BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Star-Duo fehlt im Training, PSG mit Verletzungssorgen vor CL-Duell

Vor dem CL-Duell mit dem BVB plagen PSG Verletzungssorgen. Außerdem: ManUnited ist im Sancho-Poker zuversichtlich. Alle News zu Borussia Dortmund.

hat nun zwei schwere Spiele vor der Brust. Der BVB trifft am Freitagabend auf (20.30 Uhr live auf DAZN) und am Dienstag in der auf PSG.

Bei den Parisern hat Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel jedoch Verletzungssorgen. Zwei seiner Abwehrspieler drohen auszufallen.

Außerdem: Erling Haaland wäre einst fast bei der TSG gelandet. Und: will Chelsea im Poker um BVB-Juwel Jadon Sancho ausstechen.

In Sachen Transfers hat Borussia Dortmund offenbar ein Auge auf Brügge-Angreifer Emmanuel Dennis geworfen. Der Stürmer sorgte vor allem in der Champions League gegen für Aufsehen.

Hier gibt es die wichtigsten BVB-News am heutigen Mittwoch!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Hakimi und Can fehlen im Training von Borussia Dortmund

Bundesligist Borussia Dortmund bangt vor dem wegweisenden Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Freitag (20.30 Uhr im LIVE-STREAM auf DAZN) um den Einsatz von Achraf Hakimi und Emre Can. Hakimi fehlte am Mittwoch aus persönlichen Gründen. Der 21-Jährige befindet sich in bei seiner Lebensgefährtin, das Paar erwartet sein erstes Kind. Ob Hakimi am Freitag zum Einsatz kommt, soll kurzfristig entschieden werden. Can hingegen trainierte individuell.

Gegen die Eintracht definitiv nicht zur Verfügung stehen Kapitän Marco Reus (Muskelverletzung), Julian Brandt (Außenbandanriss im Sprunggelenk) und Thomas Delaney (Aufbautraining nach Knieproblemen).

BVB in der Champions League gegen PSG: Paris mit Verletzungssorgen

Den französischen Top-Klub plagen vor dem Champions-League-Duell mit dem BVB am kommenden Dienstag (21 Uhr im LIVE-TICKER) Verletzungssorgen.

Trainer Thomas Tuchel muss vor allen Dingen in der Defensive eine Lösung finden, da mit Marquinhos und Presnel Kimpembe gleich zwei Innenverteidiger fraglich sind.

Während bei Marquinhos noch ungewiss ist, ob er nach seiner Oberschenkelzerrung in die Startformation von PSG zurückkehren kann, ist bei Kimpembe nach Informationen von Goal und SPOX eine Ausfallzeit von vier bis fünf Tagen wahrscheinlich.

Der 24-Jährige verletzte sich im Ligaspiel gegen ebenfalls am Oberschenkel und wird beim Pokalspiel in am Mittwochabend nicht zur Verfügung stehen.

BVB-Star Erling Haaland stand einst wohl vor Wechsel zu 1899 Hoffenheim

BVB-Star Erling Haaland stand 2016 offenbar kurz vor einem Wechsel zur TSG 1899 Hoffenheim. Wie die Sport Bild am Mittwoch berichtet, scheiterte ein Wechsel des heutigen Stürmerjuwels jedoch an den Gehalstforderungen des Norwegers und seiner Berater. 5.000 Euro soll die Haaland-Seite pro Monat verlangt haben.

Zu viel für die Hoffenheimer, deren damaliger Scouting-Chef und heutiger HSV-Sportdirektor Michael Mutzel Haaland für ein paar Tage zum Probetraining in der U16 der TSG eingeladen hatte.

Bericht: Manchester United will Chelsea im Poker um Jadon Sancho ausstechen

Premier-League-Rekordmeister Manchester United ist im Poker um Offensivspieler Jadon Sancho von Borussia Dortmund zuversichtlich, den ebenfalls interessierten Ligakonkurrenten ausstechen zu können. Dies berichtet der Daily Mirror.

Demnach wollen die Red Devils den englischen Nationalspieler mit einer Mega-Offerte von einem Transfer ins altehrwürdige Old Trafford überzeugen. Als Ablösesumme hat United offenbar 142,5 Millionen Euro auf dem Plan stehen.

Schenkt man dem Bericht Glauben, dann soll der BVB bereit sein, den 19-Jährigen bei einem entsprechenden Angebot im kommenden Sommer ziehen zu lassen.

BVB beobachtet offenbar Emmanuel Dennis vom

-Vizemeister Borussia Dortmund hat angeblich ein Auge auf Angreifer Emmanuel Dennis vom FC Brügge geworfen. Het Laatste Nieuws schreibt, dass Scouts des BVB bei mehreren Spielen in dieser Saison vor Ort gewesen seien, um den 22-Jährigen genau unter die Lupe zu nehmen.

Dennis machte in dieser Saison vor allem beim Champions-League-Spiel in Madrid von sich reden, als er beim 2:2 gegen Real einen kuriosen Doppelpack schnürte und anschließend in Cristiano-Ronaldo-Manier jubelte. Der Stürmer kann sowohl im Zentrum als auch auf den offensiven Außenpositionen eingesetzt werden.

Interesse des BVB: Best-of -Talent Kumbulla