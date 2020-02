BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Adi Hütter könnte Lucien Favre ersetzen, Erling Haaland verteidigt Mino Raiola

Am Abend trifft der BVB auf Eintracht Frankfurt. Im Vorfeld gibt es Gerüchte um die Borussia und SGE-Coach Adi Hütter. Alle Dortmund-News.

Nach dem Rückschlag beim spektakulären 3:4 gegen ist am Abend vor heimischer Kulisse gegen gefordert.

Im Vorfeld der Partie äußerte sich Neuzugang Erling Haaland über die Gründe für seinen Wechsel von Salzburg nach . SGE-Coach Adi Hütter wird derweil auch bei der Borussia gehandelt.

Und Ex-BVB-Profi Milos Jojic sprach im exklusiven Interview mit Goal und SPOX über seine Zeit bei den Schwarz-Gelben - und lobte zwei ehemalige Mitspieler ganz besonders.

Hier gibt es die wichtigsten BVB-News am heutigen Freitag!

BVB hat angeblich Adi Hütter auf Liste für mögliche Favre-Nachfolge

Trainer Adi Hütter von Eintracht Frankfurt befindet sich angeblich auf einer Kandidatenliste, die Borussia Dortmund für die Zeit nach einer möglichen Trennung von Trainer Lucien Favre in der Hinterhand haben soll. Der BVB kassierte zuletzt zwei empfindliche Niederlagen gegen Werder Bremen (DFB-Pokal) und Bayer Leverkusen (Bundesliga).

Wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung vor dem direkten Duell beider Mannschaften am Freitagabend berichtet, beobachte der BVB die Entwicklung Hütters genau. Auch die Bild bringt Hütter als möglichen Favre Nachfolger ins Spiel und verweist auf eine angebliche Ausstiegsklausel in dessen bis 2021 gültigen Vertrag bei der Eintracht.

Favre muss dem Vernehmen nach aber noch nicht um seinen Job bangen. Einem Bericht des kicker zufolge wird unabhängig vom Ergebnis gegen Frankfurt keine Trainerdiskussion beim BVB geführt. Demnach werde diese nur angestoßen, sollte das ausgegebene Mindestziel Champions-League-Qualifikation in Gefahr geraten. Aktuell liegt Dortmund aber mit 39 Punkten auf Rang drei, der zur direkten Teilnahme an der Gruppenphase der Königsklasse berechtigt.

BVB: Erling Haaland erläutert Dortmund-Wechsel und verteidigt Mino Raiola

Für Sturmjuwel Erling Haaland hat bei der Entscheidung für Borussia Dortmund auch das Bauchgefühl eine Rolle gespielt . "Es ging darum, den für mich besten Klub zu finden. Wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass Dortmund die beste Option ist. Dort hatte ich das beste Gefühl, und darum wurde es Dortmund", sagte der Norweger in einem Interview mit seinem Landsmann Jan Aage Fjörtoft für den norwegischen TV-Sender Viasport.

Auch Englands Rekordmeister mit Teammanager Ole Gunnar Solskjaer hatte Interesse an Haaland gezeigt, der 19-Jährige wechselte jedoch im Januar von Red Bull Salzburg zum BVB. "Ole Gunnar war für mich sehr wichtig auf dem Weg dahin, wo ich jetzt bin. Aber wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Dortmund die beste Wahl ist", sagte Haaland.

Eine Lanze brach Haaland zudem für Spielerberater Mino Raiola. "Raiola ist der Beste auf der Welt in dem, was er tut. Er bekommt viel Kritik. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass er einen so großartigen Job macht", sagte der Skandinavier über den Italiener, der auch für Topstars wie Zlatan Ibrahimovic und Paul Pogba verantwortlich ist.

Wer zeigt BVB vs. Eintracht Frankfurt live im TV und LIVE-STREAM?

Schwierige Situation für Borussia Dortmund in der : Der BVB trifft am Freitagabend auf Eintracht Frankfurt. Anpfiff zum 22. Spieltag im Signal Iduna Park ist am Freitagabend um 20.30 Uhr.

Die Schiedsrichter für #BVBSGE stehen fest:



Bastian Dankert



René Rohde

Markus Häcker



Sven Waschitzki



Dr. Felix Brych

Marcel Pelgrim

Ex-BVB-Profi Milos Jojic: "Lewandowski und Reus - das ist ein anderes Niveau"

Milos Jojic hat sich voll des Lobes über seine ehemaligen Mitspieler Marco Reus und Robert Lewandowski gezeigt. Der Neuzugang des Wolfsberger AC sagte bei Goal und SPOX über seine besten Mitspieler: "Besonders in Dortmund waren viele gute Spieler dabei. Aber Robert Lewandowski und Marco Reus sind schon richtig, richtig gut. Das ist ein anderes Niveau.

Außerdem erklärte der Serbe, es habe nie Funkstille mit Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp gegeben: "Der Journalist hat meine Aussage so aus dem Kontext gerissen, dass es so rüberkam, als hätten Klopp und ich nie miteinander gesprochen. Damals konnte ich aber auch noch nicht so gut Deutsch und es war auch ganz normal, dass wir nicht viel miteinander gesprochen haben."