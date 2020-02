BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Hoffnung auf Blitz-Rückkehr von Julian Brandt, Antony wechselt zu Ajax

Bei Borussia Dortmund tut sich nach dem 4:0 gegen die SGE mit Blick auf das PSG-Duell am Dienstag eine Menge. Alle BVB-News.

hat sich nach dem Pokal-Aus bei und dem 3:4 gegen eindrucksvoll zurückgemeldet: Mit 4:0 gewannen die Favre-Schützlinge gegen die zuletzt so starke Eintracht aus Frankfurt zum Auftakt des 22. Spieltags in der Bundesliga.

Damit ist der BVB rechtzeitig zum Kracher in der gegen Frankreichs Top-Klub wieder in der Erfolgsspur. Auch personell könnte es in dem Duell mit den Franzosen einen positiven Schub geben.

Neues gibt es bei der Borussia auch vom Transfermarkt: Während der angebliche BVB-Kandidat Antony wohl nach Amsterdam wechselt, bestätigt der Berater von Werders Milot Rashica Gespräche mit interessierten Klubs. Dazu soll auch Dortmund gehören.

Hier gibt es die wichtigsten BVB-News am heutigen Samstag!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Kehrt Julian Brandt schon gegen PSG zurück?

Borussia Dortmund hofft vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain am Dienstag auf eine Blitzheilung von Julian Brandt. "Er macht gute Fortschritte", sagte Lizenzspielleiter Sebastian Kehl am Freitagabend nach dem 4:0 (1:0) in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt : "Was bis Dienstag sein wird, da will ich noch nicht zu viel verraten."

Eine Woche zuvor hatte der Nationalspieler Brandt bei Bayer Leverkusen (3:4) einen Außenbandanriss im Sprunggelenk erlitten . Da auch Kapitän Marco Reus (Muskelbeschwerden) verletzt ist , fehlen dem BVB zwei wichtige Spieler in der offensiven Zentrale. Gegen die Eintracht spielte dort Thorgan Hazard.

Schnell Entwarnung gab nach dem Frankfurt-Spiel dagegen Emre Can. Der Neuzugang hatte in der ersten Halbzeit einen Tritt auf den Fuß bekommen und wurde später ausgewechselt. Es sei aber "nichts Schlimmes", versicherte er.

Ziyech-Ersatz: BVB-Kandidat Antony vor Wechsel zu Amsterdam

Der niederländische Doublesieger Ajax reagiert auf den Abgang von Hakim Ziyech zum FC Chelsea im kommenden Sommer offenbar mit der Verpflichtung von Sao Paulos Offensivspieler Antony. Das berichten mehrere Medien, darunter GloboEsporte und Sky Sport, übereinstimmend.

20 Millionen Euro Ablöse soll Ajax für die Dienste des 19-Jährigen, dem 2019 vier Tore und sechs Vorlagen in 29 Spielen gelangen, nach überweisen. Für den Klub aus Amsterdam bedeutete dies eine neue Rekordablöse. Durch Bonuszahlungen kann die Summe noch um weitere fünf Millionen Euro ansteigen.

In der vergangenen Winterpause wurde auch immer wieder Borussia Dortmund als Interessent für Antony, der als möglicher Nachfolger für Jadon Sancho im Gespräch war, genannt.

BVB-Trainer Lucien Favre lobt Neuzugang Emre Can

BVB: Sebastian Kehl lobt Defensivleistung gegen

Sebastian Kehl hat die zuletzt arg kritisierte Defensivleistung von Borussia Dortmund nach dem 4:0 gegen Eintracht Frankfurt gelobt: "Es war eine richtig gute Reaktion nach der Drucksituation", sagte der Leiter der Lizenzspielerabteilung des BVB: "Wir standen heute gut. Ich kann mich an keine einzige Chance von Frankfurt erinnern. Wir haben gut verschoben und waren im Anlaufen aggressiver."

Nach der 3:4-Niederlage bei Bayer Leverkusen am vergangenen Samstag legten die Westfalen gegen die Eintracht merklich mehr Wert auf die Defensivarbeit: "Ich fand es wichtig, heute zu Null zu spielen", sagte Kehl: "Nach vorne sind wir immer gefährlich. Nach dem Leverkusen-Spiel ist einiges auf uns eingeprasselt. Deswegen tut es allen gut, was wir heute abgeliefert haben und vor allem in welcher Art und Weise."

Im Hinblick auf den Champions-League-Hammer gegen Paris Saint-Germain am Dienstag machte der 40-Jährige deshalb sogar eine kleine Kampfansage: "Wir werden mit einem breiten Kreuz antreten. Wir müssen uns nicht verstecken. Sie haben auch Schwächen und die wollen wir ausnutzen. Es wird einiges los sein am Dienstag. Aber wir müssen natürlich auch gewarnt sein. Sie haben gerade offensiv enorme Qualität."

Wechsel zum BVB? Milot Rashicas Berater bestätigt Gespräche mit interessierten Klubs

Der Berater von Werder Bremens Angreifer Milot Rashica hat Gespräche mit interessierten Vereinen bestätigt. Altin Lala, selbst einst Bundesligaprofi in Diensten von Hannover 96, sagte im Weser-Kurier : "Es gibt Interessenten und Gespräche gab es auch." Es gehe für ihn darum, "auf alle Szenarien vorbereitet" zu sein.

Rashicas ehemaliger Jugendtrainer Ismet Munishi hatte vor wenigen Wochen im Interview mit dem kosovarischen TV-Sender RTV Dukagjini erklärt, sein einstiger Schützling werde "nach seinen Informationen" im Sommer zu Borussia Dortmund wechseln: "Er wird dort als Nachfolger von Sancho gesehen, der vermutlich verkauft wird. Milot würde sehr gut nach Dortmund passen, er kennt die Liga bereits sehr gut. In Dortmund hätte er ein fantastisches Umfeld, dort könnte er aufblühen."