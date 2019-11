BVB, News und Gerüchte: BVB würde bei Favre-Aus wohl viel Geld sparen, auch Julian Weigl stand angeblich auf Barca-Zettel - alles zu Borussia Dortmund

Seit Wochen steht Lucien Favre unter Druck und ist zum Siegen verdammt. Eine Entlassung könnte sich finanziell positiv für den BVB auswirken.

steht vor einer wichtigen Woche. Im Champions-League-Spiel beim und in der Bundesligapartie bei will man die Wende schaffen. Coach Lucien Favre steht dabei mächtig unter Druck, kann damit allerdings anscheinend gut umgehen.

Alle BVB-Highlights aus Bundesliga und CL auf DAZN

Sollte der BVB abermals enttäuschen, könnte das Aus des Franzosen besiegelt sein. Dann würde die Borussia offenbar viel Geld sparen.

Außerdem: Julian Weigl und Marco Reus standen angeblich auf der Wunschliste des FC Barcelona und Emre Can und Mario Mandzukic könnten zum Schnäppchen werden.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Borussia Dortmund würde bei Favre-Aus offenbar viel Geld sparen

Der BVB würde bei der Entlassung von Cheftrainer Lucien Favre offenbar viel Geld sparen. Wie die Bild berichtet, wurde bei der Vertragsverlängerung des Schweizers im Juli eine Trennungs-Klausel eingebaut. Somit sei eine mögliche Abfindung bereits geregelt.

Demnach müsste der BVB bei einer Entlassung Favre für die restlichen 19 Monate (Vertrag bis 2021) eine Entschädigung in Höhe von knapp 2,8 Millionen Euro zahlen.

Vergleicht man dies mit seinem Jahresgehalt, was offenbar bei 3,8 Millionen Euro liegt, würden die BVB-Bosse dementsprechend viel Geld sparen.

BVB: Barca wollte offenbar Julian Weigl

Der FC Barcelona hat sich im Sommer 2018 angeblich konkret mit Dortmunds Julian Weigl beschäftigt. Das berichtet die Mundo Deportivo.

Die Katalanen wurden dem Bericht zufolge letztendlich allerdings auf den damaligen -Profi Frenkie De Jong aufmerksam, der ein Jahr später zu Barca ging.

BVB: Mario Mandzukic und Emre Can für 30 Millionen Euro zu Borussia Dortmund?

Die Gerüchte um einen Wechsel von Mario Mandzukic und Emre Can zu Borussia Dortmund werden konkreter. Wie die Sport Bild berichtet, würde das Juventus-Duo den BVB rund 30 Millionen Euro kosten.

Demnach wäre Mandzukic, der aktuell nur Reservist bei der Alten Dame ist, für weniger als zehn Millionen Euro zu haben. Für Can verlange der italienische Serienmeister hingegen mindestens 20 Millionen Euro.

Borussia Dortmund - Favre vor Schicksalsspiel: "Wir haben Druck"

BVB: Kapitän Marco Reus verhandelte offenbar mit dem FC Barcelona

Marco Reus stand offenbar vor der Saison 2016/17 vor einem Wechsel zum FC Barcelona und soll sich einem Bericht der Mundo Deportivo zufolge sogar mit den Verantwortlichen der Katalanen zu Verhandlungen getroffen haben. Nach Angaben der katalanischen Sporttageszeitung soll dieses Treffen seinerzeit am Flughafen in Düsseldorf stattgefunden haben.

Gescheitert sei der Deal an der Stammplatzgarantie, die Reus im Zuge der Verhanldungen gefordert haben soll, um seine Chancen in der Nationalmannschaft nicht zu gefährden, heißt es in dem Bericht. Weil Barca darauf nicht eingehen wollte, lehnte der heutige BVB-Kapitän das Angebot der Spanier ab. Stattdessen verpflichteten die Katalanen - zu dieser Zeit mit Lionel Messi, Neymar und Luis Suarez ohnehin hochkarätig in der Offensive besetzt - Paco Alcacer für 30 Millionen Euro als Alternative im Angriff. Zwei Jahre später zog es den Spanier aufgrund seiner bei Barca geringen Spielzeit zum BVB. Hier geht's zur kompletten Meldung.

BVB: Die nächsten vier Partien von Borussia Dortmund