Ex-Paris-Angreifer Moussa Diaby: PSG wird "keine Probleme" gegen den BVB haben

In der Champions League setzt Leverkusens Moussa Diaby auf seinen Ex-Klub PSG. Er rechnet mit einem Spaziergang der Pariser gegen Dortmund.

Bayer Leverkusens Moussa Diaby glaubt, dass sich sein Ex-Klub im Champions-League-Achtelfinale gegen locker durchsetzen wird. "Ich denke, dass PSG keine Probleme haben wird", sagte der Flügelspieler Canal Plus.

Eine Begründung für seine Einschätzung lieferte der 20-Jährige auch: "PSG hat eine tolle Mannschaft, mit einigen sehr guten Spielern und ganz viel Qualität", meinte er und fügte mit Blick auf das erste Duell in Dortmund hinzu: "Wenn PSG in dem Spiel hundert Prozent gibt, so wie sie es sonst auch immer machen, dann werden sie keine Schwierigkeiten haben, zu gewinnen."

Diaby traut BVB-Gegner PSG den Champions-League-Sieg zu

Insgesamt zeigte sich Diaby bezüglich der Königsklassen-Ambitionen der Pariser zuversichtlich. "Ich denke, dass es das Jahr für PSG wird", meinte er. Die Pariser arbeiten seit einigen Spielzeiten auf den großen Erfolg in der hin, der bislang allerdings immer ausblieb.

Mehr Teams

Diaby durchlief die PSG-Jugendmannschaften, ehe er im vergangenen Sommer für 15 Millionen Euro zu Bayer wechselte. In 15 -Partien gelangen ihm bislang zwei Tore und zwei Vorlagen.