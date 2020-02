BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: BVB beobachtet wohl Brügge-Angreifer Dennis, Tuchel warnt vor Dortmund

Borussia Dortmund hat offenbar Emmanuel Dennis vom FC Brügge im Visier. PSG-Trainer Thomas Tuchel warnt vor dem BVB. Alle News und Gerüchte.

Nach der bitteren 3:4-Pleite bei bereitet sich derzeit auf die nächste -Partie vor. Am Freitagabend trifft der BVB auf (20.30 Uhr live auf DAZN ).

In Sachen Transfers hat Borussia Dortmund offenbar ein Auge auf Brügge-Angreifer Emmanuel Dennis geworfen. Der Stürmer sorgte vor allem in der gegen für Aufsehen.

Derweil warnt PSG-Coach Thomas Tuchel im Vorfeld des Champions-League-Achtelfinals vor der Offensive von Borussia Dortmund.

Hier gibt es die wichtigsten BVB-News am heutigen Dienstag!

BVB beobachtet offenbar Emmanuel Dennis vom

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund hat angeblich ein Auge auf Angreifer Emmanuel Dennis vom FC Brügge geworfen. Het Laatste Nieuws schreibt, dass Scouts des BVB bei mehreren Spielen in dieser Saison vor Ort gewesen seien, um den 22-Jährigen genau unter die Lupe zu nehmen.

Dennis machte in dieser Saison vor allem beim Champions-League-Spiel in Madrid von sich reden, als er beim 2:2 gegen Real einen kuriosen Doppelpack schnürte und anschließend in Cristiano-Ronaldo-Manier jubelte. Der Stürmer kann sowohl im Zentrum als auch auf den offensiven Außenpositionen eingesetzt werden.

PSG-Coach Thomas Tuchel warnt: BVB kann 6 oder 7 Tore schießen

Ex-Profi Guido Schäfer über Erling Haaland vom BVB: "Der wird so gut wie Ronaldo"

Der ehemalige Profi und heutige Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung Guido Schäfer hat BVB-Angreifer Erling Haaland mit Ronaldo verglichen. In einem Interview mit Sport1 erklärte der 55-Jährige: "Der Mann ist ein ganz Großer. Der wird so gut wie Ronaldo."

Erst im Januar war Haaland für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zu Borussia Dortmund gewechselt und erzielte seitdem sieben Tore in vier Bundesliga-Auftritt für die Schwarz-Gelben. Bei seinem Wechsel erteilte der Norweger unter anderem Salzburgs Schwesterklub Leipzig eine Absage.

RB-Experte Schäfer bedauert, dass Haaland sich letztlich gegen Rasenballsport entschied. Dass ein Wechsel nach Leipzig nicht zustande kam, lag demnach vor allem daran, dass sich der 19-Jährige "zu schnell entwickelt" habe.

Schäfer sagte dazu: "Als Haaland dann in der Champions League getroffen hat und Liverpool, Dortmund und Co. hinter ihm her waren, hatte man keine Chance mehr."

Borussia Dortmund: Emre Can? "Sicher kein Lückenfüller"

Trotz der unnötigen Niederlage in Leverkusen gab es bei der Borussia einen klaren Gewinner: Emre Can. Der Neuzugang erzielte mit einem traumhaften Distanzschuss das zwischenzeitliche 2:1 und zeigte auch ansonsten eine starke Leistung. Der ehemalige BVB-Profi Steffen Freund sieht im Ex-Juve-Akteur einen Schlüsselspieler.

"Emre ist ein Super-Transfer und ganz sicher kein Lückenfüller. Er wird schnell eine wichtige Funktion ausüben", sagt Freund gegenüber dem kicker . Unter Freund bestritt Can 2011 die U17-WM in und lief damals sogar als Kapitän auf. Erst im Halbfinale war Endstation, noch heute bewundert Freund die Führungsqualitäten des Frankfurters: "Das habe ich so noch bei keinem Spieler gesehen."

Auch beim BVB geht Can, der im Winter von Juve ausgeliehen wurde und für den im Sommer höchstwahrscheinlich eine Kaufverpflichtung greift, bereits voran: "Wenn man in Führung geht, muss man auch mal - auf gut Deutsch gesagt - dreckiger spielen", reagierte er verärgert auf den Punktverlust am vergangenen Wochenende.