BVB, News und Gerüchte: Julian Nagelsmann liebäugelte wohl mehrmals mit Trainerjob - alles zu Borussia Dortmund von heute

Offenbar stand Julian Nagelsmann nicht nur einmal in Kontakt mit den BVB-Verantwortlichen wegen eines Engagements als Trainer von Schwarz-Gelb.

Der BVB steht vor der wohl denkbar schwersten Aufgabe im Weltfußball: In der muss das Team von Trainer Lucien Favre auswärts im Camp Nou beim ran. Während Favre in den letzten Wochen und den teils durchwachsenen Leistungen seiner Akteure in der Kritik stand, wurde nun bekannt, dass Julian Nagelsmann offenbar gleich zweimal vor einem Engagement beim BVB stand, die Zusammenarbeit aber aus verschiedenen Gründen nicht zustande kam.

Personell muss Schwarz-Gelb vor dem wichtigen Duell gegen die Katalanen unter anderem auf Paco Alcacer verzichten. Außerdem: Nun wurde enthüllt, dass Marco Reus einst mit Barca verhandelte - und warum ein Wechsel scheiterte.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Julian Nagelsmann liebäugelte offenbar mit Trainerjob bei

Julian Nagelsmann hatte offenbar gleich zweimal Interesse am Trainerposten beim BVB. Wie die Bild berichtet, soll Borussia Dortmund bereits 2017 nach dem Abschied von Trainer Thomas Tuchel an Nagelsmann dran gewesen sein.

Weil der damalige Coach der TSG Hoffenheim allerdings bei seinem Klub im Wort gestanden haben soll und einen gültigen Vertrag bis Sommer 2019 besaß, kam eine Zusammenarbeit nicht zustande.

Auch 2018 - nach den gescheiterten Experimenten mit Peter Bosz und Peter Stöger - sollen die Drähte zwischen Nagelsmann und Schwarz-Gelb wieder geglüht haben. Demnach soll der 32-Jährige dem BVB versprochen haben, nach Ablauf seines Hoffenheim-Vertrages in Dortmund einzusteigen.

Allerdings suchten die Verantwortlichen damals nach einer sofortigen Dauerlösung und entschieden sich für Lucien Favre als neuen Chefcoach. Nagelsmann ist seit vergangenem Sommer Trainer bei .

BVB ohne Alcacer und Bruun Larsen nach Barcelona

Ohne sein Angreifer-Duo Paco Alcacer und Jacob Bruun Larsen ist Bundesligist Borussia Dortmund zum Champions-League-Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr) beim spanischen Meister FC Barcelona gereist. Die Stürmer fehlten am Dienstag beim Abflug ebenso wie der langzeitverletzte Däne Thomas Delaney.

Alcacer musste nach Vereinsangaben wegen eines Magen-Darm-Infekts auf den Heimattrip zu seinem Ex-Klub verzichten, nachdem die Knieverletzung des 26-Jährigen aus dem Punktspiel am vergangenen Freitag gegen den (3:3) bereits weitgehend abgeklungen schien. Bruun Larsen laboriert an Kniebeschwerden.

Delaney steht den Westfalen wegen mehrerer Bänderrisse im rechten Sprunggelenk schon seit der vergangenen Woche nicht zur Verfügung.

BVB: Kapitän Marco Reus verhandelte offenbar mit dem FC Barcelona

Marco Reus stand offenbar vor der Saison 2016/17 vor einem Wechsel zum FC Barcelona und soll sich einem Bericht der Mundo Deportivo zufolge sogar mit den Verantwortlichen der Katalanen zu Verhandlungen getroffen haben. Nach Angaben der katalanischen Sporttageszeitung soll dieses Treffen seinerzeit am Flughafen in Düsseldorf stattgefunden haben.

Gescheitert sei der Deal an der Stammplatzgarantie, die Reus im Zuge der Verhanldungen gefordert haben soll, um seine Chancen in der Nationalmannschaft nicht zu gefährden, heißt es in dem Bericht. Weil Barca darauf nicht eingehen wollte, lehnte der heutige BVB-Kapitän das Angebot der Spanier ab. Stattdessen verpflichteten die Katalanen - zu dieser Zeit mit Lionel Messi, Neymar und Luis Suarez ohnehin hochkarätig in der Offensive besetzt - Paco Alcacer für 30 Millionen Euro als Alternative im Angriff. Zwei Jahre später zog es den Spanier aufgrund seiner bei Barca geringen Spielzeit zum BVB. Hier geht's zur kompletten Meldung.

Funkel: BVB-Spieler in größerer Verantwortung als Favre

Trainer Friedhelm Funkel vom Fußball-Bundesligisten nimmt seinen Dortmunder Kollegen Lucien Favre in Schutz und die BVB-Profis in die Pflicht. "Die Spieler sind in einer viel, viel größeren Verantwortung als der Trainer, denn sie haben in einigen Spielen nicht das abgerufen, was man von ihnen erwartet. Dann immer nur die Schuld dem Trainer zu geben, das ist einfach nicht richtig", sagte der 65-Jährige bei "100 Prozent - Fußball bei Nitro".

Funkel weiter: "Es sind erwachsene Spieler, es sind teilweise Weltklasse-Spieler, und die müssen einfach eine bessere Leistung auf den Platz bringen." Am Sonntag auf der Mitgliederversammlung der Schwarz-Gelben hatte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zwar dem Schweizer Coach Favre den Rücken gestärkt, gleichzeitig aber auch die nötigen Ergebnisse eingefordert.

Zum Auftritt des BVB am Mittwoch (21.00 Uhr im LIVE-TICKER) in der Champions League beim spanischen Meister FC Barcelona meinte Funkel: "Lucien weiß ganz genau, dass er mit seinem Team jetzt performen muss, dass er Ergebnisse erzielen muss. Die will er auch erzielen. Ich bin gar nicht so pessimistisch für das Spiel in Barcelona."

Er glaube, "dass die Mannschaft jetzt nach den Pfiffen, die sie erhalten haben auf der Jahreshauptversammlung, wach wird, und dass sie eben auch für ihren Trainer spielt". Funkel glaubt, "dass es gar nicht so eine schwere Aufgabe sein wird. Wenn ich 100 Prozent Leistung liefere, dann kann ich auch in Barcelona erfolgreich sein".

Nitro-Experte Steffen Freund beurteilt die Lage bei der Borussia kritischer: "Wenn das Pressing nicht funktioniert und die Mannschaft gegen den Ball Probleme hat und auch in den Halbzeiten wie beispielsweise gegen Mailand keinen Matchplan hat, dann ist der Trainer natürlich auch in der Verpflichtung."

BVB: Die nächsten vier Partien von Borussia Dortmund

SPIEL DATUM UHRZEIT WETTBEWERB FC Barcelona - Borussia Dortmund 27.11.2019 21.00 Champions League - Borussia Dortmund 30.11.2019 15.30 Bundesliga Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf 07.12.2019 15.30 Bundesliga Borussia Dortmund - 10.12.2019 21.00 Champions League

Vor Duell mit dem FC Barcelona - Antoine Griezmann warnt: "Der BVB ist ein starker Gegner"

Borussia Dortmund läuft aktuell seiner Form hinterher. Dennoch hat Barca-Star Antoine Griezmann vor dem Champions-League-Duell am Mittwoch (21 Uhr im LIVE-TICKER) vor den Schwarz-Gelben gewarnt.

"Der BVB ist ein starker Gegner, da sind wir mit der ganzen Palette gefordert", sagte der Franzose dem kicker.