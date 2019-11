BVB, News und Gerüchte: Matthäus rät zu Can und Mandzukic, Watzke sieht in Krise eine Chance

Lothar Matthäus empfiehlt die Verpflichtungen von Juves Can und Mandzukic und Watzke sieht in der Krise des BVB eine Chance. Alle Dortmund-News.

Vor dem anstehenden Champions-League-Duell beim am Mittwochabend läuten die Alarmglocken beim BVB. Beim blamablen Auftritt gegen den ließen sie erneut Kampfgeist und Willen vermissen. Lothar Matthäus kritisiert dahingehend die Kaderzusammenstellung der Schwarz-Gelben und schlägt gleichzeitig zwei Transfers als Lösungen vor.

Trotzdem warnt Barca-Star Antoine Griezmann vor den Stärken der Borussia aus Dortmund.

Außerdem: Im Werben um Emre Can könnte der BVB Konkurrenz bekommen und bei Jadon Sancho wirkt die Kritik nach dem Bayern-Spiel wohl immer noch nach.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Watzke sieht in der Krise auch eine Chance

Hans-Joachim Watzke sieht die Mannschaft von Borussia Dortmund nur wenige Tage nach dem blamablen 3:3 gegen den SC Paderborn auf dem richtigen Weg. "Ich habe das Gefühl, dass sich nach Paderborn etwas getan hat. Die Spieler waren schockiert von dieser ersten Halbzeit. Irgendetwas hat sich danach getan, das habe ich gespürt", sagte der Geschäftsführer auf der Aktionärsversammlung in den Westfalenhallen am Montag.

Watzke erhofft sich von einer ruhigen Analyse der derzeitigen Krise einen langfristigen Schritt nach vorne. Auf der Mitgliederversammlung am Sonntag sei es "in beeindruckender Weise gelungen, mit der nötigen Kritik an der sportlichen Performance voranzugehen, aber daraus auch Stärke zu ziehen", sagte er.

Ex-BVB-Star Ousmane Dembele: Das habe ich bei Barca verändert

Angreifer Ousmane Dembele vom FC Barcelona hat sich im Vorfeld des Duells mit seinem Ex-Klub über sein Leben in der katalanische Metropole geäußert.

"Seit meinem Wechsel zu Barca vor drei Jahren habe ich mich in der Spiel-Vorbereitung verbessert. Ich gehe ins Fitnessstudio, wärme mich vor dem Training besser auf und trainiere gut", sagte der Franzose im Gespräch mit dem vereineigenen Sender Barca TV.

Dembele, dem in der Vergangenheit immer wieder eine mangelnde Einstellung attestiert wurde, sprach zudem über das anstehende Wiedersehen mit seinen ehemaligen Kollegen. "Ich habe noch Kontakt zu einigen. Wir werden diesmal Rivalen sien, aber an unserer Beziehung wird sich nichts ändern", erklärte der Flügelspieler und schob nach: "Ich bin vor drei Jahren gegangen und habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Emotional wird es sicherlich ein bisschen schwierig, aber ich freue mich, sie zu sehen."

Der Nationalspieler war im Sommer 2017 vom BVB zu den Blaugrana gewechselt. Sein Vertrag bei Barcelona läuft noch bis 2022.

BVB: Lothar Matthäus kritisiert Kader und empfiehlt zwei Wintertransfers

Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat die Kaderzusammenstellung des schwächelnden Bundesligisten Borussia Dortmund kritisiert und rät den Verantwortlichen des Tabellensechsten zu Transfers in der Winterpause. "Ihr allergrößtes Manko ist in meinen Augen, dass sie einfach zu wenige Siegertypen haben", schrieb Matthäus in seiner wöchentlichen Sky-Kolumne "So sehe ich das". Dem Team fehle "die Gier nach Erfolg, das gewisse aggressive Etwas."

Die Mentalitätslücke schließen könnten laut Matthäus Emre Can und Mario Mandzukic, die beim italienischen Abonnementmeister derzeit nicht zu den Stammkräften zählen. "Wenn ich an Dortmunds Stelle wäre, würde ich mich schleunigst in den Flieger nach Turin setzen und versuchen, beide zu verpflichten", empfahl der 58-Jährige.

Vor Duell mit dem FC Barcelona - Antoine Griezmann warnt: "Der BVB ist ein starker Gegner"

Borussia Dortmund läuft aktuell seiner Form hinterher. Dennoch hat Barca-Star Antoine Griezmann vor dem Champions-League-Duell am Mittwoch (21 Uhr im LIVE-TICKER) vor den Schwarz-Gelben gewarnt.

"Der BVB ist ein starker Gegner, da sind wir mit der ganzen Palette gefordert", sagte der Franzose dem kicker.

VIDEO-Highlights: Borussia Dortmund - SC Paderborn 3:3 (0:3)

BVB: Reinhard Rauball bleibt Präsident von Borussia Dortmund

Reinhard Rauball bleibt Präsident des Bundesligisten Borussia Dortmund. Der 72-Jährige wurde am Sonntag während der Mitgliederversammlung des Vereins in den Westfalenhallen mit großer Mehrheit für drei Jahre bis 2022 wiedergewählt.

Rauball, ehemals Präsident der Deutschen Fußball Liga (DFL), führt den Klub seit 2004 zum dritten Mal als Präsident an.

BVB: Jadon Sancho fühlt sich offenbar als Sündenbock - Barca, Liverpool, Real und United interessiert?

BVB-Star Jadon Sancho fühlt sich offenbar als Sündenbock für die aktuelle Situation bei Borussia Dortmund, während vier europäische Topklubs eine Verpflichtung des 19-Jährigen im kommenden Sommer anstreben sollen. Das berichtet The Athletic .

Demnach sei Sancho nach seinem schwachen Auftritt beim 0:4 gegen Bayern München vor zwei Wochen von den Dortmunder Verantwortlichen aus seiner Sicht nicht ausreichend geschützt worden und fühle sich erniedrigt. Der Flügelspieler hatte in der Allianz Arena gegen Bayerns Alphonso Davies kaum Land gesehen und war bereits nach 36 Minuten ausgewechselt worden. Trainer Lucien Favre hatte nach dem Spiel erklärt, dass Sancho "nicht gut genug" gewesen sei.

Sancho hat in Dortmund zwar noch Vertrag bis 2022, über einen teuren Abgang am Ende dieser Saison wurde zuletzt aber vermehrt spekuliert. Laut The Athletic melden der FC Barcelona, , der und konkretes Interesse an dem englischen Nationalspieler an. Sancho habe aktuell aber noch keine Tendenz, zu welchem dieser Vereine er am liebsten gehen würde.

