treffer markiert hatte, entgegnete: "Ich glaube, ich habe gestern Abend meinen Willen gezeigt. Jedenfalls werden wir unser Bestes geben, am Samstag drei Punkte zu holen."

BVB: Kam Jadon Sancho zu spät zur Mannschaftssitzung?

Englands Shootingstar Jadon Sancho hat bei Borussia Dortmund vor dem Spiel in der Champions League beim FC Barcelona (1:3) offenbar für den nächsten Eklat gesorgt. Dies berichtet die Bild .

Demnach sei der 19-Jährige am Tag des Spiels zu spät zur Mannschaftssitzung im Teamhotel gekommen, wobei wichtige Details zum Gegner und zur Taktik besprochen worden sein sollen.

BVB-Trainer Lucien Favre erklärt Jadon Sanchos Bankplatz

BVB gegen Barca: Hummels patzt, offensiv glänzt nur einer: Die Noten der BVB-Stars in Barcelona

Der BVB zeigt bei Barca eine zaghafte Vorstellung. Mats Hummels fällt gleich zweimal negativ auf. Im Angriff glänzt nur ein Einwechselspieler.

